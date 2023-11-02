التعامل مع الواقي الذكري بعناية لتجنب إتلافه بواسطة الأظافر، أو الأسنان، أو الأدوات الحادة، أو غير ذلك.
ارتداء الواقي الذكري بعد انتصاب القضيب، وقبل أي تماس مع الأعضاء الجنسية للشريك.
تحديد جهة فرد الواقي الذكري عن طريق وضع السبابة فيه ومحاولة فرده بشكل بسيط.في حال ظهرت مقاومة لفرد الواقي الذكري، ينبغي قلب الواقي الذكري وفرده بالاتجاه الآخر.إعادة لف الواقي كما كان.
وضع الواقي الملفوف على ذروة القضيب المنتصب.
ترك مسافة فارغة حوالى 1 سم في ذروة الواقي لكي يتجمع فيها النطاف.
عصر ذروة الواقي بأصابع يد واحدة للتخلص من الهواء المنحبس فيها ودفعه خارج الواقي.
في حال عدم الختان، سحب جلد القلفة نحو الخلف قبل فرد الواقي الذكري.
لف الواقي الذكري باليد الأخرى على القضيب حتى قاعدته، والتخلص من أي فقاعات هوائية.
التأكّد من أن التزليق كافٍ في أثناء الجِماع.
في حال استخدام الواقيات المصنوعة من اللاتكس، فينبغي استخدام المزلقات ذات الأساس المائي فقط.يمكن أن تضعفَ مواد التَّزليق الزيتية (مثل هلام الفازلين، والسَّمن، والزيوت المعدنية، وزيوت التدليك، ومستحضرات الجسم، وزيت الطهي) اللاتكس، وتتسبَّب في تمزُّق الواقي الذكري.
قم بإمساك الواقي الذكري بثبات عندَ قاعدة القضيب في أثناء سحبه، واسحب القضيب وهو لا يزال منتصبًا لمنع الانزلاق.