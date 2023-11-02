* تنطوي عوامل الخطر على اضطرابات القلب أو الرئة، أو السرطان، أو اضطراب استعمال الكحول، أو العمر الأكبر من 65 عامًا، أو الاستخدام الحالي للمضادات الحيوية، أو ضعف جهاز المناعة (على سبيل المثال، بسبب عدوى HIV أو زرع الأعضاء أو استخدام الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي).