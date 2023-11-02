تصنيف رابطة القلب في نيويورك لفشل القلب
التصنيف
الأعراض
الصنف الأول - نشاط بدني طبيعي لا يترافق مع أي محدودية
النشاط البدني العادي لا يسبب التعب غير المبرر، أو ضيق التنفُّس، أو تسرع ضربات القلب
الصنف الثاني - خفيف
النشاط البدني العادي يسبب التعب، أو ضيق التنفُّس، أو تسارع ضربات القلب، أو الألم الصدري (الذبحة الصدرية).
الصنف الثالث - متوسط
لا يعاني الشخص من تعب في حالة الراحة، ولكن النشاط البدني العادي يسبب التعب، وضيق التنفُّس، وتسارع ضربات القلب أو الألم الصدري (الذبحة الصدرية).
الصنف الرابع - شديد
تحدث الأَعرَاض عند الراحة، كما يمكن لأي نشاط بدني أن يزيد من شدة الأَعرَاض.