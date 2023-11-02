كيف تجري معالجة الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع؟
شدَّة المرض
الأدوية المحتملة
ملاحظات
الالتهاب الرئوي الخفيف عند الأشخاص الذين يكونون سليمين عدا عن ذلك وليست لديهم عوامل خطر*
أموكسيسيلين Amoxicillin
أزيثروميسين Azithromycin
كلاريثروميسين Clarithromycin
دوكسيسايكلين Doxycycline
تؤخذ هذه الأدوية عن طريق الفم.
تجري مُعالَجة المرضى في المنزل.
الالتهاب الرئوي الخفيف عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر*
أموكسيسيلين Amoxicillin
أموكسيسيلين amoxicillin/كلافونالات clavulanate
أزيثروميسين Azithromycin
سيفبودوكسيم Cefpodoxime
سيفوروكسيم Cefuroxime
كلاريثروميسين Clarithromycin
دوكسيسايكلين Doxycycline
الليفوفلوكساسين Levofloxacin
موكسيفلوكساسين Moxifloxacin
أدوية يجري أخذها عن طريق الفم عادةً.
غالبًا ما يجري أخذ أكثر من دواء.
تجري مُعالَجة المرضى في المنزل.
الالتهاب الرئوي المتوسط
أو
الالتهاب الرئوي عند الأشخاص الذين لا يستطيعون رعاية أنفسهم
أزيثروميسين Azithromycin
سيفوتكسيم Cefotaxime
سيفترياكسون Ceftriaxone
الليفوفلوكساسين Levofloxacin
موكسيفلوكساسين Moxifloxacin
أدوية يجري اخذها عن طريق الوريد في المستشفى عادةً.
غالبًا ما يُعطى أكثر من دواء.
الالتهاب الرئوي الشديد عند الأشخاص الذين لديهم العديد من عوامل الخطر*
بعض من نفس الأدوية المُستخدَمة لمُعالجة الالتهاب الرئويّ المتوسط
أزتريونام Aztreonam
سيفيبيم Cefepime
سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin
أميبينيم / سيلاستاتين Imipenem/cilastatin
الميروبينيم Meropenem
بيبراسيلين / تازوباكتام Piperacillin/tazobactam
أدوية يجري إعطاؤها عن طريق الوريد في وحدة الرعاية المركزة عادةً.
يُعطى أكثر من دواء عادةً.
* تنطوي عوامل الخطر على اضطرابات القلب أو الرئة، أو السرطان، أو اضطراب استعمال الكحول، أو العمر الأكبر من 65 عامًا، أو الاستخدام الحالي للمضادات الحيوية، أو ضعف جهاز المناعة (على سبيل المثال، بسبب عدوى HIV أو زرع الأعضاء أو استخدام الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي).