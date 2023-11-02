† الفترة المُعدية هي الفترة الزمنية التي يمكن للشخص المصاب أن ينقل فيها العدوى للآخرين.يمكن للعدوى أن تنتشر في أثناء الفترة المُعدية حتى لو لم تظهر لدى الشخص أعراض.