تيغيسيكلين tigecycline
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
عَدوى البطن المصحُوبة بمُضاعفات وعدوى الجلد المصحُوبة بمُضاعفات بسبب بكتيريا تتأثر بالمُضاد الحيوي، مثل الإشريكية القولونيَّة Escherichia coli والعنقودية الذهبيَّة Staphylococcus aureus (بما فيها العنقودية الذهبية المُقاومة للميثيسيلين [مثل MRSA])، وبكتيريا تحتاجُ إلى القليل من الأكسجين أو لا تحتاج إليه لتعيش (لا هوائيَّة anaerobes).
الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)
انزعاج هضميّ
حساسيَّة لضوء الشَّمس
تلوُّن دائم للأسنَان عندَ الجنين إذا جرى استخدام هذا المُضادّ في وقت مُتأخِّرٍ من الحمل أو عندَ الأطفال دُون العام الثامن من العُمر
زيادة في خطر الوفاة بالمقارنة مع المضادَّات الحيوية الأخرى (ولذلك يُستَخدم التيغيسيكلين فقط في حال عدم توفر بدائل)