بعضُ مُضَاعَفات مُتلازمة داون
الجِهاز العضوي
المُضَاعَفات
الدم
ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ Acute lymphocytic leukemia (ALL) أو ابيِضَاض الدَّم النقوي الحاد acute myeloid leukemia (AML)
انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات thrombocytopenia)
ارتفاع تعداد كريات الدَّم الحمراء عندَ حديثي الولادة (كثرة الحمرعند المواليد الجدد polycythemia in the newborn)
الدماغ
الإعاقة الذهنية (خفيفة إلى شديدة)
تأخّر النطق والمهارات الحركية
داء ألزهايمر المبكر
السَّبيل الهضميّ
تشوّه الأمعاء
جهاز الغدد الصمّ endocrine system
قصور الدرقية Hypothyroidism
داء السكَّري
العينان والأذنان
الساد والزَّرَق وتصالب العينين (الحَوَل)
النمو
القلب
تشكل حجرات القلب بشكل غير طبيعي، عيب الحاجز البطيني، عيب الحاجز الأذيني البطيني
العَضلات والعظام
وصلات غير مستقرة بين أول عظمتين في العنق
المَفاصِل المُقَلقَلَة
الأَسبَاب التنفُّسية
* لا تكون كل المضاعفات موجودة عند كل شخص.