بيانات من الوثيقة الإرشادية الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2023: توصيات لتقييم أهلية المتبرعين باستخدام الأسئلة المعتمدة على نسبة الخطر الفردية للحد من خطر انتقال فيروس العوز المناعي البشري عن طريق الدم ومنتجات الدم.