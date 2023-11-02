تجنب استنفاد طاقة مُقدم الرعاية
يمكن لمقدم الرعاية تجنب استنفاد طاقته عن طريق اتباع ما يلي:
تعلُّم المزيد حول أسباب وأعراض والتأثيرات بعيدة المدى لحالة المُسن المرضيّة
توقع التغيرات الممكن حصولها عند المُسن واحتياجاته بناءً على ذلك
إتاحة الفرصة للمُسن لكي يتخذ القرارات ويحل مشاكله بنفسه قدر الإمكان
إدراك حدود المقدرة والتحمل
عدم أخذ غضب أو تذمر أو سلوكيات المُسن على محمل شخصي (يمكن لهذه السلوكيات أن تكون أعراضًا لاضطراب ما، مثل الخرف)
تجنب الجدال وتعلم كيفية إعادة توجيه المحادثات الصعبة
مناقشة مسؤوليات مقدم الرعاية مع أفراد العائلة والأصدقاء، ومن ثم طلب المساعدة عندما يكون ذلك مناسبًا وممكنًا
مناقشة المشاعر والخبرات مع الأصدقاء، أو مع الأشخاص الذين خاضوا تجارب مماثلة، أو الأشخاص في مجموعات الدعم
تناول الطعام وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم
تخصيص أوقات للاسترخاء، وممارسة النشاطات الممتعة
الحصول على معلومات حول الموارد المالية للمُسن
تجنب استنفاد المدخرات المالية الشخصية
الاتصال بالمنظمات والجمعيات التي يمكنها تقديم المعلومات والإحالات لمقدمي الرعاية
استخدام خدمات الرعاية النهارية أو الرعاية المُؤقتة للحصول على بعض الراحة عند الحاجة
التعاقد مع أحد مساعدي الصحة المنزلية أو ممارسي الرعاية الصحية، مثل الممرضة الممارسة المُجازة (LPN) أو الممرضة المساعدة، وذلك لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر
طلب المشورة من خبير، أو معالج، أو عضو مؤسسة دينية إذا لزم الأمر
التذكر بأن اللجوء إلى أحد مراكز دعم المعيشة أو دور التمريض قد يكون هو الخيار الأمثل