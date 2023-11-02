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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعضُ الاضطرابات التي تُكشَف بالتصوير المقطعي المحوسب

الجِهاز العضوي

الاضطرابات

الدماغ والحبل الشوكي

العيوب الخِلقيَّة

النزف داخل الدماغ

خُراجات الدماغ

أورام الدماغ

مَوَه الرَّأس hydrocephalus

تمزّق أو فتق الأقراص

كسور العمود الفقري

السّكتات الدماغية (الإقفارية ischemic)

السَّبيل الهضميّ

التهاب الزائدة

انسداد في الأمعَاء

التهاب الرَّتج

التهاب البنكرياس Pancreatitis

الأَورام

العينان

جسم غريب في العَين

العدوى في مقلة العين والعدوى حول مسكن العين (الحجاج)

أورام مسكن العين (الحجاج) أو العصب البصري

القلب والأوعيَة الدموية

أم الدَّم الأبهرية Aortic aneurysm

تسلُّخ الأبهر Aortic dissection

الكلى والمَسالك البولية

النزف في الكلى أو ما حولها

الحصيات في الكلى أو المسالك البولية

الأورام في أو ما حول الكلى

الكبد

الكبد الدهني (الدُّهون الزائدة في الكبد)

أورام الكَبد

الرئتان

توسُّع القصبات (توسُّع الممرات أو المسالك الهوائية)

النُفاخ الرئوي Emphysema

أورام الرئة

الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)

الصمة الرئوية pulmonary embolism

العَضلات والعظام

الكسور وغيرها من المشاكل في العظام والأنسجة الرخوة

في هذه الموضوعات