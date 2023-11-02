زيادة الوزن خلال فترة الحمل
تصنيف الوزن قبل الحمل
مؤشر كتلة الجسم BMI
إجمالي زيادة الوزن
نقص الوزن
أقل من 18.5
12.5 -18 كغ
الوزن الطبيعي
18.5–24.9
11.5- 16 كغ
وزن زائد
25.0 –29.9
7- 11.5 كغ
البدينات (بما في ذلك البدانة الشديدة)
30.0 أو أعلى
5- 9 كغ
BMI = مؤشر كتلة الجسم، وهو الوزن بالكيلوغرام مقسومًا على مربَّع الطول بالمتر؛ كغ = كيلوجرام.
مقتبسة من Rasmussen KM, Yaktine AL, Institute of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines, eds: زيادة الوزن في أثناء الحمل: إعادة فحص المبادئ التوجيهية.Washington (DC): National Academies Press (US); 2009 and American College of Obstetricians and Gynecologists:ACOG Committee opinion no. 548: weight gain during pregnancy. Obstet Gynecol.2013 (reaffirmed 2023);121(1):210-212.doi:10.1097/01.aog.0000425668.87506.4c).