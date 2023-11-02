بعض التداخلات الدوائيَّة مع نبتة سانت جون
الأدوية المُتأثِّرة
تداخل
بعض الأدوية المضادة للذهان (مثل كلوزابين)
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية مضادات الذهان.
البنزوديازيبينات Benzodiazepines
قد تقلل نبتة سانت جون من فعاليَّة هذه الأدوية في التخفيف من القلق، وقد تزيد من خطر التأثيرات الجانبية مثل النعاس.
سيكلوسبورين cyclosporine
قد تقلل نبتة سانت جون من مستويات السيكلوسبورين في الدَّم، ممَّا يجعله أقل فعالية ومع نتائج ربما تكون خطيرةً (مثل رفض العضو المزروع).
الديجُوكسين Digoxin
قد تقلل نبتة سانت جون من مستويات الديجوكسين في الدَّم، ممَّا يجعله أقل فعالية ومع نتائج ربما تكون خطيرةً.
مثبطات العامل الحادي عشر (على سبيل المثال، ريفاروكسابان) المستخدمة كمميعات للدم
قد تُنقص نبتة سانت جون من مستويات العامل الحادي عشر.
إيماتينيب (دواء علاج كيميائي للسرطان)
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية إيماتينيب.
حديد
قد تقلل نبتة سانت جون من امتصاص الحديد.
مثبطات أوكسيداز أحاديّ الأمين (MAOIs)
قد تزيد نبتة سانت جون من تأثيرات مُثبِّطات أكسيداز أحادي الأمين، وربَّما تُسبِّبُ ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدَّم يحتاج إلى معالجة طارئة.
مثبّطات المنتسخة العكسيَّة غير النيوكليوتيديَّة Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors
تزيد نبتة سانت جون من استقلاب هذه الأدوية، ممَّا يُقللُ من فعاليتها.
موانع الحمل الفمويَّة
تزيد نبتة سانت جون من استقلاب مانعات الحمل الفموية، فتقلل من فعاليتها.
أوميبرازول Omeprazole
تُقلِّلُ نبتة سانت جون من المستويات الدموية لأوميبرازول، ممَّا يُقلل من فعاليته.
أوكزيكودون Oxycodone
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية الأوكسيكودون.
الأدوية التي يجري استقلابها من قبل إنزيم معين (مثل كلوبيدوغريل)
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية هذه الأدوية.
فينيتوين Phenytoin
قد تقلل نبتة سانت جون من فعالية الفينيتوين.
أدوِيَة مُحَسِّسٌة للضَّوء (مثل أميودارون، ونابروكسين، ومُستحضرات السلفونيل يوريا، مثل الغليبيزيد، والمُضادات الحيوية السلفوناميدية)
عندما تُؤخذ نبتة سانت جون مع هذه الأدوية، قد تزيدُ من خطر الحساسية للضوء.
مُثَبِّطُات البروتيازِ (مثل إندينافير indinavir أو ساكوينافير saquinavir)، وهِيَ تستخدم لمعالجة عدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV)
قد تقلل نبتة سانت جون من مستويات مُثَبِّطُات البروتيازِ في الدَّم، مما يجعلها أقل فعالية.
مُثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة (مثل فلوكستين وباروكسيتين وسيرترالين)
قد تزيد نبتة سانت جون من تأثيرات هذه الأدوية.
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
قد تقلل نبتة سانت جون من تأثيرات هذه الأدوية.
وارفارين Warfarin
قد تقلل نبتة سانت جون من مستويات الوارفارين في الدَّم، مما يجعله أقل فعَّالية ويجعل تشكل الجلطات أكثر ميلًا.