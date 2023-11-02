* يُساعد تفكيك الكلمات إلى مُكَوِّناتها على فهم معانيها: a = لا؛ dys = مؤلم (أو غير طبيعي)؛ hypo = نقص (أو أقل من الطَّبيعي)؛ men = شهر؛ metro = الرحم؛ oligo = قليل أو نزير؛ poly = عديد أو كثير؛ post = بعد؛ pre = قبل؛ rhagia = لتنفجر؛ rhea = جريان.