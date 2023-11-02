كيف تُقاس السُّعراتُ الحرارية في الطعام؟
تحتوي لصاقاتُ الأطعمة على عدد السعرات الحرارية لكل وجبة.ولكن كيف يَجرِي تحديد هذا العدد؟الجواب بسيط بشكل مدهش: يَجرِي حرق الطعام.تُوضَع عَيِّنَة من الطعام في حُجيرة معزولة مملوءة بالأكسجين ومُحاطة بالماء.تسمّى هذه الحُجيرة بمقياس الكالوري القُللي bomb calorimeter.تُحرَقُ العيِّنة بشكلٍ كامل.تزيد الحرارةُ الناتجة عن الحرق من درجة حرارة الماء، حيث يَجرِي قياسها، وهي تشير إلى عدد السعرات الحرارية في الطعام؛فمثلًا، إذا زادت درجةُ حرارة الماء بمقدار 20 درجة، فإنَّ الطعام يحتوي على 20 سعرة حرارية.وتسمّى هذه الطريقة لقياس السعرات الحرارية طريقة قياس الكالوري المباشر direct calorimetry.