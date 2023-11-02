بعض الإجراءَات التشخيصيَّة
الإجراء
منطقة الجسم أو العَيِّنَة اللتان جرى اختبارهما
الوصف
بزل السلى
السَّائل من الكيس المحيطة بالجنين
تحليل السَّائِل الذي يجري بزله عن طريق إبرة تُدخَل عبر جدار البطن للتحرِّي عن مشكلة عند الجنين
تصوير الشرايين arteriography (تصوير الأوعية angiography)
أي شريان في الجسم، عادةً في الدِّماغ أو القلب أو الكُلَى أو الأبهر أو الساقين
دراسة بالأشعَّة السِّينية باستخدام صبغة ظَليلَة للأشعَّة يجري حقنها عبر أنبوب رقيق (قثطَار) يُمرَّر في الشريان المقصود، وذلك لتحديد انسدادٍ أو عيب في شريان
قياس السَّمع audiometry
أذنين
تقييم القدرة على سماع وتمييز الأصوات في درجاتٍ وأحجام مُحدَّدة باستخدام سمَّاعات الرأس
التسمُّع
القلب
التحرِّي عن أصواتٍ غير طبيعية في القلب باستخدام سمَّاعة الطبيب
دراسة بالأشعَّة السينيَّة مع الباريوم
المريء أو المعدة أو المِعَى أو المُستقيم
دراسة بالأشعَّة السِّينية للتحرِّي عن القرحات أو الأورَام أو شذوذات أخرى
الخزعة
أيّ نسيج في الجسم
إزالة وتفحص عَيِّنَة من النسيج تحت المجهر للتحرِّي عن السرطان أو مشكلة أخرى
قياس ضغط الدم
ذراع عادةً
اختبار لارتفاع او انخفاض ضغط الدَّم، وعادةً باستخدَام كُمّ قابل للنفخ inflatable cuff يجري لفّه حول الذراع
الاختبارات الدموية
أخذ عَيِّنَة من الدَّم من ذراع عادةً
قياس المواد في الدَّم لتقييم وظيفة عُضو والمساعدة على تشخيص ومُراقبة اضطرابات مُختلفة
بزل نقِي العظم
عظم الورك (الحرقفة) أو عظم القصّ
إزالة عَيِّنَة من نِقي العَظم بواسطة إبرة لتفحُّصها تحت المجهر للتحقُّق من شذوذات في خلايا الدم
تَنظير القصبات bronchoscopy
المسالك الهوائيَّة في الرئتين
فحص مُباشر بأنبوب مُعايَنة للتحقُّق من وَرم أو مشكلة أخرى
قثطرة قلبية
القلب
دراسة وظيفة القلب وبنيته باستخدضام قثطار يجري إدخاله في وعاء دمويّ ويمتدّ إلى القلب
أخذ عيِّنةٍ من الزغابات المشيمائيَّة chorionic villus sampling
المَشيمة placenta
إزالة عَيِّنَة لتفحُّصها تحت المجهر والتحقُّق من تشوُّهات عند الجنين
تحليل الصبغيات
الدم
فحص تحت المجهر للتحرِّي عن اضطراب وراثي أو لتحديد جنس الجنين
تنظير القولون
الأمعاء الغليظة
فحص مُباشر بأنبوب مُعايَنة للتحقُّق من وَرم أو مشكلة أخرى
تَنظير المهبل colposcopy
عنق الرحم Cervix
فحص مُباشر لعنق الرحم باستخدام عدسة مكبِّرة
التصوير المقطعي المحوسَب
أيّ جزء من الجسم
دراسة بالأشعَّة السِّينية المُعزَّزة بالحاسُوب للتحرِّي عن تشوُّهات بنيويَّة
اختزاع مخروطي
عنق الرحم Cervix
إزالة وتفحُّص قطعة من النسيج مخروطية الشكل، ويجري هذا عادةً باستخدام عروة سلكيَّة مُحمَّاة heated wire loop أو الليزر
استنبات أو زرع الجلد culture
عينة من أيَّة منطقة من الجسم (سائل مثل الدَّم أو البول عادةً)
استنبات وتفحُّص المكروبات من العينة للتعرُّف إلى عَدوى بكتيرية أو فطريَّة
التوسيع dilation والتجريف curettage
عنق الرحم والرَّحم
فحص عَيِّنَة تحت المجهر للتحقُّق من تشوُّهات في بطانة الرحم باستخدام أداة صغيرة حادَّة (المِكشَطة curet).
