قائمة بالأمور التي ينبغي التحقق منها للوِقاية من السقوط في المنزل
جميع الغرف
مفاتيح الأضواء التي يُمكن الوصول إليها
التأكُّد من عَدم وجود أسلات وتوصيلات كهربائيَّة تُعيق المشي
التأكد من عدم وجود قطع مُبعثرَة من البُسُط
الهواتف اللاسلكية
أثاث متين (من دُون قوائم أو عجلات أو محاور غير مُحكَمة)
إزالة الأشياء المُبعثرة من المداخل
إزالة الأشياء من الممرات
المطبَخ
خزائن يُمكن الوصول إليها (بحيث لا يحتاج الشخص إلى تمطيط جسمه أو الانحناء)
بُسُط ضدّ الانزلاق
غرفة النوم
أضواء قريبة يُمكن الوصول إليها
إضاءة ليليَّة
بُسط مُثبَّتة بمسامير أو ضدّ الانزلاق أو سجادة تغطي كامل مساحة الغرفة
الحمَّام
مقعد مرتفع للمرحاض
مقابض جدارية
بُسُط ضدّ الانزلاق
إضاءة ليليَّة
شرائط مقاومة للانزلاق أو بساط مطاطي في الحمام أو حوض الاستحمام
استخدام أحذية الاستحمام أو مقاعد الاستحمام (يُمكِّنُ مقعد الاستحمام الشخصَ الذي يُعاني من ضعف التوازن من الجلوس في أثناء الاستحمام)
إزالة الأقفال أو استخدام الأقفال التي يمكن فتحها من جانبي الباب معًا
غرفة المعيشة
بُسط مُثبَّتة بمسامير أو ضدّ الانزلاق أو سجادة تغطي كامل مساحة الغرفة
مساند للذراعين على الكراسي
الدرج (في الداخل والخارج)
إضاءة جيدة
درابزين متين
مداسات غير قابلة للانزلاق
ارتفاع درجة السلَّم أقل من 15 سنتمتراً (حوالى 6 بُوصَات)