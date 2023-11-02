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علامات الإصابة باضطراب قلة الانتباه وفرط النشاط

ليس من الضروري أن تكون جميع العلامات موجودة لتشخيص اضطراب قلة الانتباه وفرط النشاط (ADHD).ولكن، لتشخيص هذا الاضطراب يجب أن تكون هناك 6 علامات أو أكثر لقلة الانتباه وفرط النشاط والاندفاع موجودة دائمًا (أو 6 من كل مجموعة لتشخيص النوع المشترك من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط).يجب أن تكون العلامات موجودة ضمن بيئتين أو أكثر (على سبيل المثال، في المنزل والمدرسة) ويجب أن تؤثر في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي.

علامات عدم الانتباه:

  • عدم قدرة الطفل على إيلاء الاهتمام للتفاصيل

  • وجود صعوبة في التركيز في العمل أو اللعب بشكل مستمر

  • لا يبدو الطفل بأنه يستمع للشخص الذي يتحدث إليه مباشرة

  • لا يلتزم الطفل بالتعليمات في كثير من الأحيان، ويفشل في إنجاز المهام الموكلة إليه

  • غالبًا ما يجد الطفل صعوبة في تنظيم مهامه وأنشطته

  • يتجنب الطفل في كثير من الأحيان، أو يكره، أو يتردد، في الانخراط في المهام التي تتطلب جهدًا عقليًا متواصلًا

  • يفقد الطفل في كثير من الأحيان الأشياء الخاصة به

  • يتشتت انتباه الطفل بسهولة بالمُشتتات الخارجية

  • كثيرًا ما يتعرض الطفل للنسيان

علامات النشاط الزائد والاندفاع:

  • كثيرًا ما يُأرجح الطفل يديه أو قدميه أو يُظهر تشنجات فيها

  • كثيرًا ما يترك الطفل مقعده في الفصل الدراسي أو في الأماكن الأخرى

  • كثيرًا ما يركض الطفل أو يتسلق بشكل مفرط

  • يعاني الطفل من صعوبة في اللعب أو المشاركة الهادئة في الأنشطة الترفيهية

  • كثيرًا ما يتحرك الطفل أو يتصرف كما لو كان "يعمل بمحرك آلي"

  • كثيرًا ما يتحدث الطفل بشكل مفرط

  • غالبًا ما يبدأ الطفل بالإجابة قبل الانتهاء من طرح السؤال

  • كثيرًا ما يواجه الطفل صعوبة في الوقوف ضمن طابور انتظار

  • كثيرًا ما يقاطع الطفل الآخرين أو يتطفل عليهم

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