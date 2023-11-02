تصنيف فيتزباتريك لأنواع الجلد
نوع الجلد
السمات النموذجية
القُدرة على إضافة السُّمرَة
I
جلد أبيض باهِت؛ الشعر الأحمر أو الأشقر؛ العيون الزرقاء أو الخضراء؛ النَّمشات
يحدث حرق دائمًا ولا يُصبِح أسمر على الإطلاق
المَرحلة الثانية
الجلد الفاتح؛ الشعر الأحمر أو الأشقر؛ العيون الزرقاء أو بلون البندق أو الخضراء
تحدُث حروق بسهولة ويُصبِح أسمرَ بصعوبة
المَرحلة الثالثة
أبيض داكن بعض الشيء (حنطي)؛ أي لون للعينين أو الشعر
يمكن أن تحدث حُروق خفيفة أحيانًا، ةيُصبِح أسمرَ بالتدريج
المَرحلة الرابعَة
جلد بني فاتح
تحدث حروق إلى حد ما فقط، ويُصبِحُ أسمرَ بسهولةٍ
النَّوع الخامس V
جلد بنيّ
من النَّادر أن تحدُث حُروق، ويُصبشح أسمرَ داكنًا بسهولةٍ
النَّوع السادس VI
جلد بني داكن أو أسود
لا تحدث حروق أبدًا، ويُصبِحُ أسمرَ داكنًا بسهولة دائمًا