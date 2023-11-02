بعضُ التداخلات الدوائيَّة - الغذائيَّة
أَدوِيَة متأثِّرة
طعام مُتداخل
تداخل
البيسفُسفونات Bisphosphonates (مثل أليندرونات alendronate وإيباندرونات ibandronate وريزيدرونات risedronate)
أيّ طعام
قد يُقلِّل الطعام، ومن ضمنه عصير البرتقال أو القهوة أو المياه المعدنية، بشكلٍ ملحوظ من امتصاص وفعَّالية هذه الأدوية.ولذلك، ينبغي استعمالُ أليندرونات وريزيدرونات مع الماء العادي قبلَ 30 دقيقة على الأقلّ من تناول وجبة الإفطار أو المشروبات أو الأدوية في اليوم الذي يجب استعمالها خلاله؛ كما يجب استعمالُ إيباندرونات قبلَ ساعة على الأقل من موعد تناول الطعام .
عصير الكريب فروت
يثبِّط عصيرُ الجريب فروت الإنزيمات المشاركة في استقلاب أو تفكيك الدواء، وبذلك فهو يزيد من شدَّة تأثير بعض الأدوية، بما فيها الكثيرُ من الأدوية التي لم تُذكَر هنا.
الديجُوكسين Digoxin
دقيق الشوفان
يمكن، عندَ تناول كمياتٍ كبيرة من ألياف الشوفان والحبوب الأخرى، أن يؤثِّرَ ذلك في امتصاص الديجوكسين.
مثبطات الأكسيداز أحادي الأمين (مثل فينيلزين phenelzine وترانيلسيبرومين tranylcypromine)
الأطعمة الغنيَّة بالتيرامين tyramine، بما فيها الكثيرُ من أنواع الجبن (مثل الأمريكية المصنَّعة، شيدر، بلو، بري، جبن موزاريلا، بارميزان) واللبن والكريمة الحامضة واللحوم المُملَّحة (مثل السجق وشرائح اللحم) والكبد والأسماك المجففة والكافيار والأفوكادو والموز وخلاصات الخميرة، والزبيب ومخلل الملفوف وصلصة الصويا والفول والنبيذ الأحمر، وبعض أنواع البيرة
قد يحدث صداعٌ شَديد وزيادة مُميتة في ضغط الدَّم (نوبة ارتفاع ضغط الدم) عندَ الأشخاص الذين يستعملون مثبطات الأكسيداز أحادي الأمين (التي تُستعملُ في علاج الاكتئاب غالبًا) عندَ تناول هذه الأطعمة.ولذلك، ينبغي تجنّبُ تناول هذه الأطعمة.
التتراسيكلين Tetracycline
الكالسيوم أو الأطعمة المحتوية على الكالسيوم، مثل الحليب ومشتقَّات الألبان الأخرى
قد تحدُّ هذه الأطعمةُ من امتصاص التتراسيكلين، الذي ينبغي استعمالُه قبل ساعة أو بعدَ ساعتين من تناول الطعام.
الوارفارين (مضادّ تخثر)
الأطعمة الغنيَّة بفيتامين K (مثل القرنبيط وبراعم الملفوف والسبانخ واللفت)
قد تقلِّل هذه الأطعمة من فعَّالية الوارفارين، ممَّا يزيد من خطر حدوث التخثُّر.والأهمُّ من ذلك أن تبقى كمية الأطعمة اليوميَّة المحتوية على فيتامين K ثابتةً، دون الحَدِّ من تناول مثل هذه الأطعمة.
MAO = أكسيداز أحادي الأمين