تعدادُ الدَّم الكامِل (CBC)
الاختبار
ماذا يقيس؟
الهيمُوغلُوبين
كمِّية هذا البروتين الحامِل للأكسجين ضمن حجم الدم
الهِيماتوكريت
نسبة المقدار الإجمالي لخلايا الدم الحمر في الدَّم (حجم الدم)، حيث تشكِّل البلازما البقيَّة)
متوسِّط حجم الخلايا (أو الكريَّات الحمر) (MCV) [الحجم الخلوي الوسطي]
متوسِّط حجم خلية الدم الحمراء
هيمُوغلُوبين الخلية (أو الكريَّة الحمراء) الوسطي (MCH)
كمِّية الهيمُوغلُوبين في خلايا الدم الحمر
تركيز هيموغلوبين الخلية (أو الكرية الحمراء) الوسطي (MCHC)
متوسِّط تركيز الهيمُوغلُوبين في خلايا الدم الحمراء
تعداد خلايا الدم الحمر (RBC)
عدد خلايا الدَّم الحمراء في حجم من الدم
معدَّل أو قياس تَوزُّع خلايا الدم الحمر
مقدار التبايُن في أحجام خلايا الدم الحمر
تعداد خلايا الدم البيض
عدد الكريَّات البيض في حجم معيَّن من الدم
التعداد التفريقي لخلايا الدم البيض
نسَب وأعداد الأنواع المختلفة لخلايا الدم البيضاء
تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة في حجم معيَّن من الدم