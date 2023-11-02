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كيف تجري معالجة الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع؟

شدَّة المرض

الأدوية المحتملة

ملاحظات

الالتهاب الرئوي الخفيف عند الأشخاص الذين يكونون سليمين عدا عن ذلك وليست لديهم عوامل خطر*

أموكسيسيلين Amoxicillin

أزيثروميسين Azithromycin

كلاريثروميسين Clarithromycin

دوكسيسايكلين Doxycycline

تؤخذ هذه الأدوية عن طريق الفم.

تجري مُعالَجة المرضى في المنزل.

الالتهاب الرئوي الخفيف عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر*

أموكسيسيلين Amoxicillin

أموكسيسيلين amoxicillin/كلافونالات clavulanate

أزيثروميسين Azithromycin

سيفبودوكسيم Cefpodoxime

سيفوروكسيم Cefuroxime

كلاريثروميسين Clarithromycin

دوكسيسايكلين Doxycycline

الليفوفلوكساسين Levofloxacin

موكسيفلوكساسين Moxifloxacin

أدوية يجري أخذها عن طريق الفم عادةً.

غالبًا ما يجري أخذ أكثر من دواء.

تجري مُعالَجة المرضى في المنزل.

الالتهاب الرئوي المتوسط

أو

الالتهاب الرئوي عند الأشخاص الذين لا يستطيعون رعاية أنفسهم

أزيثروميسين Azithromycin

سيفوتكسيم Cefotaxime

سيفترياكسون Ceftriaxone

الليفوفلوكساسين Levofloxacin

موكسيفلوكساسين Moxifloxacin

أدوية يجري اخذها عن طريق الوريد في المستشفى عادةً.

غالبًا ما يُعطى أكثر من دواء.

الالتهاب الرئوي الشديد عند الأشخاص الذين لديهم العديد من عوامل الخطر*

بعض من نفس الأدوية المُستخدَمة لمُعالجة الالتهاب الرئويّ المتوسط

أزتريونام Aztreonam

سيفيبيم Cefepime

سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin

أميبينيم / سيلاستاتين Imipenem/cilastatin

الميروبينيم Meropenem

بيبراسيلين / تازوباكتام Piperacillin/tazobactam

أدوية يجري إعطاؤها عن طريق الوريد في وحدة الرعاية المركزة عادةً.

يُعطى أكثر من دواء عادةً.

* تنطوي عوامل الخطر على اضطرابات القلب أو الرئة، أو السرطان، أو اضطراب استعمال الكحول، أو العمر الأكبر من 65 عامًا، أو الاستخدام الحالي للمضادات الحيوية، أو ضعف جهاز المناعة (على سبيل المثال، بسبب عدوى HIV أو زرع الأعضاء أو استخدام الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي).

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