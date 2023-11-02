كمِّية الكالسيوم في بعض الأطعمة
الطعام
حجم الحصّة
الكمية التقريبية للكالسيوم (بالميليغرامات)
الزبادي، العادي، قليل الدسم
8 أونصة
450
الزبادي، اليوناني، العادي، قليل الدسم
8 أونصة
260
الحليب، قليل الدسم (1٪)
1 كوب
310
الحليب، خال الدسم
1 كوب
300
مشروبات الصويا (حليب الصويا)، غير المحلاة
1 كوب
300
مشروب اللوز (حليب اللوز)، غير المحلى
1 كوب
440
شراب الأرز (حليب الأرز)، غير المحلى
1 كوب
280
الجبن، المُخفض الدسم، أو قليل الدسم، أو الخالي من الدسم (متنوع)
1½ أونصة
120-490
الكرنب الأخضر، مطبوخ
1 كوب
270
السبانخ، مطبوخة
1 كوب
250
بوك تشوي، مطبوخ
1 كوب
190
اللفت، مطبوخ
1 كوب
180
السِّلق، مطبوخ
1 كوب
100
التوفو، النيئة، العادية، المحضرة بسلفات الكالسيوم
½ كوب
430
السردين، معلب
3 أونصة
330
عصير الكريب فروت، 100%، معزز
1 كوب
350
عصير البرتقال، 100%، معزز
1 كوب
350
مقتبس من وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين، 2020-2025.متوفر على DietaryGuidelines.gov.