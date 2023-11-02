تصنيفُ ضغط الدَّم عندَ البالغين*
التَّصنِيف
ضغط الدَّم (ملم زئبقي)
ضغط الدم الطبيعي
أقل من 120 / 80
ضغط الدم المرتفع
120 - 129 / أقلّ من 80
الدرجة 1 من ارتفاع ضغط الدم
(ضغط الدَّم الانقباضي) 130 - 139
أو
80 - 89 (ضغط الدم الانبساطي)
الدرجة 2 من ارتفاع ضغط الدَّم
140 (ضغط الدم الانقباضي) أو أعلى
أو
90 (ضغط الدم الانبساطي) أو أعلى
* عندما يكون الضغط الانقباضي والانبساطي للشخص منخفضين في صنفين مختلفين، فإنَّه يُصنَّف مع الفئة الأعلى لضغط الدم؛
تستند المعلوماتُ إلى إرشادات سنة 2017 للوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين واكتشافه وتقييمه وتدبيره، الصادرة عن الكلية الأمريكية لأمراض القلب ورابطة القلب الأمريكية.American American Association.