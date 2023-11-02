علاج فرط نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة
العلاج
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
ملاحظات
ثيوناميدس Thionamides
كربيمازول Carbimazole
ميثيمازول Methimazole
بروبيل ثيُوراسيل Propylthiouracil
ردة فعل تحسسية (الطفح الجلدي عادةً)
الغثيان
الإحساس بطعم غريب
العدوى (في حالات نادرة) بسبب انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء
ضعف الكبد (بشكل رئيسي بروبيل ثيوراسيل)
ألم مفصلي
تراجع إنتاج الهرمونات الدرقية
عنصر غير معدني
اليود
طفح جلدي
الألم في الغدد اللعابية
يقلل من إنتاج وتحرير الهرمونات الدرقية
حاصرات بيتا Beta-blockers
أتينولول Atenolol
ميتوبرولول Metoprolol
بروبرانولول Propranolol
قد يُسبب الأزيز عند الأشخاص المصابين بأمراض رئوية
قد يُفاقم أعراض أمراض الأوعية الدموية المحيطية
قد يسبب الاكتئاب
قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدَّم
تثبيط العديد من الآثار المحفزة للهرمونات الدرقية الزائدة على القلب
النظائر المشعة
اليود المشع
قصور الدرقية Hypothyroidism
يُخرب الغُدَّة الدرقية
الجراحة
استئصال الغدة الدرقية
قصور الدرقية Hypothyroidism
إزالة الغدة الدرقية بشكل جزئي أو كلي