كم عدد البيوض؟
تُولَد البنت ولديها خلايا البيوض oocytes في المبيضين،بحلول الشهر الخامس من عمر الحمل، يحتوي المبيضان عند الجنين الأنثى على حوالى 7 ملايين من الخلايا البيضية.يجري هدرُ مُعظم خلايا البيوض تدريجيًا، ويبقى ما يتراوح بين 1 إلى 2 مليون تقريبًا عند الولادة،ولا تتخلَّق أيَّة خلايا بيوض من بَعد الوِلادة،وعندَ البلوغ، يبقى حوالى 300 ألف منها فقط، وهو عدد يكفي ويزيد لفترة الخصوبة في حياة المرأة.
تنضُج نسبةٌ صغيرة فقط من خلايا البيوض لتُصبِح بيوضًا،ويتلف آلاف كثيرة من خلايا البيوض التي لا تنضُج،ويحدُث هذا التلفُ بشكلٍ أسرَع في الفترة التي تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا قبل سنّ اليأس،وتختفي جميعُ خلايا البيوض عندَ الوصول إلى سنّ اليأس.(يُعرّف سن اليأس بأنه مرور سنة واحدة بعد آخر دورة طمثية.)
يجري إطلاق نحو 400 بيضة فقط في أثناء فترة الإنجاب عند المرأة، وعلى شكل بويضة واحدة في أثناء كل طمث عادةً،وإلى أن يجري إطلاقها، تبقى البُويضَة هاجعةً في جُريبها ومُعلَّقةً في مُنتصفِ انقسام الخلية،ولذلك، تُعدُّ البويضة واحدةً من أطول الخلايا حياة في الجسم.
نظرًا إلى أنَّ البويضة لا تستطيع إصلاح نفسها مثلما تفعلُ الخلايا عادةً، تزداد فرص تعرُّضها إلى الضررِ مع تقدُّم المرأة في العُمر،ولذلك، يُصبح التشوُّه في الأجسام الصبغيَّة أو التشوُّه الجينيّ أكثر ميلاً عندما تحمِلُ المرأة في مرحلةٍ متأخرةٍ من حياتها.