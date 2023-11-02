بعض الاضطرابات الوراثية التي يمكن اكتشافها قبل الولادة
اضطراب
احتمال الحدوث
النمط الوراثي
حالة واحدة لكل 3,300 ولادة عند النساء من ذاوات البشرة البيضاء في الولايات المتحدة
حالة واحدة لكل 15,300 ولادة عند النساء من ذوات البشرة السوداء في الولايات المتحدة
حالة واحدة لكل 32,000 ولادة عند النساء الأمريكيات الآسيويات في الولايات المتحدة
جسدي متنحٍ
فرط تنسج الكظر الخلقي congenital adrenal hyperplasia
حالة واحدة لكل 10,000 إلى 15,000 ولادة
جسدي متنحٍ
حالة واحدة لكل 5,000 إلى 6,000 ولادة ذكر
متنحٍّ مرتبط بالصبغي X X-linked recessive
حالة واحدة لكل 8،500 حالة ولادة لأطفال ذكور
متنحٍّ مرتبط بالصبغي X X-linked recessive
تتباين بشكل واسع بحسب المجموعة العرقية والإثنية
جسدي متنحٍ
مُتلازمة الصبغي X الهش
حالة واحدة لكل 4,000 حالة ولادة لأطفال ذكور
حالة واحدة لكل 8,000 حالة ولادة لأطفال إناث
سائد مرتبط بالصبغي X X-linked dominant
داء الكلية متعددة الكيسات (النمط الكهلي)
حالة واحدة لكل 1,000 حالة ولادة
جسدي سائد
حالة واحدة لكل 400 حالة ولادة عند النساء من ذوات البشرة السوداء في الولايات المتحدة
جسدي متنحٍ
حالة واحدة لكل 3,600 ولادة لأشخاص من أصل يهودي أشكنازي أو كندي فرنسي
حالة واحدة لكل 400,000 حالة ولادة عند المجموعات الأخرى
جسدي متنحٍ