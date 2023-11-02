تثبيط وظيفة الغُدَّة الكظرية بواسطة الستيرويدات القشريَّة
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يأخذون جرعات كبيرة من الستيرويدات القشريَّة مثل البريدنيزون، يمكن تثبيط وظيفة الغدتين الكُظريَّتين،ويحدث هذا التثبيط لأن الجرعات الكبيرة من الستيرويدات القشرية تُرسل إشارةً إلى الوطاء والغدة النخامية للتوقف عن إنتاج الهرمونات التي تنبه وظيفة الغدة الكظرية بشكلٍ طبيعي.
إذا توقَّف الشخص عن أخذ الستيرويدات القشريَّة بشكلٍ مفاجئ، فإنَّ الجسم لا يمكنه استعادة وظيفة الغُدَّة الكظرية بالسرعة الكافية، ممَّا يؤدي إلى حدوث قصورٍ مؤقَّتٍ في الكظر (أحد أنواع قصور الكظر الثانوي)، وقد يعاني الشخص من أعراض مثل الضعف أو الدوخة.كما يعجز الجسم عن تنبيه إنتاج كمية إضافية من الستيرويدات القشريَّة التي يحتاجها عند تعرُّضه للشدة أيضًا؛
ولذلك، لا يُوصي الأطباء نهائيًا بالتوقف عن استعمال الستيرويدات القشريَّة بشكلٍ مفاجئ إذا كان الأشخاص يأخذونها لمدَّةٍ تزيد عن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؛وبدلًا من ذلك، يقومون بتقليل الجرعة تدريجيًا على مدى أسابيع وفي بعض الأحيان أشهر.
كما قد تحتاج الجرعة إلى زيادتها أيضًا عند من أُصيبوا بمرض أو تعرضوا إلى شدَّة كبيرة خلال فترة استعمالهم للستيرويدات القشريَّة.قد تحتاجُ الستيرويدات القشريَّة إلى متابعة أخذها عند من أصابهم مرض أو تعرضوا إلى شدة كبيرة في غضون أسابيع من التقليل من جرعة الستيرويدات القشريَّة وإيقافها.