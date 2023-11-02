بعض الكائنات الدقيقة التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء
كائن حيّ Microorganism
مصادر شائعة
الأعراض
استخدام المضادات الحيوية/مضادات الفيروسات
فيروس نجمي Astrovirus
انتقال برازي فموي*
إسهال مائي خفيف
حمَّى وتقيُّؤ
تبدأ الأَعرَاض بعدَ 3-4 أيام من العدوى
وتستمرّ من 2 إلى 7 أيَّام عادة
على غرار الفيروس العجلي rotavirus
لا تُعطَى المضادات الحيوية والأدوية المُضادة للفيروسات.
تناول اللحوم الملوَّثة (خاصَّة الدواجن غير المطبوخة)
شرب المياه الملوَّثة أو الحليب غير المبستَر
تنتقل من حين لآخر عن طريق الكلاب أو القطط المصابة بالإسهال.
إسهال مائي وفي بعض الأحيان يكون مُدمَّى
تستغرق حوالى أسبوع عادة
الشلل المؤقَّت (مُتلازمة غيلان-باريه) أو التهاب المَفاصِل في الأسابيع التالية لحدوث العدوى
قد تقلِّل المضادَّات الحيوية، التي تُعطَى في المراحل المبكِّرة من المرض، من مدَّة الأَعرَاض (على سبيل المثال، أزيثروميسين أو سيبروفلوكساسين).
المطثية العسيرة (C. diff)
كثيرًا ما تنجم عن فرط نموِّ بكتيريا المطثية العسيرة عند الأشخاص الذين تناولوا المضادَّات الحيوية
الإسهال الذي يتراوح بين الرخو بعض الشيء إلى الإسهال المُدمَّى
تبدأ عادةً خلال فترةٍ تتراوَحُ بين 5 إلى 10 أيَّام من البدء باستخدَام المُضادَّات الحيويَّة، ولكنها قد تظهَر في اليوم الأوَّل أو بعد شهرين
توقَف المضادَّات الحيوية التي سبَّبت المرض.
يُعطَى فانكومَيسين أو فيداكسوميسين عن طريق الفم.
قد يُعطى ميترونيدازول عن طريق الفم للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمُّل الفَنْكومَيْسين والفيداكسوميسين.
قد يُعطى المرضى أيضًا البروبيوتيك على شكل كبسولات فموية أو حقن شرجية لإعادة توطين البكتيريا المعوية بشكل طبيعي.
شرب المياه الملوَّثة أو تناول الأطعمة الملوثة
مخالطة بين الأشخاص
التعرُّض الترفيهي للماء
الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجِهاز المَناعيّ هم عرضة للعدوى بشكل خاص
إسهال مائي، وأحيانًا آلام تشنُّجية في البطن، وغثيان، وتعب، وتقيؤ
تستغرق حوالى أسبوع إلى أسبوعين عادة
يَجرِي إِعطاءُ الأدوية المُضادَّة للطفيليات في بعض الأحيان (على سبيل المثال، نيتازوكسانيد).
تناول أو شرب الطعام أو الماء الملوَّثين
الجنس الفموي-الشرجي مع شريكٍ مُصاب بعدوى
إسهال دموي أحيانًا، وألَم بَطني تشنجي، ونَقص الوَزن، وحمى تستمرّ من من 1-3 أسابيع
يمكن أن تسبِّب عدوى في الكبد وغيرها من الأعضاء
يَجرِي إِعطاءُ الأدوية المُضادَّة للطفيليات (على سبيل المثال، ميترونيدازول أو تينيدازول وبعده يُودوكينول أو باروموميسين).
الإشريكية القولونية المسبِّبة للنزف المعوي (لاسيَّما الإشريكية القولونيةO157:H7)
تناول الأطعمة الملوَّثة التي لم يجرِ تحضيرها بشكلٍ صحيح، مثل لحم البقر المفروم غير المطبوخ، أو الحليب أو العصير غير المبسترين، أو المياه غير المعالجة
السباحة في المسابح ملوَّثة، أو في البحيرات، أو برك الحدائق
مخالطة بين الأشخاص
لمس الحيوانات المصابة، ومن ثم وضع الأصابع في الفم
تقلُّصات مفاجئة في البطن، وإسهال مائي يصبح مُدمَّى عادة في غضون 1 إلى 3 أيَّام
مُتلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهي إحدى المُضَاعَفات الخطيرة التي قد تحدث
ولكن، لا تُعطَى المضادَّاتُ الحيويَّة للمرضى، لأنَّها تزيد من خطر الإصابة بمُتلازمة انحِلال الدَّم اليوريميَّة.
الإِشريكِيَّةُ القولونِيَّة المنتجَة للذيفان المعوي (تسبِّب إسهال المسافر)
تناول أو شرب الطعام أو الماء الملوَّثين
إسهال مائي متكرر، وغثيان، وتقيُّؤ، وتشنجات بطنية
تبدأ الأَعرَاضُ بعدَ 12 إلى 72 ساعة من تناول طعام أو ماء ملوَّث.
يستمر من 3 إلى 5 أيَّام عادة
قد تساعد المضادَّاتُ الحيوية (على سبيل المثال، سيبروفلوكساسين أو ليفوفلوكساسين) على تقصير مدَّة المرض.
يجري إعطاءُ أزيثروميسين للأطفال.
