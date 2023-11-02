عواملُ الخطر في السلوك الانتحاري
الانشغال بالأفكار الانتحارية، و/أو إعداد خطط مُحكمة للانتحار، و/أو وجود قصص عائلية سابقة للانتحار، و/أو المحاولات السابقة للانتحار
الاكتئاب (وخاصة عندما يكون مصحوبًا بالقلق، أو كجزء من حالة اكتئاب كبير أو اضطراب ثنائي القطب، أو المرتبط بدخول المستشفى حديثًا) واضطرابات نفسية أخرى
اضطرابات استعمال المواد أو الكحول
كون الشخص ضحية للتنمر (مثل التنمّر على الإنترنت، والرفض الاجتماعي، والتمييز، والإذلال، والتعيير)
السُّلُوك العدواني أو الاندفاعي
تجارب الطفولة الصادمة، بما في ذلك الاعتداءُ الجسدي أو الجنسي
الأمراض الطبية، وخاصة تلك التي تكون مؤلمة أو مُعيقة، أو تؤثر في الدماغ
الفجيعة أو الخسَارة
مشاعر الحزن أو اليأس (عندما تستمر)
العيش وحيدًا
مشاكل العلاقات
المشاكل المتعلقة بالعمل (على سبيل المثال، البطالة) والفترات الانتقالية (على سبيل المثال، الانتقال من مرحلة العمل إلى التقاعد)
الشدة المالية الناجمة عن حالات الركود الاقتصادي، أو الدين، أو البطالة
المشاكل القانونية