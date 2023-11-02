* دواء عام غير متوفِّر. † مُستحضرات الأدوية المُعدَّلة التحرُّر هي نسخٌ من الأدوية التي حدث تغييرٌ معيَّن في طريقة إنتاجها، وذلك لإبطاء تحرُّر العنصر النشط في مجرى الدم عادةً.يمكن التعرُّفُ إلى الأدوية المُعدَّلة التحرُّر من خلال الرموز التالية: MR (مُعدَّل التحرُّر) أو LA (مديد التأثير) أو XL (مديد التحرُّر) أو CR (مضبوط التحرُّر) أو SR (مستمرَّ التحرُّر).