فهم المُصطلحات الطبيَّة لمشاكل الدَّورة الطمثية*
المصطلح
الوصف
انقطاع الدَّورة الشَّهريَّة Amenorrhea
لا يوجد حيض
انقطاع الحيض الأوَّلي Primary amenorrhea
فترات الحيض التي بدأت وتوقفت
انقطاع الحيض الثانوي Secondary amenorrhea
فترات الحيض التي بدأت وتوقفت
نَدرَةُ الطُّمُوث Oligomenorrhea
نَدرَةُ الطُّمُوث Oligomenorrhea
تَعَدُّدُ الطَّمث Polymenorrhea
فترات حيض متكررة بشكل غير طبيعي
عُسر الحيض Dysmenorrhea
تشنجات حيضيَّة أو فترات الحيض المؤلمة
قِلَّة الطمث Hypomenorrhea
فترات حيض خفيف بشكل غير طبيعي
غزارة الطمث Menorrhagia (نزف غزير للطمث، يُسمَّى فرط الطمث أيضًا)
فترات حيض طويلة أو غزيرة بشكل غير طبيعي عادةً
النَّزف الرحمي Meterrhagia (نزف بين الدورات الطمثية)
النَّزف الذي يحدث بشكل مُتكرِّر وغير منتظم بين الفترات
غزارة النَّزف الرَّحمي Menometrorrhagia
نزف غزير خلال فترات الحيض والنَّزف الذي يحدث بشكل متكرِّر وغير منتظم بين الفترات
الأَعرَاض الجَّسديَّة والنَّفسيَّة التي تحدث قبل بداية الطمث
الأَعرَاض النفسية الشديدة التي تحدث قبل بداية فترة الحيض وتنتهي عند بدايتها أو بعد فترة وجيزة من بدايتها والتي تؤثِّر في النَّشاطات أو العلاقات اليوميَّة.
نزف ما بعد انقطاع الطَّمث Postmenopausal bleeding
النَّزف الذي يحدث بعد انقطاع الطمث
* يُساعد تفكيك الكلمات إلى مُكَوِّناتها على فهم معانيها: a = لا؛ dys = مؤلم (أو غير طبيعي)؛ hypo = نقص (أو أقل من الطَّبيعي)؛ men = شهر؛ metro = الرحم؛ oligo = قليل أو نزير؛ poly = عديد أو كثير؛ post = بعد؛ pre = قبل؛ rhagia = لتنفجر؛ rhea = جريان.