قياس الامتِصاص المُزدَوج بالأشعَّة السينيَّة dual x-ray absorptiometry
الهيكل العظمي مع التركيز على مناطق محددة، وهي تنطوي عادةً على الورك والعمود الفقريّ والمعصم
دراسة بجرعة منخفضة من الأشعَّة السينيَّة لتحديد ثخانة العظام
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
القلب
دراسة بنية ووظيفة القلب باستخدَام الأمواج الصوتيَّة
تخطيط كهربيَّة القلب
القلب
دراسة النشاط الكهربائي للقلب باستخدام أقطاب كهربائية موصولة بالذراعين والساقين والصَّدر
تخطيط كهربية الدِّماغ (EEG)
الدماغ
دراسة الوظيفة الكهربائيَّة للدِّماغ باستخدَام أقطاب كهربائيَّة موصولة بفروة الرأس
تخطيط كهربيَّة العضل Electromyography
العضلات
تسجيل النشاط الكهربائي العضلي باستخدام إبَر صغيرة يجري إدخالها في العضلة
اختبار الفيزيولوجيَّة الكهربية electrophysiologic testing
القلب
اختبار لتقييم مشاكل نظم القلب أو التوصيل الكهربائيّ باستخدَام قثطار يجري إدخاله في وعاءٍ دمويٍّ ويمُدَّد إلى القلب
تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيريّ بالطريق الرَّاجع endoscopic retrograde cholangiopancreatography
السبيل الصفراويّ
دراسة بالأشعَّة السينيَّة للسبيل الصفراويّ من بعد حقن مادة ظليلة واستخدَام أنبوب مُعايَنة مَرِن
التنظير الداخلي
السَّبيل الهضميّ
فحص مُباشر للبنى الدَّاخليَّة باستخدام أنبوب مُعايَنة مرن
مُقايَسة المُمتَزّ المناعيّ المُرتبط بالإنزيم enzyme-linked immunosorbent assay
الدَّم عادةً
اختبار ينطوي على مزج عيِّنة من الدَّم مع مواد يُمكنها تحريض الحساسيَّة (عوامل مُسبِّبة للتحسُّس) أو مع مكرُوبات لاختبار وجود أجسام مُضادَّة مُحدَّدة
التنظيرُ التألُّقي Fluoroscopy
السبيل الهضميّ أو القلب أو الرئتين
دراسة بالأشعَّة السينيَّة المستمرَّة تُمكِّنُ الطبيب من مُعاينة عضو من الدَّاخل في أثناء قيامه بوظائفه
تنظير الرَّحِم
الرحم
فحص مُباشر للرحم من الداخل باستخدام أنبوب مُعايَنة مَرن
التصوير الوريديّ للجهاز البوليّ intravenous urography
الكلى والمَسالك البولية
دراسة بالأشعَّة السِّينية للكلى والسبيل البوليّ من بعد حقن صبغة ظَليلَة للأشعَّة في الوريد
شفط المَفصِل joint aspiration
المَفاصِل، خُصوصًا في الكتفين والمرفقين وأصابع اليَد والوركين والركبتين والكاحلين وأصابع القدمين
إزالة وفحص السَّائِل من الحيِّز داخل المَفاصِل للتحقُّق من كريَّات الدَّم والبلّورات التي تشكَّلت من المعادن، والمكروبات
تنظير البطن
البطن
فحص مُباشَر باستخدام أنبوب مُعاينة يجري إدخاله عبر شقٍّ في البَطن لتشخيص ومُعالَجة المشاكل في البطن
التصوير بالرنين المغناطيسي
أيّ جزء من الجسم
فحص تصويريَّ يُستخدَم فيه مجال مغناطيسيّ قويّ وأمواج راديويَّة للتحقُّق من الشذوذات البنيويَّة
