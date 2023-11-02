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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعض العوامل المسرطنة

المسرطن

نوع السرطان

مُسرطنات بيئية وصناعية

الزرنيخ

الرئة

الأسبست

الرئة

غشاء الجنب

الأمينات العطرية

المثانة

البنزين

ابيِضَاض الدم

والكرومات

الرئة

عوادم الديزل

الرئة

الإشعاعات المؤينة

ابيِضَاض الدم

النيكل

الرئة

الجيوب الأنفية

المبيدات الحشرية

الرئة

الرادون

الرئة

الأشعة فوق البنفسجية

الجلد

كلوريد الفينيل

الكبد

مُسرطنات مرتبطة بنمط الحياة

الكُحول

الثدي

قولوني مستقيمي

المريء

الكبد

الفم

الحلق

جوز التنبول betel nuts

الفم

الحلق

التبغ

المثانة

المريء

الكلية

الرئة

الفم

الحلق

مُسرطنات مستخدمة في الطب

الإندروجينات

الكبد

أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة (مثل العوامل المؤلكلة ومثبطات توبويزوميراز)

المثانة

ابيِضَاض الدم

ديثيلستيلبيسترول Diethylstilbestrol

الثدي (عند النساء اللواتي تناولن الدواء واللواتي تعرضن لهذه المادة في المرحلة الجنينية)

عنق الرحم (عند التعرض قبل الولادة)

المهبل (عندما تتعرض المرأة لهذه المادة المسرطنة في المرحلة الجنينية)

المُعالجة الشعاعيَّة

ابيِضَاض الدم

الساركومات

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