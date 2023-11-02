بعض العوامل المسرطنة
المسرطن
نوع السرطان
مُسرطنات بيئية وصناعية
الزرنيخ
الرئة
الأسبست
الرئة
غشاء الجنب
الأمينات العطرية
المثانة
البنزين
والكرومات
الرئة
عوادم الديزل
الرئة
الإشعاعات المؤينة
ابيِضَاض الدم
النيكل
الرئة
الجيوب الأنفية
المبيدات الحشرية
الرئة
الرادون
الرئة
الأشعة فوق البنفسجية
كلوريد الفينيل
مُسرطنات مرتبطة بنمط الحياة
الكُحول
الثدي
قولوني مستقيمي
المريء
الكبد
الفم
الحلق
جوز التنبول betel nuts
الفم
الحلق
التبغ
المثانة
الكلية
الرئة
الفم
الحلق
مُسرطنات مستخدمة في الطب
الإندروجينات
الكبد
أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة (مثل العوامل المؤلكلة ومثبطات توبويزوميراز)
المثانة
ابيِضَاض الدم
ديثيلستيلبيسترول Diethylstilbestrol
الثدي (عند النساء اللواتي تناولن الدواء واللواتي تعرضن لهذه المادة في المرحلة الجنينية)
عنق الرحم (عند التعرض قبل الولادة)
المهبل (عندما تتعرض المرأة لهذه المادة المسرطنة في المرحلة الجنينية)
المُعالجة الشعاعيَّة
ابيِضَاض الدم
الساركومات