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فوسفوميسين fosfomycin

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

العدوى البولية الناجمة عن الإشريكية القولونية (E. coli) أو المُكورة المِعوية البرازيَّة

حالات العَدوى النَّاجمة عن البكتيريا التي تتأثَّر بالفوسفوميسين وتكُون مقاومة للمضادَّات الحيوية الأخرى، بما في ذلك العنقودية الذهبية المُقاومة للميثيسلين (MRSA) والمكورات العقدية المقاومة للفانكوميسين (vancomycin-resistant enterococci).

غثيان وإسهال

* تحتاج هذه الحالات من العَدوى إلى دواء فوسفوميسين عن طريق الوريد (غير متوفِّر في الولايات المتحدة).

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