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بعضُ الحالات التي تمنع المَرضَى من التبرُّع بالدم

الحالة

منع دائم أو مؤقَّت

ملاحظات

متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز AIDS)

دائِم

ويشمل ذلك أي شخص ظهرت لديه نتيجة اختباره إيجابية للإصابة بعدوى فيروس عوز المناعة البشري في أي وقت كان.

يشمل ذلك أي شخص تناول أي دواء لعلاج عدوى HIV.

المشاركة في أنشطة تزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري

مؤقَّت

الانتظار لمدة عامين من آخر استخدام لأي دواء يُعطى عن طريق الحقن للوقاية من عدوى HIV (مثل الإجراءات الوقائية طويلة الأمد قبل التعرض للفيروسات [PrEP] أو بعد التعرض للفيروسات [PEP]).

الانتظار لمدة 3 أشهر من آخر استخدام لأي دواء يُعطى عن طريق الفم للوقاية من عدوى HIV (الإجراءات الوقائية طويلة الأمد قبل التعرض للفيروسات [PrEP] أو بعد التعرض للفيروسات [PEP]).

الانتظار لمدة 3 أشهر اعتبارًا من آخر مرة حدث فيها نشاط شديد الخطورة.وتشمل الأنشطة:

  • استعمال العقاقير التي تعطى بالحقن بدون وصفة

  • الانخراط في الممارسات الجنسية المأجورة أو تعاطي العقاقير

  • وجود شريك جنسي جديد أو أكثر من شريك جنسي واحد في الأشهر الثلاثة الأخيرة وممارسة الجنس الشرجي في الأشهر الثلاثة الأخيرة

  • الاتصال الجنسي مع شخص سبق له أن أظهر اختبارًا إيجابيًا لفيروس العَوَز المَناعي البَشَري

  • الاتصال الجنسي مع شخص استخدم العقاقير عن طريق الحقن دون وصفة طبية في الأشهر الثلاثة الماضية أو مع شخص مارس الجنس المأجور أو تعاطى المخدرات في الأشهر الثلاثة الماضية

  • التماس مع دم شخص آخر من خلال إبرة أو التماس مع الجرح المفتوح أو الأغشية المخاطية للمتبرع

  • اكتمال علاج الزهري أو السيلان

  • وشم، أو ثقب في الأذن أو الجسم، ما لم يُنفذ من قبل جهة خاضعة للوائح حكومية باستخدام إبر معقمة وحبر غير معاد استخدامه، أو باستخدام معدات غير قابلة لإعادة الاستخدام

  • تلقِّي نقل خيفي (من شخصٍ آخر) لكامل الدم أو بعض مكونات الدم

فقر الدَّم (مستوى منخفض من الهيمُوغلُوبين في الدم)

مؤقَّت

يمكن للناس التبرُّع بالدم بعد شفاء فقر الدم.

الرَّبو، الشَّديد

دائِم

اضطرابات النَّزف الخِلقِيَّة

دائِم

السَّرطانات التي تشمل خلايا الدَّم (على سبيل المثال، ابيضاض الدَّم، سرطان العُقَد اللِّمفِية أو اللِّمفومة، أو الوَرم النِّقوي)

دائِم

الأشخاص الذين لا يستطيعون التبرُّعَ بالدم، حتى وإن لم يكن لديهم سرطان.

السرطانات، وغيرها

مؤقَّت

يمكن أن يتبرع الناسُ إذا لم يكن لديهم سرطان، وتم الانتهاء من العِلاج قبل أكثر من 12 شهرًا.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من أشكال خفيفة وقابلة للمعالجة (مثل سرطانات الجلد الصغيرة) وجرى استئصالها بالكامل أن يكونوا قادرين على التبرُّع قبلَ 12 شهرًا.

الأدوية (بعضها)، مثل أسيترتين، ودوتاستيريد، وإتريتينات، وفيناستريد، وإيزوتريتينوين

مؤقَّت

يعتمد الوقت الذي يحتاج الأشخاص إلى انتظاره على طبيعة الأدوية.

ولكنَّ معظمَ الأدوية لا تمنع المَرضَى من التبرُّع بالدم.

داء القلب الشَّديد

دائِم

ينبغي إجراء تقييم طبي لأي مرض قلبي وعلاجه، وينبغي ألا تظهر أيَّة أعراض مرتبطة بالقلب خلال الأشهر الستة الماضية

العدوى بالتهاب الكبد B أو C.

دائِم

لا يمكن للأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بالتهاب كبد بسبب فيروس أو ظهرت لديهم نتيجة إيجابية لاختبار التهاب الكبد B أو C التبرع بالدم.

التعرُّض لالتهاب الكبد

مؤقَّت

يجب على المَرضَى الانتظار لمدَّة 12 شَهرًا بعدَ التعرُّض المحتمل (على سبيل المثال، العيش مع شخص مصاب بالتهاب الكبد أو ممارسة الجنس معه، أو بعد احتجازه في منشأة إصلاحية لأكثر من 72 ساعة، أو بعدَ التعرُّض لعضَّة بشرية مهتِّكة للجلد).

ارتفاع ضغط الدم:

مؤقَّت

يمكن للأشخاص التبرُّع بالدم بعدَ أن يجري ضبط ضغط الدم.

التعرُّض المحتمل للأمراض البريونية، مثل داء كروتزفيلد - جاكوب (يسمَّى داء جنون البقر أيضًا)

دائِم

قد يحدث التعرُّض عندَ

  • المرضى الذين يستخدمون الأنسولين المشتقّ من الأبقار.

  • المرضى الذين قضوا وقتًا في أوروبا منذ عام 1980 م (يتراوح بين أكثر من 3 أشهر إلى 5 سنوات، حسب البلد)

  • العسكريين الأمريكيين الذين عاشوا في قواعد في أوروبا لأكثر من 6 أشهر خلال الفترة 1980-1996.

الملاريا أو التعرُّض للمَلاريا

مؤقَّت

يجب أن ينتظرَ الأشخاص 1 إلى 3 سنوات.

الحمل

مؤقَّت

يجب الانتظار لستة أسابيع بعدَ الولادة.

الجراحة الكبرى الحَديثة

مؤقَّت

عمليَّات نقل الدم

مؤقَّت أو دائِم

يجب على الأشخاص الذين تلقوا نقل الدَّم في الولايات المتحدة الانتظار 3 أشهر.

لا يمكن للأشخاصُ الذين تلقوا نقل الدَّم في المملكة المتحدة، أو إيرلندا، أو فرنسا منذ العام 1980 التبرع بالدم بشكل دائم.

بعض اللقاحات

مؤقَّت

يعتمد مقدارُ الوقت الذي يجب أن ينتظره المَرضَى على اللقاح.

عدوى فيروس زيكا Zika virus

مؤقَّت

بالنسبة لعدوى فيروس زيكا التي حدثت مؤخرًا، توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأشخاص بالانتظار 120 يومًا من تعافي الأعراض أو من تاريخ آخر نتيجة اختبار إيجابية، أيهما أطول.

بيانات من الوثيقة الإرشادية الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2023: توصيات لتقييم أهلية المتبرعين باستخدام الأسئلة المعتمدة على نسبة الخطر الفردية للحد من خطر انتقال فيروس العوز المناعي البشري عن طريق الدم ومنتجات الدم.

FDA = هيئة الغذاء والدواء؛ = HIV = فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ PrEP = الإجراءات الوقائية قبل التعرض؛ PEP = الإجراءات الوقائية بعد التعرض.

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