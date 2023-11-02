بَعضُ الاضطرابات والأَعرَاض التي يمكن أن تتفاقم بسبب الأدوية عندَ كبار السن
الاضطراب أو العَرَض
الأدوية
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل ايبوبروفين و نابروكسين)،
الأدوية المُضادَّة للذهان
الستيرويداتُ القشريَّة
الأدوية ذات التأثيرات المهدئة (مثل البنزوديازيبينات، والمهدئات، والأدوية المساعدة على النوم، بما في ذلك إيزوبيكلون، وزاليبلون، وزولبيديم) أو التأثيرات المضادّة للكولين*
حاصرات الهيستامين -2 (سيميتيدين وفاموتيدين ونيزاتيدين ورانيتيدين)
ميبيريدين Meperidine
الإغماء أو نقص ضغط الدَّم الانتصابي (انخفاض مفاجئ في ضغط الدَّم عندما يقف الشخص)
مثبطات أسيتيل كولينستيراز (على سبيل المثال، ودونيبيزيل، وغالانتامين، وريفاستيغمين)، وحاصرات ألفا -1 المحيطية (تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدَّم أو أعراض البروستات عند كبار السن من الرجال، مثل دوكسازوسين، وبرازوسين، وتيرازوسين)، وبعض مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتيلين، ودوكسيبين، وإيميبرامين)، ومضادَّات الذهان (مثل كلوربرومازين، وثيوريدازين، وأولانزابين)، وحاصرات بيتا (مثل ميتوبرولول، وأتينولول، ووكارفيديلول)
الأدوية ذات التأثيرات المهدئة (مثل الأدوية المُضادَّة للاختلاجات، ومضادَّات الذهان، والبنزوديازيبينات، وإزوبيكلون، وزاليبلون، وزولبيديم)، ومضادَّات الاكتئاب، والأدوية الأفيوينة المفعول
سيلوستازول Cilostazol
تُستخدم بعض حاصرات قنوات الكالسيوم (ديلتيازيم، وفيراباميل) في علاج ارتفاع ضغط الدم
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ومثبطات COX-2، وثيازوليدينيديونات (بيوغليتازون، روزيغليتازون)، ودرونيدارون
بعض مُضادات الغثيان (ميتوكلوبراميد، وبروكلوربيرازين، وبروميثازين) ومعظم مضادَّات الذهان باستثناء القليل منها مثل كيتيابين، وكلوزابين، وبيمافانسيرين
داء القرحة المِعدية أو نزف المعدة
الأسبرين ومعظم مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة
سلس البول عند النساء
دوكسازوسين والإستروجينات عن طريق الفم أو عن طريق الجلد (لا يجري تطبيقها على المهبل مباشرةً)، وبرازوسين وتيرازوسين
احتباس البول أو الأَعرَاض البولية الناجمة عن تضخم البروستات (مثل تدفق البول البطيء والتبوُّل المتكرِّر لكميات صغيرة والتَقاطُر)
الأدوية ذات التأثيرات المضادة للكولين * أو أدوية الزكام التي تحتوي على مزيلات الاحتقان أو توليفة من مُضادات الهستامين ومُزيلات الاحتقان
* تنطوي تأثيراتُ مُضادَّات الكولين Anticholinergic على التَّخليط الذهنِي وتغيُّم الرؤية والإمساك وجفاف الفم وخفَّة الرأس وضعف التوازن وصعوبة البدء في التبول.
مثبطات كوكس 2 COX-2 inhibitors = مثبِّطات السيكلو أكسجبناز coxibs؛ مضادَّات الالتهاب غير الستيرودية nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
جرى اقتباسه بتصرف من لجنة خبراء تحديث معايير جمعية طب الشيخوخة الأمريكية لعام 2019: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults.J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019.doi:10.1111/jgs.15767