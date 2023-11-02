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زيادة الوزن خلال فترة الحمل

تصنيف الوزن قبل الحمل

مؤشر كتلة الجسم BMI

إجمالي زيادة الوزن

نقص الوزن

أقل من 18.5

12.5 -18 كغ

الوزن الطبيعي

18.5–24.9

11.5- 16 كغ

وزن زائد

25.0 –29.9

7- 11.5 كغ

البدينات (بما في ذلك البدانة الشديدة)

30.0 أو أعلى

5- 9 كغ

BMI = مؤشر كتلة الجسم، وهو الوزن بالكيلوغرام مقسومًا على مربَّع الطول بالمتر؛ كغ = كيلوجرام.

مقتبسة من Rasmussen KM, Yaktine AL, Institute of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines, eds: زيادة الوزن في أثناء الحمل: إعادة فحص المبادئ التوجيهية.Washington (DC): National Academies Press (US); 2009 and American College of Obstetricians and Gynecologists:ACOG Committee opinion no. 548: weight gain during pregnancy. Obstet Gynecol.2013 (reaffirmed 2023);121(1):210-212.doi:10.1097/01.aog.0000425668.87506.4c).

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