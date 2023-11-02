بعض الواسمات الورمية*
الواسمة الورمية
الوصف
ملاحظات حول الاختبار
الجنين البروتينيّ ألفا (AFP)
غالباً ما توجد مستويات مرتفعة من الواسمة الورمية AFP في دم الأشخاص المصابين بسرطان الكبد (كارسينومة الخلايا الكبدية).بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون نسبة الألفا فيتو بروتين مرتفعة عند الشخصات اللواتي يعانين من بعض أنواع سرطان المبيض أو الأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع سرطان الخصية.
يمكن أن يكون الاختبار مفيدًا في مراقبة العلاج، وربما تشخيص السرطان عند شخص مصاب بتليف الكبد cirrhosis (تلف الكبد الناجم عن تناول الكحول أو التهاب الكبد الفيروسي).
موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرِيّة Beta-human chorionic gonadotropin (ß-HCG)
يُنتج هذا الهرمون في أثناء الحمل، ولكنه يكون موجودًا أيضًا عند النساء اللواتي يعانين من سرطان ناشئ في المشيمة، وعند الرجال المصابين بسرطان الخصية.
يمكن لقياس مستويات هذه الواسمة الورمية أن يكون مفيدًا في تشخيص مثل هذه السرطانات وفي مراقبة العلاج.
بيتا 2-المكروغلوبولين (ß2)-microglobulin
قد ترتفع مستويات هذه الواسمة الورمية عند الأشخاص الذين يعانون من الورم النقوي المتعدد وبعض الأورام اللمفية.
لا يُوصى بهذا الاختبار لتحري السرطان.
كالسيتونين calcitonin
يجري إنتاج الكالسيتونين من قبل خلايا معينة في الغدة الدرقية (خلايا C).ترتفع المستويات الدموية من الكالسيتونين في سياق الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي.
يمكن استخدام هذا الاختبار لتحري وجود السرطان، ورصد الاستجابة لعلاج سرطان الغدة الدرقية النخاعي.
مستضد الكربوهيدرات 125 (CA-125)
قد ترتفع مستويات هذه الواسمة الورمية عند النساء اللواتي يعانين من مجموعة متنوعة من الأمراض النسائية، بما في ذلك سرطان المبيض.
لا يُوصى بهذا الاختبار لتحري السرطان.
مستضد الكربوهيدرات 19-9 (CA 19-9)
قد ترتفع مستويات هذه الواسمة الورمية عند الأشخاص الذين يعانون من سرطان في السبيل الهضمي، خاصة سرطان البنكرياس.
يستخدم هذا الاختبار في رصد الاستجابة للعلاج، وفي تشخيص الأورام ذات المنشأ غير المعروف.
مستضد الكربوهيدرات 27.29 (CA27.29)
قد ترتفع مستويات هذه الواسمة الورمية عند الشخصات المصابات بسرطان الثدي.
يمكن أن يستخدم هذا الاختبار في مراقبة العلاج.
المستضد السرطاني المُضغي (CEA) Carcinoembryonic antigen
قد ترتفع المستويات الدموية من هذه الواسمة الورمية عند الأشخاص المصابين بسرطان القولون.كما قد ترتفع المستويات الدموية منها أيضًا عند المرضى الذين يعانون من سرطانات أخرى أو حالات التهابية غير سرطانية.
بعد جراحة استئصال سرطان القولون، يمكن أن يكون الاختبار مفيدًا في مراقبة العلاج والكشف عن تكرار الإصابة بالمرض.
مستضد البروستات النوعي (PSA) Prostate-specific antigen
ترتفع مستويات هذه الواسمة الورمية عند الرجال الذين يعانون من تضخم غير سرطاني (حميد) في البروستات، كما إنها كثيرًا ما ترتفع بشكل ملحوظ عند الرجال المصابين بسرطان البروستات.ينبغي على الرجال الذين ترتفع لديهم مستويات الواسمة الورميةPSA مراجعة الطبيب.
قد يكون الاختبار مفيدًا في تحري السرطان، والمساعدة على اكتشاف نكس الإصابة بعد العلاج.
الغلوبولين الدرقي Thyroglobulin
قد ترتفع مستويات هذه الواسمة الورمية عند الأشخاص الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية، أو أمراض الغدة الدرقية الحميدة.
لا يُوصى بهذا الاختبار من أجل التحري الروتيني، ولكنه قد يكون مفيدًا لرصد الاستجابة لعلاج سرطان الغدة الدرقية.
* بما أن الواسمات الورمية قد يجري إنتاجها أيضًا من قبل الأنسجة غير السرطانية، فإن الأطباء عادةً لا يستخدمونها لتحري السرطان عند الأشخاص الأصحاء.قد تشمل الاستثناءات الواسمة الورمية PSA لسرطان البروستات والواسمة الورمية AFP للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالالتهاب الكبدي.في العائلات التي تنتشر فيها إصابة وراثية بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، وهي حالة نادرة ، يمكن لمستويات هرمون الكالسيتونين في الدم أن تكون مفيدة في اختبارات التحري.