عندما قد يكون الاستبدالُ بالمستحضر العام غيرَ مناسب
فئة الدوِاء
أمثلة
ملاحظات
الأدوية المُضادَّة للربو التي تؤخذ عن طريق الفم
الثيوفيلين Theophylline
تعدًُّ النُسخ الدوائيَّة المختلفة غيرَ متكافئة حيويًّا بشكلٍ عام.لذلك، عندما يكون أحدُ الأدوية فعَّالًا، فإنه لا ينبغي استبداله بآخر إلَّا عند الضرورة القصوى.
مضادَّات التخثُّر
وارفارين Warfarin
تكون جرعةُ الدَّواء السَّامة قريبة جدًّا من جرعته الفعَّالة، ممَّا يُؤثِّر في سلامة الاستعمال.
مضادَّات الاكتئاب
يوجد عددٌ قليل من الأسماء التجاريَّة للأميتريبتيلين amitriptyline، واسم تجاري واحد للأميتريبتيلين مع البيرفينازين perphenazine
ليست جميع النُّسُخ قابلة للتبديل.يمكن للصيدلاني تقديم المشورة بشأن ما تعدُّه هيئة الغذاء والدواء لأحد الأدوية العامَّة مكافئًا بيولوجيًّا لدواءٍ من الأسماء التجاريَّة
الأدوية المضادة للاختلاج
كاربامازيبين Carbamazepine*، كلونازيبام clonazepam، إسليكاربازيبين eslicarbazepine*، لاموتريغين lamotrigine، أوكسكاربازيبين oxcarbazepine، فينيتوين phenytoin*، توبيرامات topiramate، فالبروات valproate، زونيساميد zonisamide.
حدثت حالات من ضعف السيطرة على الاختلاجات بعدَ قيام الأشخاص باستبدال الأسماء التجاريَّة.ولذلك، يُوصى بالاستمرار في استعمال الاسم التجاري نفسه أو المُستَحضر العام نفسه
الأدوية الخافضة لضغط الدم
االمُستحضرات مُعدَّلة التحرُّر من ديلتيازيم diltiazem ونيفيديبين nifedipine†
بعض الأدوية العامة غير مكافئة حيويًّا للأدوية ذات الأسماء التجارية.تتميَّز المُستحضراتُ المُعدَّلة التحرُّر بخصائص تحرُّر مختلفة، وهي غير قابلة للتبديل.
الأدوية القلبيَّة الوعائيَّة
الديجوكسين Digoxin (لمعالجة فشل القلب والتسرُّع القلبي الشديد)
تكون جرعة الدواء السامة قريبة جدًّا من جرعته الفعَّالة، ممَّا يُؤثِّر في سلامة الاستعمال.
الكريمات والغَسولات والمراهم الكورتيكوستيرويديَّة
ألكلوميتا.ون alclometasone، أمسينونيد amcinonide، بيتاميثازون betamethasone، كلوكورتولون clocortolone، ديزونيد desonide، ديسوكسيميتازون desoximetasone، ديكساميثازون dexamethasone، ديفلورازون diflorasone، فلوسينولون fluocinolone، فلوسينونيد fluocinonide، فلوراندرينوليد flurandrenolide، فلوتيكازون fluticasone*، هالوبيتازول halobetasol، هيدروكورتيزون hydrocortisone، موميتازون mometasone، تريامسينولون triamcinolone.
تُوضَع معاييرُ هذه المنتجات من خلال اختبارات الاستجابة الجلدية، وقد جَرَى تصنيف الكثير منها على أنها متكافئة حيويًّا من قِبَل هيئة الغذاء والدواء الأمريكيَّة؛إلَّا أنَّ الاستجابةَ مختلفة، وقد يُؤثِّر اختلافُ سواغات هذه الأدوية (الكريمات والمراهم والمواد الهلامية) في قوة أو فاعليَّة المُنتَج.ولذلك، قد تكون الاستجابة غير متوقَّعة.وبناء على هذا، إذا كان الدواء فعَّالًا، فينبغي عدم استبداله بآخر.
أقراص الكورتيكوستيرويدات
ديكساميثازون dexamethasone، بريدنيزولون prednisolone.
قد لا تكون الأدوية العامّة منها مكافئة حيويًّا للأدوية ذات الأسماء التجارية، ولذلك ينبغي ألَّا تُستبدلَ كيفما اتَّفق.
أدوية ضبط النقرس
الكولشيسين Colchicine
النُّسَخ العامّة لكل دواء ليست متكافئة حيويًّا.
الهُرمُونات
بعض الأسماء التجاريَّة لهرمون ميدروكسي بروجستيرون medroxyprogesterone، وميثيل تستوستيرون methyltestosterone
مُنتَجات تعويض هرمون الغدَّة الدَّرقيَّة
تُستَعملُ الهرموناتُ بجرعاتٍ صغيرة عادةً، ولذلك فإن الاختلافات في الأسماء التجاريَّة قد تؤدي إلى حدوث تقلُّبات كبيرة في الاستجابة.
تكون بعض الأسماء التجاريَّة غيرَ متكافئة حيويًّا.
الأدوية النفسية
الليثيوم Lithium (لمعالجة الاضطراب ثنائي القطب)
تكون جرعةُ الدَّواء السَّامة قريبة جدًّا من جرعته الفعَّالة، ممَّا يُؤثِّر في سلامة الاستعمال.
أدوية أخرى
بعض الأسماء التجاريَّة لأقراص وتحاميل البروميثازين promethazine، والكلوزابين clozapine
قد تكون النُّسُخُ العامّة غير متكافئة حيويًّا.رغم أنَّ أيَّ نسخة من الدواء يمكن أن تكون فعَّالة، إلَّا أنَّه ينبغي عدم استبدالها.
* دواء عام غير متوفِّر.
† مُستحضرات الأدوية المُعدَّلة التحرُّر هي نسخٌ من الأدوية التي حدث تغييرٌ معيَّن في طريقة إنتاجها، وذلك لإبطاء تحرُّر العنصر النشط في مجرى الدم عادةً.يمكن التعرُّفُ إلى الأدوية المُعدَّلة التحرُّر من خلال الرموز التالية: MR (مُعدَّل التحرُّر) أو LA (مديد التأثير) أو XL (مديد التحرُّر) أو CR (مضبوط التحرُّر) أو SR (مستمرَّ التحرُّر).
هيئة الغذاء والدواء Food and Drug Administration (FDA)