كيف تساعد اختباراتُ التَّصوير على وضع تشخيص اضطراباتِ الجهاز العصبي
الاختبار
الاستخدامات
تَصويرُ الأَوعِيَةِ الدِّمَاغِيَّة (باستخدام القثطَار)
للحصول على صور مُفصَّلة للأوعية الدَّموية في الدماغ، مثل الشرايين التي تحمل الدم َمن القلب إلى الدِّماغ (الشرايين السباتية والفِقريَّة)
تُجرى قبلَ بعض الإجراءات، مثل رَأب الوِعاء أو وضع الدِّعامات أو القيام بجراحة لإصلاح أُمّ الدَّم (انتفاخ في الشريان)،غالبًا
التصوير المقطعي المحوسب (CT) ، مع أو من دون a عامل تباين ظليل للأشعَّة (يمكن رؤيته بالأشعَّة السِّينية)
لتحديد الشذوذات البنيويَّة في الدماغ (مثل الخراجات و الأورام ومَوَه الرَّأس)
لتحديد النَّزف أو الدَّليل على السكتات في الدماغ
لتحديد تمزّق أو انفتاق الأقراص في العمود الفقري
لتحديد الكسور في العمود الفقري
لمراقبة تأثير المُعالجَة الشعاعيَّة في سرطان الدماغ أو تأثير المضادَّات الحيويَّة في خراج الدِّماغ
التصوير المقطعي للأوعية الدَّمويَّة باستعمال عامل تباين ظَليل للأشعَّة
للحصول على صور مُفصَّلة للأوعية الدمويَّة في الدِّماغ، وتحديد الجلطات في الشرايين عندَ الذين أُصيبوا بسكتة دماغيَّة (لقد حلَّ التصويرُ المقطعي للأوعية الدَّمويَّة CTA إلى حدٍّ كبيرٍ محلَّ تصوير الأوعية الدماغية)
تَخطيط الصَّدَى الدوبلريّ للشرايين السباتيَّة والشرايين في قاعدة الدِّماغ (عبر القحف)
لتحديد وتقييم تضيُّق أو انسداد الشرايين في الرقبة والرأس، ومن ثَمّ تقييم خطر السكتة الدماغية
يُجرى غالبًا لتقييم حالة الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة إقفارية عابرة بعد النوبة وبمرور الوقت
لتحديد الشذوذات البنيويَّة (مثل الخراجات والأورام ومَوَه الرَّأس) في الدماغ (تكون صور أنسجة الدماغ أشدُّ وضوحًا وتفصيلًا من تلك التي توفرها الأشعَّة المقطعية).
لتحديد الشذوذات، مثل الخراجات والأورام والتكهُّف (تجويف ممتلئ بالسائل) في الحبل الشوكي
تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA) مع أو من دون عامل تباين ظَليل للأشعَّة
لتقييم الشرايين عندَ الذين أصيبوا بسكتةٍ دماغية أو بنوبة إقفارية عابرة، أو عند الذين قد يُصابون بأُمَّهات الدَّم أو بتشوُّه شرياني وريدي (اتصال غير طبيعي بين الشرايين والأوردة)
للتَّحرِّي عن جلطة دموية في أوردة الدِّماغ (خُثار وريدي دماغي)، ومراقبة تأثير المعالجة في هذا الاضطراب
لتحديد مناطق الدماغ التي تنشط عندَ القيام بمهمة ما (مثل القراءة أو الكتابة أو التَّذكُّر أو الحساب أو تحريك أحد الأطراف)
لتقدير غزارة جريان الدَّم في منطقة معينَّة من الدماغ
للتَّشخيص المُبكِّر للسكتة الدماغية، وللمساعدة على تشخيص داء كروتزفيلد جاكوب
للتمييز بين الخُراجات والأورام والسكتات الدماغية
التصوير المقطعي المُحوسَب بالإصدار البوزيتروني Positron emission tomography
لتقييم جريان الدَّم والنشاط الاستقلابي في الدماغ
لتوفير المعلومات حولَ الاضطرابات الاختلاجية
للمساعدة على تشخيص داء ألزهايم وداء باركنسون Parkinson disease ونوبات نقص التروية العابرة والسكتات الدماغية
يَجري ذلك في الدراسات البحثية غالبًا