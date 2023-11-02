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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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تجنب استنفاد طاقة مُقدم الرعاية

يمكن لمقدم الرعاية تجنب استنفاد طاقته عن طريق اتباع ما يلي:

  • تعلُّم المزيد حول أسباب وأعراض والتأثيرات بعيدة المدى لحالة المُسن المرضيّة

  • توقع التغيرات الممكن حصولها عند المُسن واحتياجاته بناءً على ذلك

  • إتاحة الفرصة للمُسن لكي يتخذ القرارات ويحل مشاكله بنفسه قدر الإمكان

  • إدراك حدود المقدرة والتحمل

  • عدم أخذ غضب أو تذمر أو سلوكيات المُسن على محمل شخصي (يمكن لهذه السلوكيات أن تكون أعراضًا لاضطراب ما، مثل الخرف)

  • تجنب الجدال وتعلم كيفية إعادة توجيه المحادثات الصعبة

  • مناقشة مسؤوليات مقدم الرعاية مع أفراد العائلة والأصدقاء، ومن ثم طلب المساعدة عندما يكون ذلك مناسبًا وممكنًا

  • مناقشة المشاعر والخبرات مع الأصدقاء، أو مع الأشخاص الذين خاضوا تجارب مماثلة، أو الأشخاص في مجموعات الدعم

  • تناول الطعام وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم

  • تخصيص أوقات للاسترخاء، وممارسة النشاطات الممتعة

  • الحصول على معلومات حول الموارد المالية للمُسن

  • تجنب استنفاد المدخرات المالية الشخصية

  • الاتصال بالمنظمات والجمعيات التي يمكنها تقديم المعلومات والإحالات لمقدمي الرعاية

  • استخدام خدمات الرعاية النهارية أو الرعاية المُؤقتة للحصول على بعض الراحة عند الحاجة

  • التعاقد مع أحد مساعدي الصحة المنزلية أو ممارسي الرعاية الصحية، مثل الممرضة الممارسة المُجازة (LPN) أو الممرضة المساعدة، وذلك لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر

  • طلب المشورة من خبير، أو معالج، أو عضو مؤسسة دينية إذا لزم الأمر

  • التذكر بأن اللجوء إلى أحد مراكز دعم المعيشة أو دور التمريض قد يكون هو الخيار الأمثل

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