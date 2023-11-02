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بعضُ الاضطرابات التي قد تؤدّي إلى الالتهاب الوعائي

اضطراب

تعريف

الأعراض*

داء بهجت Behçet disease

قرحات فمويَّة وتناسلية متكرِّرة مرتبطة بحدوث التهاب مزمن وتشكُّل جلطات دمويَّة في الشرايين والأوردة

قرحات فمويَّة متكرِّرة

قرحات على الأعضاء التناسليَّة

عيون حمراء مؤلمة

الطفح الجلدي

مفاصل متورِّمة ومؤلمة

جلطات دمويَّة في الشرايين والأوردة أحيانًا

الوُرام الحُبيبي اليُوزيني Eosinophilic granulomatosis مع التِهاب الأَوعِيَة

الربو أو غيره من مشاكل الحساسية (مثل التهاب الأنف المزمن) المتعلِّق بالتهاب الأوعية الدموية التي تضرُّ بالجلد والأعصاب والرئتين والكلى

تختلف الأعراض باختلاف العضو المصاب

ألم وجهي

ضِيق في التنفُّس

الطفح الجلدي

اخدرار أو نخز أو ضَعف في الطرف

آلام وأوجاع في العضلات والمَفاصِل

ألم بطني

التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة giant cell arteritis

التهابُ الشرايين الكبيرة والمتوسطة الحجم في الرأس (بما فيها جوانب الصدغين) والعنق والجزء العلوي من الجسم والتي تُغذِّي العينين

الصداع

ألم في فروة الرأس

ألم في الفك أو اللسان خلال المضغ

ازدواجيَّة أو تشوُّش الرؤية

يمكن أن يحدث فقد رؤية متعذِّر العكس عند عدم الخضوع لعلاج

الورام الحبيبيّ مع التهاب الأوعية granulomatosis with polyangiitis

التهابُ المسالك التنفسيَّة العلويَّة (مثل الأنف والجيوب ) والرئتين والكِلى المرتبط بالتهاب الأوعية الدموية الصغيرة والمتوسطة الحجم

تختلف الأعراض باختلاف العضو المُصاب

نزف في الأنف (رُعاف)

سائل في الأذن

التهاب جيوب أنفيَّة مزمن

السعال الذي يكون مُدمَّى في بعض الأحيان

ضِيق في التنفُّس

ألم في الصدر

وجع وألم المَفاصِل والعضلات

الطفح الجلدي

الالتهاب الوعائي المرتبط بالغلوبولين المناعي (أ)

التهاب الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد والأمعاء والكُلى

يُصاب به الأطفال عادةً

بقع أو لطخات أرجوانيَّة صلبة على جلد الجزء السفلي من الساق

آلام المَفاصِل

الغثيان

ألم بطني

دم في البراز أو البول

التهاب الأوعية الدموية المجهرية Microscopic polyangiitis

التهاب الأوعية الدموية الصغيرة الذي يبدأ في الرئتين والكلى عادةً

ضِيق في التنفُّس

تورُّم في الساقين

تحاديب أو بقع أرجوانيَّة على الجلد

اخدرار أو نخز أو ضَعف في الطرف

التهاب الشرايين العَقِد Polyarteritis nodosa

التهاب الشرايين المتوسطة

الإرهاق، والحمى، وخسارة الوزن

ألم في العضلات والمَفاصِل

تختلف الأعراض باختلاف العضو المصاب

ألم بطني

ارتفاع ضغط الدم:

اخدرار أو نخز أو ضَعف في الطرف

ألم العضلات الروماتيزمي

التهاب بطانة المَفاصِل

ألم شديد وتيبُّس في عضلات العنق والظهر والكتفين والوركين

أعراض التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة giant cell arteritis في بعض الأحيان، ممَّا قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى

التهاب مفصلي خفيف في بعض الأحيان

التِهاب الشرايين بِحَسب تاكاياسو Takayasu arteritis

التهاب الشريان الأبهر والشرايين المتفرِّعة عنه والشرايين الرئوية

يُصيبُ الشابَّات عادةً

ألم وتعب في الذراعين أو الساقين عند استعمالها

الدوخة

السكتات الدماغيَّة

ارتفاع ضغط الدم:

* كما يمكن لعدد من هذه الاضطرابات أن تتسبَّب في ظهور أعراضٍ عامة، مثل الحُمَّى والتعب ونَقص الشَّهية وفقد الوَزن.

في هذه الموضوعات