الرعايةُ المنزلية هي الرعاية تحت إشراف طبِّي في منزل الشخص من قِبَل مقدِّمي الرعاية المهنية الذين قد يساعدون على إعطاء الأدوية، وتقييم حالة الشخص، وتوفير الحمامات وغيرها من الخدمات الشخصيَّة.
رعاية المُحتَضرين هي الرعاية في نهاية الحياة، والتي تؤكِّد على تخفيف الأَعرَاض وتوفير الدعم النفسي والروحي والاجتماعي لشخص محتضَر وأفراد أسرته.قد يكون المكانُ هو منزل الشخص، أو منشأة للمُحتَضرين، أو مؤسَّسة أخرى، مثل دار التَّشخص.كما يجري توفيرُ رعاية للمُحتَضرين في بعض المستشفيات.وللحصول على هذه الرعايَة، يجب أن يكونَ من المتوقَّع أن يعيشَ الشخصُ أقلَّ من 6 أشهر عادة.
الرعاية في دار التمريض هي الرعايَة السكنية في منشأة مرخَّصة تضمُّ ممرِّضات وعاملين للدَّعم.
الرعاية التلطيفية هي رعاية طبية متخصصة للأشخاص الذين يعانون من مرض خطير.يُركز هذا النوع من الرعاية على تسكين الأَعرَاض وتخفيف الشدة النفسية للمحتضرين وأفراد عائلاتهم.
الرعاية المؤقَّتة هي الرعاية العابرَة في المنزل، أو في دار تمريض، أو في منشأة للمحتَضرين تتيح لأفراد الأسرة أو غيرهم من مقدِّمي الرعاية السفر أو الراحة أو الاهتمام بمسائل أخرى.وقد تستمرُّ أيامًا أو أسابيع، اعتمادًا على نظام تقديم الرعاية والتمويل.
وتوفِّر المنظَّمات الطوعية مجموعةً متنوعة من الخدمات المالية وخدمات الدعم للأشخاص الذين يعانون من المرض وأسرهم،وتركِّز هذه المنظماتُ عادة على الأشخاص الذين يعانون من مرضٍ معيَّن.