تناول الأطعمة أو السوائل الملوثة
المخالطة بين شخص وآخر، لاسيَّما في مراكز الرعاية النهارية
الإسهال المائي، والغثيان، ونَقص الشَّهية
تظهر الأعراض بعد 1 إلى 14 يوم من العدوى (7 أيام وسطيًا)
قد يحدث مرضٌ أطول مدَّة (يستغرق عدَّة أيام إلى عدة أسابيع)، ويتجلَّى ببراز كريه الرائحة، وانتفاخ في البطن، وغازات، وتعب، ونَقص في الوَزن
يَجرِي إِعطاءُ الأدوية المُضادَّة للطفيليات (على سبيل المثال، تينيدازول، أو ميترونيدازول، أو نيتازوكسانيد).
فيروس غدِّي معويّ
انتقال برازي فموي*
قطيرات تنفسية
إسهال مائي متكرِّر يستمرّ أسبوعًا إلى أسبوعين
يبدأ تقيؤ خفيف بعد يوم إلى يومين من بداية الإسهال
تصيب الحمَّى 50٪ من الأشخاص
تبدأ الأَعرَاض بعدَ 3-10 أيَّام من العدوى
يستمرّ 10 أيام أو أكثر عادة
لا تُعطَى المضادات الحيوية والأدوية المُضادة للفيروسات.
نورفيروس Norovirus
تناول أو شرب الطعام أو الماء الملوَّثين
قد ينتشر بسهولة من شخص إلى شخص عن طريق الانتقال البرازي-الفموي*
إسهال مائي متكرِّر، وخاصة عند البالغين
تقيُّؤ، لاسيَّما لدى الأطفال
تشنُّجات في المعدة، وحمى، وصُداع، وآلام واوجاع
تبدأ الأَعرَاض بعدَ يوم إلى يومين من العدوى
يستمر عادةً من 3 إلى 5 أيَّام
لا تُعطَى المضادات الحيوية والأدوية المُضادة للفيروسات.
انتقال برازي فموي*
إسهال مائي متكرِّر
عند الأطفال، يمكن للإسهال أن يُسبب التجفاف الشديد أو حتى الوفاة
تقيُّؤ
الحُمَّى التي تزيد عن 102° فهرنهايت (حوالى 39° درجة مئوية)
تبدأ الأَعرَاضُ بعد 1-3 أيَّام من العدوى
قد تستمرّ من 5 إلى 7 أيَّام عندَ الرضَّع والأطفال الصِّغار.
لا تُعطَى المضادات الحيوية والأدوية المُضادة للفيروسات.
تناول الطعام الملوَّث
التعامُل مع الزواحف (على سبيل المثال، الإغوانات iguanas والثَّعابين والسَّلاحف)، أو الطيور، أو البرمائيَّات (على سبيل المثال، الضفادع والسلمندرات)
ارتفاع في درجة الحرارة، وإرهاق، وتشنُّجات في البطن، وغثيان، وتقيُّؤ، وإسهال قد يكون أو لا يكون مدمَّى
تستمرُّ الأَعرَاض عادةً من 1-4 أيَّام
لا تُعطى المضادات الحيوية عادةً إلا في حالة الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد أو ضعف في الجهاز المناعي.
المخالطة من شخصٍ إلى شخص، لاسيَّما في مراكز الرعاية النهاريَّة
قد يكون خفيفًا أو شديدًا
في الحالات الخفيفة، حمى بسيطة، وإسهال مائي
في الحالات الشَّديدة، ارتفاع في درجة الحرارة وإرهاق وتشنُّجات شَديدة في البطن ، وتبرُّز مؤلم، مع دم ومخاط في البراز
عند الأطفال، يمكن للإسهال أن يُسبب التجفاف الشديد أو حتى الوفاة
بالنسبة إلى البالغين، تستمرُّ الأعراض عادةً لفترةٍ تتراوح بين 4-8 أيام في الحالات الخفيفة، ومن 3 إلى 6 أسابيع في الحالات الشديدة من دون علاج
تتلاشى الأَعرَاض عند مُعظم الأطفال مع الأسبوع الثاني
لا تُستطب المضاداتُ الحيوية في علاج حالات العدوى البسيطة.
تُعطى المضادَّات الحيوية (مثل أزيثروميسين azithromycin وسيفترياكسون ceftriaxone) للصغار جدًّا أو كبار السن، أو الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، أو الذين يعانون من عدوى متوسِّطة إلى شديدة.
العنقوديَّة الذهبيَّة (انظر أيضًا التسمُّم الغذائي بالمكوَّرات العنقودية)
العَصَوِيَّةُ الشَّمعِيَّة
تناول الطعام الملوَّث بالسُّموم أو الذِّيفانات التي تنتجها البكتيريا
غثيان وقيء وإسهال شديد
تبدأ الأَعرَاضُ في غضون 30 دقيقة إلى 8 ساعات من تناول الطعام الملوَّث، وتتراجع في غضون 24 ساعة
لا تُعطَى المضادَّات الحيويَّة.
تناول أو شرب الطعام أو الماء الملوَّثين
إسهال مَائي غير مؤلم، وتقيؤ
يمكن أن يؤدِّي إلى فقدان شديد للسَّوائل وصدمة
يَجرِي إِعطاءُ المضادَّات الحيوية (على سَبيل المثال، سيبروفلوكساسين أو دوكسيسايكلين).
تتوفَّر لقاحات للبالغين.
أنواع أخرى من الضمَّة (Vibrio)
مَحَار
إسهال مَائي، مع القليل من الغثيان أو التقيُّؤ في كثيرٍ من الأحيان
يَجرِي إِعطاءُ المضادَّات الحيوية (على سَبيل المثال، سيبروفلوكساسين أو دوكسيسايكلين).
يشتمل الانتقال البرازي-الفموي على العدوى التي تحدث بعد أن يَلمس الأشخاص أفواههم بعدَ ملامسة شيء ما ملوَّث ببراز المُصاب (مثل حفاظة أو دميَة).