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بعض مضادَّات الهستامين

الأدوية

درجة التأثيرات المُضادَّة للكولين *

درجة النعاس†

يمكن صرفه بدون وصفة طبية

برومفينيرامين Brompheniramine

متوسِّطة

قليلة

سيتريزين Cetirizine

قليلة أو معدومة

معدومة عند معظم الأشخاص ومعتدلة عند بعض الأشخاص

كلورفينيرامين Chlorpheniramine

متوسِّطة

قليلة

كليماستين clemastine

قوية

متوسِّطة

ديسلوراتادين Desloratadine

قليلة أو معدومة

قليلة أو معدومة

ديفينهيدرامين Diphenhydramine

قوية

شديدة

فيكسوفينادين Fexofenadine

قليلة أو معدومة

قليلة أو معدومة

لوراتادين Loratadine

قليلة أو معدومة

قليلة أو معدومة

يحتاج صرفه إلى وصفة طبية

أكريفاستين Acrivastine ‡

قليلة أو معدومة

قليلة أو معدومة

أزيلاستين§

قليلة أو معدومة

قليلة

سيبروهيبتادين Cyproheptadine

متوسِّطة

قليلة

ديكسكلورفينيرامين Dexchlorpheniramine

متوسِّطة

قليلة

هيدروكسيزين hydroxyzine

متوسِّطة

شديدة

ليفوسيتريزين Levocetirizine

قليلة أو معدومة

قليلة أو معدومة

ميزولاستين Mizolastine

قليلة أو معدومة

قليلة أو معدومة

البروميثازين Promethazine

قوية

شديدة

* تشمل الآثار المُضادَّة للكولين كلاً من جفاف الفم، وتشوش الرؤية، والإمساك، وصعوبة التبول، والتَّخليط الذهنِي، وخفة الرأس (وخاصة بعد الوقوف).يكون كبار السن معرضين بشكل خاص لهذه الآثار.

† تتباين درجة النعاس اعتمادًا على الجرعة، والمُكَوِّنات الفعالة الأخرى الداخلة في تركيب الدواء (كما في المشاركات الدوائية الحاوية على مزيلات الاحتقان بالإضافة إلى مضادَّات الهيستامين)، وعلى طبيعة الشخص نفسه.

‡ يتوفر دواء أكريفاستين acrivastine فقط بشكل مشاركة دوائية مع السودوإيفيدرين pseudoephedrine (مزيل احتقان).يؤخذ الدواء عن طريق الفم.لا تستخدم مثل هذه المشاركات الدوائية عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

§ أزيلاستين هو مُثبِّت للخلايا البدينة أيضًا.

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