skip to main content
MSD Manual Logoأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

تصنيف رابطة القلب في نيويورك لفشل القلب

التصنيف

الأعراض

الصنف الأول - نشاط بدني طبيعي لا يترافق مع أي محدودية

النشاط البدني العادي لا يسبب التعب غير المبرر، أو ضيق التنفُّس، أو تسرع ضربات القلب

الصنف الثاني - خفيف

النشاط البدني العادي يسبب التعب، أو ضيق التنفُّس، أو تسارع ضربات القلب، أو الألم الصدري (الذبحة الصدرية).

الصنف الثالث - متوسط

لا يعاني الشخص من تعب في حالة الراحة، ولكن النشاط البدني العادي يسبب التعب، وضيق التنفُّس، وتسارع ضربات القلب أو الألم الصدري (الذبحة الصدرية).

الصنف الرابع - شديد

تحدث الأَعرَاض عند الراحة، كما يمكن لأي نشاط بدني أن يزيد من شدة الأَعرَاض.

