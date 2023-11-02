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بعض الاضطرابات الوراثية التي يمكن اكتشافها قبل الولادة

اضطراب

احتمال الحدوث

النمط الوراثي

التليُّف الكيسي

حالة واحدة لكل 3,300 ولادة عند النساء من ذاوات البشرة البيضاء في الولايات المتحدة

حالة واحدة لكل 15,300 ولادة عند النساء من ذوات البشرة السوداء في الولايات المتحدة

حالة واحدة لكل 32,000 ولادة عند النساء الأمريكيات الآسيويات في الولايات المتحدة

جسدي متنحٍ

فرط تنسج الكظر الخلقي congenital adrenal hyperplasia

حالة واحدة لكل 10,000 إلى 15,000 ولادة

جسدي متنحٍ

الحَثل العضلي من نمط دوشن

حالة واحدة لكل 5,000 إلى 6,000 ولادة ذكر

متنحٍّ مرتبط بالصبغي X X-linked recessive

الناعور (الهيموفيليا) من النوع A

حالة واحدة لكل 8،500 حالة ولادة لأطفال ذكور

متنحٍّ مرتبط بالصبغي X X-linked recessive

الثلاسيميا من النوعين ألفا وبيتا

تتباين بشكل واسع بحسب المجموعة العرقية والإثنية

جسدي متنحٍ

مُتلازمة الصبغي X الهش

حالة واحدة لكل 4,000 حالة ولادة لأطفال ذكور

حالة واحدة لكل 8,000 حالة ولادة لأطفال إناث

سائد مرتبط بالصبغي X X-linked dominant

داء الكلية متعددة الكيسات (النمط الكهلي)

حالة واحدة لكل 1,000 حالة ولادة

جسدي سائد

فقر الدم المنجلي

حالة واحدة لكل 400 حالة ولادة عند النساء من ذوات البشرة السوداء في الولايات المتحدة

جسدي متنحٍ

داء تاي-زاكس

حالة واحدة لكل 3,600 ولادة لأشخاص من أصل يهودي أشكنازي أو كندي فرنسي

حالة واحدة لكل 400,000 حالة ولادة عند المجموعات الأخرى

جسدي متنحٍ

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