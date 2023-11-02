بعضُ التأثيرات الجانبيَّة المهمَّة للأدوية
التأثير الجانبي للدواء
أنواع الأدوية
أمثلة
فقر الدَّم Anemia (الناجم عن نقص إنتاج أو زيادة تخريب خلايا الدَّم الحمراء)
بعض المضادَّات الحيويَّة
الكلورامفينيكول Chloramphenicol
الأدوية المستعمَلة في معالجة المَلاريا أو السل عند الأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فوسفات G6PD
الكلوروكين Chloroquine
إيزونيازيد isoniazid
بريماكين Primaquine
الوذمة الوعائية Angioedema (تورُّم الشفتين واللسان والحلق المؤدي إلى صعوبة التنفُّس)
مثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجينوتنسين ACE inhibitors
كابتوبريل Captopril
إنالابريل Enalapril
ليزينوبريل lisinopril
مثبّطات مضخَّة البروتون Proton pump inhibitors
إيزوميبرازول Esomeprazole
لانسوبرازول Lansoprazole
أوميبرازول Omeprazole
أدوية تنظيم النسل (جميع الأشكال بما فيها اللصاقاتُ والحبوب)
دروسبيرينون Drospirenone/إيثينيل إستراديول ethinyl estradiol
نورلجيسترومين Norelgestromin/ إيثينيل إستراديول ethinyl estradiol
التخليط الذهني والنعاس
المهدّئات Sedatives، بما فيها الكثير من مضادَّات الهيستامين
ديفينهيدرامين Diphenhydramine
مضادَّات الاكتئاب Antidepressants (وخصوصًا عند كبار السن)
أميتريبتيلين Amitriptyline
إيميبرامين imipramine
نقص إنتاج خلايا الدَّم البيضاء، مع زيادة خطر العدوى
بعض الأدوية المُضادَّة للذهان antipsychotic
كلوزابين Clozapine
عقاقير المعالجة الكيميائية
سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide
مِرْكابتوبورين Mercaptopurine
ميثوتريكسات Methotrexate
فينبلاستين Vinblastine
بعض الأدوية المستعمَلة في معالجة اضطرابات الغدَّة الدرقية
بروبيل ثيُوراسيل Propylthiouracil
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (الاستعمال المتكرّر لجرعات مفرطة)
إيبوبروفين Ibuprofen
نابروكسين Naproxen
المضادَّات الحيوية الأمينوغليكوزيديَّة
جِنْتاميسين Gentamicin
توبراميسين Tobramycin
بعض عقاقير المعالجة الكيميائيَّة
سيسبلاتين Cisplatin
ميثوتريكسات Methotrexate
مضادَّات الفطريّات
أمفوتريسين B
بعض المضادَّات الحيوية الأخرى
تتراسيكلين Tetracycline (منتهي الصلاحيَّة)
فانكومايسين vancomycin
بعض المسكِّنات
أسيتامينوفين Acetaminophen (استخدام جرعات مفرطة)
بعض الأدوية المستخدَمة لعلاج السلّ
إيزونيازيد isoniazid
مكمِّلات الحديد Iron supplements (بكميات مفرطة)
كبريتات الحديد، فومارات الحديد
مضادَّات الاكتئاب
دولوكزيتين Duloxetine
المضادَّات الحيوية
التتراسيكلين Tetracycline
تخريب الأنسجة العضلية (انحلال الرُّبيدات)
ستاتينات Statins
أتورفاستاتين Atorvastatin
سيمفاستاتين Simvastatin
قرحات المعدة أو الأمعاء (مع حدوث نَزف أو دون حدوثه)
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs
أسبرين Aspirin
إيبوبروفين Ibuprofen
نابروكسين Naproxen
مضادَّات التخثُّر
هيبارين Heparin
وارفارين Warfarin
أدوية بيفوسفونات Bisphosphonates
أليندرونات Alendronate
ريزيدرُونات Risedronate
تقشُّر الأنسجة المتموِّتة البشرويَّة التسمُّمي أو انحلال البشرة النخري السمِّي Toxic epidermal necrolysis
بعض المضادَّات الحيوية
البِنْسلينات
الكينولونات Quinolones
السلفوناميدات sulfonamides
مضادَّات الاختلاجات
فينيتوين Phenytoin
حمض الفالبوريك Valproic acid
مضادَّات اضطراب النظم القلبي
أميُودارون Amiodarone
بروكاييناميد Procainamide
سوتالول Sotalol
مُضادَّات الذهان
كلوربرومازين Chlorpromazine
هالوبيريدول Haloperidol
ليثيُوم Lithium
ACE = الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين . G6PD = نازعة هيدروجين الغلُوكُوز -6- فوسفات. NSAIDs = مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية.