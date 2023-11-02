تأخير الحاجة إلی مرفق رعایة طویلة الأجل
قد لا تروق فكرة الذهاب إلى منشأة رعاية طويلة الأجل، لا سيما دور رعاية المسنين، للكثير من الناس.نورد فيما يلي بعض المشاكل التي تُعد أسبابًا شائعة لإدخال المُسن في أحد مراكز الرعاية طويلة الأجل.ولكن، يمكن في بعض الأحيان حل تلك المشاكل، وتأجيل أو تجنب الحاجة إلى مركز رعاية طويلة الأجل.
سلس البول: قد يكون من الصعب الاهتمام بالمُسنين الذين يعانون من سلس البول في المنزل.ولكن مع ذلك، قد ينجم سلس البول عن اضطراب يمكن معالجته.ويمكن لمعالجة الاضطراب أن تؤدي إلى التعافي من سلس البول.ينبغي على المسنين الذين يعانون من سلس البول أو أفراد أسرهم أو مقدمي الرعاية لهم استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان العلاج ممكنًا أم لا.
صعوبة القيام بالمهام والأنشطة اليومية: يمكن استخدام أجهزة معينة لمساعدة المُسنين على القيام بوظائفهم اليومية على نحو أفضل.يمكن للمعالج الفيزيائي أو المهني أو ممرضة الصحة المنزلية مراقبة المُسنين في منازلهم، ويمكنهم أحيانًا مساعدتهم على اختيار الأجهزة المناسبة التي تمكنهم من الاستمرار في القيام بمهامهم بأمان في المنزل وتعلم كيفية استخدامها.
الخَرَف: كثيرًا ما تكون رعاية المُسنين المصابين بالخرف أمرًا صعبًا ومحبطًا.ومع ذلك، يمكن لأفراد الأسرة تعلم طرق التعامل مع سلوكيات كبار السن المحبطة أو التخريبية.على سبيل المثال، يمكن لأفراد العائلة وضع سوار تعريف حول معصم اليد، أو تركيب أجهزة مراقبة أو استئجارها، وذلك بهدف التقليل من المضاعفات الناجمة عن التجول.من شأن تعلم المزيد عن كيفية رعاية المصابين بالخرف أن يؤخر الحاجة إلى إدخالهم في مراكز الرعاية طويلة الأجل.
استنفاد طاقة مقدم الرعاية: يمكن لأفراد العائلة الذين يتمتعون بدوافع قوية أن يُقدموا الرعاية للمُسن بإخلاص وتفانٍ.ومع ذلك، فإن توفير مثل هذه الرعاية قد ينهكهم من الناحيتين الجسدية والعاطفية.قد يكون من المفيد استشارة أحد اختصاصيي الرعاية الصحية.حيث يمكنه تقديم معلومات حول مجموعات الدعم المتوفرة، والمجموعات التي توفر الرعاية المؤقتة.
الشؤون المالية: قد يكون من الممكن شراء تأمين للرعاية طويلة الأجل، والذي يغطي تقديم الرعاية في المنزل.تتضمن هذه الرعاية عادة مساعدة المُسنين في شؤون العناية الشخصية، مثل الاستحمام، والترتيب، وتناول الطعام.قد يمكّن هذا التأمين المُسنين من تأخير الحاجة إلى مراكز الرعاية طويلة الأجل.