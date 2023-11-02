skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

علاج فرط نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة

العلاج

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

ملاحظات

ثيوناميدس Thionamides

كربيمازول Carbimazole

ميثيمازول Methimazole

بروبيل ثيُوراسيل Propylthiouracil

ردة فعل تحسسية (الطفح الجلدي عادةً)

الغثيان

الإحساس بطعم غريب

العدوى (في حالات نادرة) بسبب انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء

ضعف الكبد (بشكل رئيسي بروبيل ثيوراسيل)

ألم مفصلي

تراجع إنتاج الهرمونات الدرقية

عنصر غير معدني

اليود

طفح جلدي

الألم في الغدد اللعابية

يقلل من إنتاج وتحرير الهرمونات الدرقية

حاصرات بيتا Beta-blockers

أتينولول Atenolol

ميتوبرولول Metoprolol

بروبرانولول Propranolol

قد يُسبب الأزيز عند الأشخاص المصابين بأمراض رئوية

قد يُفاقم أعراض أمراض الأوعية الدموية المحيطية

قد يسبب الاكتئاب

قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدَّم

تثبيط العديد من الآثار المحفزة للهرمونات الدرقية الزائدة على القلب

النظائر المشعة

اليود المشع

قصور الدرقية Hypothyroidism

يُخرب الغُدَّة الدرقية

الجراحة

استئصال الغدة الدرقية

قصور الدرقية Hypothyroidism

إزالة الغدة الدرقية بشكل جزئي أو كلي

في هذه الموضوعات