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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعضُ مُضَاعَفات مُتلازمة داون

الجِهاز العضوي

المُضَاعَفات

الدم

ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ Acute lymphocytic leukemia (ALL) أو ابيِضَاض الدَّم النقوي الحاد acute myeloid leukemia (AML)

انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات thrombocytopenia)

ارتفاع تعداد كريات الدَّم الحمراء عندَ حديثي الولادة (كثرة الحمرعند المواليد الجدد polycythemia in the newborn)

الدماغ

الإعاقة الذهنية (خفيفة إلى شديدة)

سلوك توحُّديّ

تأخّر النطق والمهارات الحركية

داء ألزهايمر المبكر

السَّبيل الهضميّ

تشوّه الأمعاء

داء هيرشسبرونغ Hirschsprung

الدَّاءُ البَطنِيّ Celiac disease

جهاز الغدد الصمّ endocrine system

قصور الدرقية Hypothyroidism

داء السكَّري

العينان والأذنان

الساد والزَّرَق وتصالب العينين (الحَوَل)

نقص السمع

عدوى الأذن

النمو

قِصر القامة

السُمنة

القلب

تشكل حجرات القلب بشكل غير طبيعي، عيب الحاجز البطيني، عيب الحاجز الأذيني البطيني

العَضلات والعظام

وصلات غير مستقرة بين أول عظمتين في العنق

المَفاصِل المُقَلقَلَة

الأَسبَاب التنفُّسية

انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم

* لا تكون كل المضاعفات موجودة عند كل شخص.

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