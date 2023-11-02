علامات الإصابة باضطراب قلة الانتباه وفرط النشاط
ليس من الضروري أن تكون جميع العلامات موجودة لتشخيص اضطراب قلة الانتباه وفرط النشاط (ADHD).ولكن، لتشخيص هذا الاضطراب يجب أن تكون هناك 6 علامات أو أكثر لقلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع موجودة دائمًا (أو 6 من كل مجموعة لتشخيص النوع المشترك من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط).يجب أن تكون العلامات موجودة ضمن بيئتين أو أكثر (على سبيل المثال، في المنزل والمدرسة) ويجب أن تؤثر في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي.
علامات عدم الانتباه:
علامات النشاط الزائد والاندفاع: