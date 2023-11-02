عندَ حدوث اخدرار في القدم
يمكن أن يُعَدَّ اخدرار القدم اعتلالًا عصبيًّا مؤقتًا.يحدث اخدرارٌ في القدم عندَ الضغط على العصب الذي يُعصِّبها.(يكون العصبُ المصاب عادةً هو العصب الشَّظَوي أو العصب الوِركي).
يعيق الضغطُ جريانَ الدَّم إلى العصب، ممَّا يجعل العصب يعطي إشاراتٍ غير طبيعية (إحساس بوخز الدبابيس والإبر)، في حالةٍ تُسمَّى المَذل paresthesias.
يؤدي تخفيفُ شدَّة الضغط، من خلال الحركة أو التجوّل مثلًا، إلى إعادة إمدادات الدَّم إلى العصب.ونتيجًة لذلك، يمكن للعصب أن يعملَ بشكلٍ طبيعي، ويتوقَّف الإحساس بالدبابيس والإبر.