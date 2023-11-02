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كمِّية الكالسيوم في بعض الأطعمة

الطعام

حجم الحصّة

الكمية التقريبية للكالسيوم (بالميليغرامات)

الزبادي، العادي، قليل الدسم

8 أونصة

450

الزبادي، اليوناني، العادي، قليل الدسم

8 أونصة

260

الحليب، قليل الدسم (1٪)

1 كوب

310

الحليب، خال الدسم

1 كوب

300

مشروبات الصويا (حليب الصويا)، غير المحلاة

1 كوب

300

مشروب اللوز (حليب اللوز)، غير المحلى

1 كوب

440

شراب الأرز (حليب الأرز)، غير المحلى

1 كوب

280

الجبن، المُخفض الدسم، أو قليل الدسم، أو الخالي من الدسم (متنوع)

1½ أونصة

120-490

الكرنب الأخضر، مطبوخ

1 كوب

270

السبانخ، مطبوخة

1 كوب

250

بوك تشوي، مطبوخ

1 كوب

190

اللفت، مطبوخ

1 كوب

180

السِّلق، مطبوخ

1 كوب

100

التوفو، النيئة، العادية، المحضرة بسلفات الكالسيوم

½ كوب

430

السردين، معلب

3 أونصة

330

عصير الكريب فروت، 100%، معزز

1 كوب

350

عصير البرتقال، 100%، معزز

1 كوب

350

مقتبس من وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين، 2020-2025.متوفر على DietaryGuidelines.gov.

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