* بما أن الواسمات الحيوية السرطانية قد يجري إنتاجها أيضًا من قبل الأنسجة غير السرطانية، فإن الأطباء عادةً لا يستخدمونها لتحري السرطان عند الأشخاص الأصحاء.قد تشمل الاستثناءات الواسمة الورمية PSA لسرطان البروستات والواسمة الورمية AFP للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الكبد.في العائلات التي تنتشر فيها إصابة وراثية بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، وهي حالة نادرة ، يمكن لمستويات هرمون الكالسيتونين في الدم أن تكون مفيدة في اختبارات التحري.