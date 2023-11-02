بعض مضادَّات الهستامين
الأدوية
درجة التأثيرات المُضادَّة للكولين *
درجة النعاس†
يمكن صرفه بدون وصفة طبية
برومفينيرامين Brompheniramine
متوسِّطة
قليلة
سيتريزين Cetirizine
قليلة أو معدومة
معدومة عند معظم الأشخاص ومعتدلة عند بعض الأشخاص
كلورفينيرامين Chlorpheniramine
متوسِّطة
قليلة
كليماستين clemastine
قوية
متوسِّطة
ديسلوراتادين Desloratadine
قليلة أو معدومة
قليلة أو معدومة
ديفينهيدرامين Diphenhydramine
قوية
شديدة
فيكسوفينادين Fexofenadine
قليلة أو معدومة
قليلة أو معدومة
لوراتادين Loratadine
قليلة أو معدومة
قليلة أو معدومة
يحتاج صرفه إلى وصفة طبية
أكريفاستين Acrivastine ‡
قليلة أو معدومة
قليلة أو معدومة
أزيلاستين§
قليلة أو معدومة
قليلة
سيبروهيبتادين Cyproheptadine
متوسِّطة
قليلة
ديكسكلورفينيرامين Dexchlorpheniramine
متوسِّطة
قليلة
هيدروكسيزين hydroxyzine
متوسِّطة
شديدة
ليفوسيتريزين Levocetirizine
قليلة أو معدومة
قليلة أو معدومة
ميزولاستين Mizolastine
قليلة أو معدومة
قليلة أو معدومة
البروميثازين Promethazine
قوية
شديدة
* تشمل الآثار المُضادَّة للكولين كلاً من جفاف الفم، وتشوش الرؤية، والإمساك، وصعوبة التبول، والتَّخليط الذهنِي، وخفة الرأس (وخاصة بعد الوقوف).يكون كبار السن معرضين بشكل خاص لهذه الآثار.
† تتباين درجة النعاس اعتمادًا على الجرعة، والمُكَوِّنات الفعالة الأخرى الداخلة في تركيب الدواء (كما في المشاركات الدوائية الحاوية على مزيلات الاحتقان بالإضافة إلى مضادَّات الهيستامين)، وعلى طبيعة الشخص نفسه.
‡ يتوفر دواء أكريفاستين acrivastine فقط بشكل مشاركة دوائية مع السودوإيفيدرين pseudoephedrine (مزيل احتقان).يؤخذ الدواء عن طريق الفم.لا تستخدم مثل هذه المشاركات الدوائية عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.
§ أزيلاستين هو مُثبِّت للخلايا البدينة أيضًا.