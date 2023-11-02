skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

فهم المُصطلحات الطبيَّة لمشاكل الدَّورة الطمثية*

المصطلح

الوصف

انقطاع الدَّورة الشَّهريَّة Amenorrhea

لا يوجد حيض

انقطاع الحيض الأوَّلي Primary amenorrhea

فترات الحيض التي بدأت وتوقفت

انقطاع الحيض الثانوي Secondary amenorrhea

فترات الحيض التي بدأت وتوقفت

نَدرَةُ الطُّمُوث Oligomenorrhea

نَدرَةُ الطُّمُوث Oligomenorrhea

تَعَدُّدُ الطَّمث Polymenorrhea

فترات حيض متكررة بشكل غير طبيعي

عُسر الحيض Dysmenorrhea

تشنجات حيضيَّة أو فترات الحيض المؤلمة

قِلَّة الطمث Hypomenorrhea

فترات حيض خفيف بشكل غير طبيعي

غزارة الطمث Menorrhagia (نزف غزير للطمث، يُسمَّى فرط الطمث أيضًا)

فترات حيض طويلة أو غزيرة بشكل غير طبيعي عادةً

النَّزف الرحمي Meterrhagia (نزف بين الدورات الطمثية)

النَّزف الذي يحدث بشكل مُتكرِّر وغير منتظم بين الفترات

غزارة النَّزف الرَّحمي Menometrorrhagia

نزف غزير خلال فترات الحيض والنَّزف الذي يحدث بشكل متكرِّر وغير منتظم بين الفترات

المتلازمة السابقة للحيض Premenstrual syndrome (PMS)

الأَعرَاض الجَّسديَّة والنَّفسيَّة التي تحدث قبل بداية الطمث

اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث

الأَعرَاض النفسية الشديدة التي تحدث قبل بداية فترة الحيض وتنتهي عند بدايتها أو بعد فترة وجيزة من بدايتها والتي تؤثِّر في النَّشاطات أو العلاقات اليوميَّة.

نزف ما بعد انقطاع الطَّمث Postmenopausal bleeding

النَّزف الذي يحدث بعد انقطاع الطمث

* يُساعد تفكيك الكلمات إلى مُكَوِّناتها على فهم معانيها: a = لا؛ dys = مؤلم (أو غير طبيعي)؛ hypo = نقص (أو أقل من الطَّبيعي)؛ men = شهر؛ metro = الرحم؛ oligo = قليل أو نزير؛ poly = عديد أو كثير؛ post = بعد؛ pre = قبل؛ rhagia = لتنفجر؛ rhea = جريان.

في هذه الموضوعات