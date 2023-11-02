بعض الشروط القانونية المتعلقة بالرعاية الصحية
الأهلية القانونية (الكفاءة): هي حق وقدرة الشخص على إدارة الشؤون الخاصة به (والتي تبدأ عادةً في سن 18 في معظم الولايات الأمريكية).
العجز القانوني (عدم الكفاءة): عدم قدرة الشخص على إدارة شؤونه الخاصة بنفسه، سواءً بسبب الإصابة أو العجز، على النحو الذي تحدده التشريعات القانونية.
العجز السريري عن اتخاذ قرارات الرعاية الصحية: عدم قدرة الشخص على فهم فوائد وأضرار إجراءات الرعاية الصحية، وبدائلها المقترحة، والمساهمة في اتخاذ قرار الرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحدده طبيب مؤهل أو اختصاصي رعاية صحية آخر.
التوجيهات المسبقة: وهي الوثائق أو السجلات الأخرى، مثل وصايا الرعاية الصحية، أو تفويضات الرعاية الصحية والإنابات التي تخول شخص ما بتنفيذ وصايا الرعاية الصحية الخاصة بالشخص.
وصية الإرادة المعيشية:، وهي وثيقة تسمى أحيانًا بالتوجيه الطبي، وتعبر عن رغبات الشخص فيما يتعلق بالإجراءات الطبية المستقبلية ورعاية نهاية الحياة في حال عجزه عن اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.
وكالة الرعاية الصحية، وثيقة قانونية تُفوض شخصًا آخر باتخاذ قرارات الرعاية الصحية بالنيابة عن الشخص في حالة عدم قدرته على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة به.قد يُطلق على هذا الشخص اسم وكيل أو مُفوّض أو ممثل الرعاية الصحية، أو اسم آخر بحسب الولاية.