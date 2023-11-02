بعضُ الاضطرابات التي قد تؤدّي إلى الالتهاب الوعائي
اضطراب
تعريف
الأعراض*
قرحات فمويَّة وتناسلية متكرِّرة مرتبطة بحدوث التهاب مزمن وتشكُّل جلطات دمويَّة في الشرايين والأوردة
قرحات فمويَّة متكرِّرة
قرحات على الأعضاء التناسليَّة
عيون حمراء مؤلمة
الطفح الجلدي
مفاصل متورِّمة ومؤلمة
جلطات دمويَّة في الشرايين والأوردة أحيانًا
الوُرام الحُبيبي اليُوزيني Eosinophilic granulomatosis مع التِهاب الأَوعِيَة
الربو أو غيره من مشاكل الحساسية (مثل التهاب الأنف المزمن) المتعلِّق بالتهاب الأوعية الدموية التي تضرُّ بالجلد والأعصاب والرئتين والكلى
تختلف الأعراض باختلاف العضو المصاب
ألم وجهي
ضِيق في التنفُّس
الطفح الجلدي
اخدرار أو نخز أو ضَعف في الطرف
آلام وأوجاع في العضلات والمَفاصِل
ألم بطني
التهابُ الشرايين الكبيرة والمتوسطة الحجم في الرأس (بما فيها جوانب الصدغين) والعنق والجزء العلوي من الجسم والتي تُغذِّي العينين
الصداع
ألم في فروة الرأس
ألم في الفك أو اللسان خلال المضغ
ازدواجيَّة أو تشوُّش الرؤية
يمكن أن يحدث فقد رؤية متعذِّر العكس عند عدم الخضوع لعلاج
الورام الحبيبيّ مع التهاب الأوعية granulomatosis with polyangiitis
التهابُ المسالك التنفسيَّة العلويَّة (مثل الأنف والجيوب ) والرئتين والكِلى المرتبط بالتهاب الأوعية الدموية الصغيرة والمتوسطة الحجم
تختلف الأعراض باختلاف العضو المُصاب
نزف في الأنف (رُعاف)
سائل في الأذن
التهاب جيوب أنفيَّة مزمن
السعال الذي يكون مُدمَّى في بعض الأحيان
ضِيق في التنفُّس
ألم في الصدر
وجع وألم المَفاصِل والعضلات
الطفح الجلدي
التهاب الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد والأمعاء والكُلى
يُصاب به الأطفال عادةً
بقع أو لطخات أرجوانيَّة صلبة على جلد الجزء السفلي من الساق
آلام المَفاصِل
الغثيان
ألم بطني
دم في البراز أو البول
التهاب الأوعية الدموية الصغيرة الذي يبدأ في الرئتين والكلى عادةً
ضِيق في التنفُّس
تورُّم في الساقين
تحاديب أو بقع أرجوانيَّة على الجلد
اخدرار أو نخز أو ضَعف في الطرف
التهاب الشرايين المتوسطة
الإرهاق، والحمى، وخسارة الوزن
ألم في العضلات والمَفاصِل
تختلف الأعراض باختلاف العضو المصاب
ألم بطني
ارتفاع ضغط الدم:
اخدرار أو نخز أو ضَعف في الطرف
التهاب بطانة المَفاصِل
ألم شديد وتيبُّس في عضلات العنق والظهر والكتفين والوركين
أعراض التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة giant cell arteritis في بعض الأحيان، ممَّا قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى
التهاب مفصلي خفيف في بعض الأحيان
التهاب الشريان الأبهر والشرايين المتفرِّعة عنه والشرايين الرئوية
يُصيبُ الشابَّات عادةً
ألم وتعب في الذراعين أو الساقين عند استعمالها
الدوخة
السكتات الدماغيَّة
ارتفاع ضغط الدم:
* كما يمكن لعدد من هذه الاضطرابات أن تتسبَّب في ظهور أعراضٍ عامة، مثل الحُمَّى والتعب ونَقص الشَّهية وفقد الوَزن.