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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعضُ التأثيرات الجانبيَّة المهمَّة للأدوية

التأثير الجانبي للدواء

أنواع الأدوية

أمثلة

فقر الدَّم Anemia (الناجم عن نقص إنتاج أو زيادة تخريب خلايا الدَّم الحمراء)

بعض المضادَّات الحيويَّة

الكلورامفينيكول Chloramphenicol

الأدوية المستعمَلة في معالجة المَلاريا أو السل عند الأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فوسفات G6PD

الكلوروكين Chloroquine

إيزونيازيد isoniazid

بريماكين Primaquine

الوذمة الوعائية Angioedema (تورُّم الشفتين واللسان والحلق المؤدي إلى صعوبة التنفُّس)

مثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجينوتنسين ACE inhibitors

كابتوبريل Captopril

إنالابريل Enalapril

ليزينوبريل lisinopril

كسُور العظام Bone fractures

مثبّطات مضخَّة البروتون Proton pump inhibitors

إيزوميبرازول Esomeprazole

لانسوبرازول Lansoprazole

أوميبرازول Omeprazole

جلطات الدَّم Blood clots

أدوية تنظيم النسل (جميع الأشكال بما فيها اللصاقاتُ والحبوب)

دروسبيرينون Drospirenone/إيثينيل إستراديول ethinyl estradiol

نورلجيسترومين Norelgestromin/ إيثينيل إستراديول ethinyl estradiol

التخليط الذهني والنعاس

المهدّئات Sedatives، بما فيها الكثير من مضادَّات الهيستامين

ديفينهيدرامين Diphenhydramine

مضادَّات الاكتئاب Antidepressants (وخصوصًا عند كبار السن)

أميتريبتيلين Amitriptyline

إيميبرامين imipramine

نقص إنتاج خلايا الدَّم البيضاء، مع زيادة خطر العدوى

بعض الأدوية المُضادَّة للذهان antipsychotic

كلوزابين Clozapine

عقاقير المعالجة الكيميائية

سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide

مِرْكابتوبورين Mercaptopurine

ميثوتريكسات Methotrexate

فينبلاستين Vinblastine

بعض الأدوية المستعمَلة في معالجة اضطرابات الغدَّة الدرقية

بروبيل ثيُوراسيل Propylthiouracil

ضرر كلويّ

مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (الاستعمال المتكرّر لجرعات مفرطة)

إيبوبروفين Ibuprofen

نابروكسين Naproxen

المضادَّات الحيوية الأمينوغليكوزيديَّة

جِنْتاميسين Gentamicin

توبراميسين Tobramycin

بعض عقاقير المعالجة الكيميائيَّة

سيسبلاتين Cisplatin

ميثوتريكسات Methotrexate

مضادَّات الفطريّات

أمفوتريسين B

بعض المضادَّات الحيوية الأخرى

تتراسيكلين Tetracycline (منتهي الصلاحيَّة)

فانكومايسين vancomycin

ضرر كبديّ

بعض المسكِّنات

أسيتامينوفين Acetaminophen (استخدام جرعات مفرطة)

بعض الأدوية المستخدَمة لعلاج السلّ

إيزونيازيد isoniazid

مكمِّلات الحديد Iron supplements (بكميات مفرطة)

كبريتات الحديد، فومارات الحديد

مضادَّات الاكتئاب

دولوكزيتين Duloxetine

المضادَّات الحيوية

التتراسيكلين Tetracycline

تخريب الأنسجة العضلية (انحلال الرُّبيدات)

ستاتينات Statins

أتورفاستاتين Atorvastatin

سيمفاستاتين Simvastatin

قرحات المعدة أو الأمعاء (مع حدوث نَزف أو دون حدوثه)

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs

أسبرين Aspirin

إيبوبروفين Ibuprofen

نابروكسين Naproxen

مضادَّات التخثُّر

هيبارين Heparin

وارفارين Warfarin

أدوية بيفوسفونات Bisphosphonates

أليندرونات Alendronate

ريزيدرُونات Risedronate

تقشُّر الأنسجة المتموِّتة البشرويَّة التسمُّمي أو انحلال البشرة النخري السمِّي Toxic epidermal necrolysis

بعض المضادَّات الحيوية

البِنْسلينات

الكينولونات Quinolones

السلفوناميدات sulfonamides

مضادَّات الاختلاجات

فينيتوين Phenytoin

حمض الفالبوريك Valproic acid

تسرُّع القلب البطيني

مضادَّات اضطراب النظم القلبي

أميُودارون Amiodarone

بروكاييناميد Procainamide

سوتالول Sotalol

مُضادَّات الذهان

كلوربرومازين Chlorpromazine

هالوبيريدول Haloperidol

ليثيُوم Lithium

ACE = الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين . G6PD = نازعة هيدروجين الغلُوكُوز -6- فوسفات. NSAIDs = مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية.

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