بعضُ الاضطرابات التي تُكشَف بالتصوير المقطعي المحوسب
الجِهاز العضوي
الاضطرابات
الدماغ والحبل الشوكي
السَّبيل الهضميّ
العينان
العدوى في مقلة العين والعدوى حول مسكن العين (الحجاج)
أورام مسكن العين (الحجاج) أو العصب البصري
القلب والأوعيَة الدموية
أم الدَّم الأبهرية Aortic aneurysm
الكلى والمَسالك البولية
النزف في الكلى أو ما حولها
الحصيات في الكلى أو المسالك البولية
الأورام في أو ما حول الكلى
الكبد
الكبد الدهني (الدُّهون الزائدة في الكبد)
الرئتان
توسُّع القصبات (توسُّع الممرات أو المسالك الهوائية)
النُفاخ الرئوي Emphysema
الصمة الرئوية pulmonary embolism
العَضلات والعظام
الكسور وغيرها من المشاكل في العظام والأنسجة الرخوة