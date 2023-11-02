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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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عواملُ الخطر في السلوك الانتحاري

  • الانشغال بالأفكار الانتحارية، و/أو إعداد خطط مُحكمة للانتحار، و/أو وجود قصص عائلية سابقة للانتحار، و/أو المحاولات السابقة للانتحار

  • الاكتئاب (وخاصة عندما يكون مصحوبًا بالقلق، أو كجزء من حالة اكتئاب كبير أو اضطراب ثنائي القطب، أو المرتبط بدخول المستشفى حديثًا) واضطرابات نفسية أخرى

  • اضطرابات استعمال المواد أو الكحول

  • كون الشخص ضحية للتنمر (مثل التنمّر على الإنترنت، والرفض الاجتماعي، والتمييز، والإذلال، والتعيير)

  • السُّلُوك العدواني أو الاندفاعي

  • تجارب الطفولة الصادمة، بما في ذلك الاعتداءُ الجسدي أو الجنسي

  • الأمراض الطبية، وخاصة تلك التي تكون مؤلمة أو مُعيقة، أو تؤثر في الدماغ

  • الفجيعة أو الخسَارة

  • مشاعر الحزن أو اليأس (عندما تستمر)

  • العيش وحيدًا

  • مشاكل العلاقات

  • المشاكل المتعلقة بالعمل (على سبيل المثال، البطالة) والفترات الانتقالية (على سبيل المثال، الانتقال من مرحلة العمل إلى التقاعد)

  • الشدة المالية الناجمة عن حالات الركود الاقتصادي، أو الدين، أو البطالة

  • المشاكل القانونية

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