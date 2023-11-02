* تشمل الآثار المُضادَّة للكولين كلاً من جفاف الفم، وتشوش الرؤية، والإمساك، وصعوبة التبول، والتَّخليط الذهنِي، وخفة الرأس (وخاصة بعد الوقوف).يكون كبار السن معرضين بشكل خاص لهذه الآثار.

† تتباين درجة النعاس اعتمادًا على الجرعة، والمُكَوِّنات الفعالة الأخرى الداخلة في تركيب الدواء (كما في المشاركات الدوائية الحاوية على مزيلات الاحتقان بالإضافة إلى مضادَّات الهيستامين)، وعلى طبيعة الشخص نفسه.

‡ يتوفر دواء أكريفاستين acrivastine فقط بشكل مشاركة دوائية مع السودوإيفيدرين pseudoephedrine (مزيل احتقان).يؤخذ الدواء عن طريق الفم.لا تستخدم مثل هذه المشاركات الدوائية عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.