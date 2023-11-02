بعض حالات العدوى الفيروسيَّة عند الأطفال والتي تُسبِّبُ الطَّفح الجِّلدي
العدوى
فترة الحضانة*
الفترة المعدية†
موضع الطََّفَح
طبيعة الطفح الجلدي عند الأطفال
الحَصبَة Measles (الحَصبَة rubeola)
من 7- 14 يومًا
من 2 إلى 4 أيَّام قبل ظهور الطَّفح الجلدي وحتَّى 4 أيام بعد ظهوره
يبدأ على الوجه حول الأذنين وعلى جانب الرقبة
ينتشر إلى الجذع، والذراعين، وراحتي الكفين، وباطني القدمين، والسَّاقين
يبدأ في الظُّهور بعد بضعة أيام من الحمى والأعراض الأخرى، ويستمر لـ 3 إلى 5 أيَّام.
أحمر ومُسطَّح، ثمَّ يُصبح بارزًا ويندمج في مناطق حمراء أكبر حجمًا
حكَّة خفيفة
من 14- 21 يومًا
من أسبوع قبل ظهور الطَّفح الجلدي وحتى أسبوعٍ بعد ظهوره
(عدا حديثي الولادة، حيث تستمر لديهم القدرة على نقل العدوى لعدة أشهر)
يبدأ على الوجه والرقبة
ينتشر إلى الجذع والذراعين والسَّاقين
يبدأ في الظُّهور بعد بضعة أيام من الحمى والأعراض الأخرى، ويستمر لـ 3 إلى 5 أيَّام.
يكون مشابهًا للطفح الجلدي الناجم عن الحصبة ولكنه لونه الأحمر يكون أقل شدةً، ولا تتحد بقع الطفح لتشكل منطقة حمراء كبيرة.
الطِّفليَّة الورديَّة (طَفَحٌ ظَاهِرٌ فُجائِيّ أو حصبة ألمانيَّة كاذبة)
حوالى 5- 15 يومًا.
غير معروف
يبدأ على الجذع وينتشر عادةً إلى الوجه، والذراعين، والساقين
يبدأ في غضون يوم بعد انخفاض درجة الحرارة ويستمر حتى 3 أيام
حمراء ومُسطحة، غير حاكّة
الحُمامَى العَدوائِيَّة (الدَّاء الخامس أو عدوى الفيروسة الصغيرة "ب 19").
من 4 - 14 يومًا.
من قبل بداية الطَّفح الجلدي وحتى ظهوره
يبدأ على الخدين (مظهر "الخد المصفوع")
ينتشر إلى الذراعين والساقين والجذع
يبدأ في الظُّهور بعد بضعة أيام من الحمى والأعراض الأخرى ويستمر لـ 5 إلى 10 أيام.
مناطق حمراء مرتفعة مُتبقعة ذات أنماط شبكية
يمكن أن يكون حاكًا
جدري الماء (الحُماق)
من 7 إلى 21 يومًا (14 إلى 16 يومًا بشكل أكثر شيوعًا)
من يومين قبل ظهور الطفح إلى أن تتقشَّر جميع البُقع
يبدأ على الوجه والجذع
ينتشر إلى الذراعين والسَّاقين
يبدأ في الظُّهور بعد مرور يوم إلى يومين من بداية الحمى والأعراض الأخرى ويستمرُّ من 4 إلى 7 أيام.
بقع صغيرة حمراء تصبح بارزةً وتُشكِّل بثورًا مستديرةً حاكة جدًا ثم تتقشر
* فترة الحضانة هي عدد الأيام التي تفصل بين التقاط الشخص لعدوى بفيروس (أو بكائنات أخرى تُسبب العدوى، مثل البكتيريا)، وبدء الأعراض.
† الفترة المُعدية هي الفترة الزمنية التي يمكن للشخص المصاب أن ينقل فيها العدوى للآخرين.يمكن للعدوى أن تنتشر في أثناء الفترة المُعدية حتى لو لم تظهر لدى الشخص أعراض.