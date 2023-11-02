دراسة الشيخوخة
علم الشيخوخة Gerontology، هو دراسة نهج التشيّخ، بما في ذلك التبدلات التي تحدث على المستوى الجسدي، والعقلي، والاجتماعي.تُستخدم هذه المعلومات لرسم استراتيجيات وتأسيس برامج تهدف إلى تحسين حياة البالغين الأكبر سنًا.يمكن لخبراء الشيخوخة أن يكونوا أطباء أو حاصلين على اختصاص في طب الشيخوخة.
طب الشيخوخة (geriatrics) هو فرع الطب الذي يتخصص في رعاية البالغين الأكبر سنًا، والذي كثيرًا ما يتناول أساليب علاج المشاكل والاضطرابات التي تحدث في هذه المرحلة.يدرس اختصاصيو طب الشيخوخة نهج التشيّخ، وبالتالي يمكنهم التمييز بشكل أفضل بين التغيرات الناجمة عن الشيخوخة بحد ذاتها، والتغيرات الناجمة عن الأمراض المختلفة.
على الرغم من أن أعداد كبار السن في الولايات المتحدة آخذة بالازدياد، إلا أن عدد أطباء الشيخوخة لكل 10,000 شخص فوق سن 65 قد انخفض بشكل مطرد منذ عام 2000.