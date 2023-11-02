ينبغي تأمينُ تهوية مُناسِبة أو تكييف الهواء في أثناء موجات الحرارة، خُصوصًا بالنسبة إلى كبار السنّ أو الصِّغَار.
ينبغي تجنُّبُ ترك الأطفال في السيارات في الطقس الحارّ، خُصوصًا بنوافذ مُغلَقة.
ينبغي تجنُّبُ الجهد الشاقّ في البيئة الحارَّة والأماكن ذات التهوية السيئة.
كما ينبغي تجنُّب ارتداء الثياب الثقيلة والتي تحول دُون تهوية الجلد.
إذا كان الشخصُ لا يستطيع تجنُّب الجهد في الحرارة، ينبغي عليه ارتداء ثياب فضفاضة مصنُوعة من نسيج يسمح بتهوية الجلد، وأن يأخذ فترات استراحة بشكلٍ مُتكرِّرٍ، ويستخدم المروحة، ويشرب كل بضع ساعات بغضّ النظر عن العطش.
إذا فقد الشخص 2% أو أكثر من وزن الجسم في أثناء التمارين أو العمل، ينبغي عليه شرب سوائل إضافية.
وإذا فقد الشخص 4% أو أكثر من وزن الجسم في أثناء التمارين أو العمل، ينبغي عليه أن يُقلِّل من النشاط بحيث لا يتجاوز يومًا واحدًا.
إذا جرى شُرب كمياتٍ كبيرةٍ من الماء، ينبغي استهلاك الملح في السوائل أو الطعام.
أمَّا إذا كان من الصعب تجنُّب الجهد لفترةٍ طويلةٍ في الحرارة، فيحتاجُ الشخص إلى البدء بالنشاط قبل فترةٍ تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا من الجهد الأقصى، ويأتي هذا في البداية على شكل نشاطٍ مُتوسِّطٍ يستمرُّ لحوالى 15 دقيقة في اليوم، ومن ثم تجري زيادة شدَّة وزمن هذا النشاط ببطءٍ.