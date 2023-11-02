حساسية مطاط اللاتكس
اللاتكس هو سَّائِل يُستخلص من شجرة المطاط.يجري استخدام اللاتكس لتصنيع منتجات المطاط، بما في ذلك بعض أنواع القفازات المطاطية، والواقي الذكري، والمعدات الطبية مثل القَثطَرة، وأنابيب التنفُّس، والمحاقن الأنفية enema tips، والحواجز المطاطية السنية dental dams.
يمكن لللاتكس أن يدفع الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للغلوبولين المناعي IgE، والذي يؤدي إلى إلى ردود فعل تحسُّسية، بما في ذلك الشرى والطفح الجلدي، وحتى ردود الفعل التحسسية الشديدة والتي قد تهدد الحياة، وتسمى التفاعلات التأقية (anaphylactic reactions).ولكن من الجدير ذكره بأن جفاف الجلد الذي قد يحصل بعد ارتداء قفازات اللاتكس ينجم عن تهيج البشرة، وليس عن رد فعل تحسُّسي تجاه اللاتكس.
كما قد يزداد خطر التحسس تجاه اللاتكس إذا كان الشخص
لأسباب غير معروفة، غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يتحسسون من اللاتكس يتحسسون من الموز أيضًا، وأحيَانًا غيره من الأطعمة، مثل الكيوي، والبابايا، والأفوكادو، والكستناء، والبطاطس، والطماطم، والمشمش.
قد يشتبه الأطباء في حساسية اللاتكس بناء على الأَعرَاض ووصف الشخص لما يحدث عند ظهور الأَعرَاض، خاصة إذا كان الشخص اختصاصي رعاية صحية.قد تُجرى اختبارات الدَّم أو الجلد أحيانًا للتأكد من التَّشخيص.
ينبغي على الأشخاص الذين يتحسسون من اللاتكس تجنب استخدامه.على سبيل المثال، يمكن لاختصاصيي الرعاية الصحية استخدام قفازات المنتجات خالية من اللاتكس.وتوفر معظم مؤسسات الرعاية الصحية مثل هذه القفازات.