التصوير الشعاعي للثدي
الثَّديين
دراسة بالأشعَّة السِّينية للتحرِّي عن سَرطان الثَّدي
تنظير المنصف mediastinoscopy
الصَّدر
فحص مُباشر لمنطقة الصَّدر بين الرئتين باستخدَام أنبوب مُعاينة يجري إدخاله عبر شقّ صغيرٍ فوق عظم القصّ مباشرةً
تصوير النخاع myelography
العمود الفقري spinal column
دراسة بالأشعَّة السينيَّة العادية أو المُعزَّزة بالحاسُوب للعمود الفقريّ من بعد حقن مادَّة ظليلة للأشعَّة
دراسة التوصيل العصبي nerve conduction
الأعصَاب
اختبار لتحديد سرعة الإشارة العصبيّ باستخدام أقطاب كهربائيَّة أو إبر يجري إدخالها في المسار العصبيّ
اختبار الدَّم الخفيّ occult blood test
الأمعاء الغليظة
اختبار للتحرِّي عن الدَّم في البراز
تَنظير العَين Ophthalmoscopy
العينان
فحص مباشر باستخدَام جهاز محمُول يُصدر ضوءاً إلى داخل العين للتحرِّي عن المشاكل فيها
اختبار بابا نيكُولا Papanicolaou
عنق الرحم Cervix
فحص تحت المجهر للخلايا التي جرى كشطها من عُنق الرَّحم للتحرِّي عن السرطان
البزل paracentesis
البطن
إدخال إبرة في تجويف البطن لبزل السَّائِل وتفحُّصه
تصوير القنوات الصفراوية عبر الكبد عن طريق الجلد percutaneous transhepatic cholangiography
الكبد والسبيل الصفراويّ
دراسة بالأشعَّة السِّينية للكبد والسبيل الصفراوي من بعد حقن صبغة ظَليلَة للأشعَّة في الكبد
التصوير المقطعي المُحوسَب بالإصدار البوزيتروني Positron emission tomography
الدِّماغ والقلب
فحص تصويريّ تُستخدَم فيه جزيئات تُطلِقُ أشعَّةً (بوزيترونات positrons) للتحرِّي عن الشذوذات في الأداء
اختبارات وظائف الرئة
الرئتان
اختبارات لقياس قدرة الرئتين على احتجاز الهواء ونقله إلى داخل وخارج الجسم، وعلى تبادُل الأكسجين وثاني اكسيد الكربون عندما يقوم الشخص بالنفخ في جهازِ قياس
التَّصوير بالنوكليدات المُشعَّة radionuclide
العديد من الأعضَاء
فحص تصويريّ تُستخدَم فيه جزيئات تُصدِرُ أشعَّةً (نوكليدات مُشعَّة) للتحرِّي عن مشاكل في تدفُّق الدَّم أو البنية أو الوظيفة
اختبارات المُنعَكسات reflex tests
الأوتَار
اختبارات يُستخدَم فيها التنبيه الفيزيولوجيّ (مثل نقرة خفيفة) للتحرِّي عن مشاكل في وظائف العصب
تَصوير الجهاز البوليّ بالطَّريق الرَّاجع
المثانة والحالبان
دراسة بالأشعَّة السينيَّة للمثانة والحالبين من بعد إدخال صبغة ظليلة في الحالب
التنظير السيني
المستقيم والجزء الأخير من المِعَى الغليظ
فحص مُباشر باستخدام أنبوب مُعاينة للتحرِّي عن الأورام أو شذوذات أخرى
اختبارات الحساسية الجلدية
ذراع أو الظهر عادةً
اختبارات للحساسية يقوم فيها الأطباء عن طريق وضع محلول على الجلد يحتوي على عامل يُحتمل أن يُسبب الحساسية، ومن ثمَّ يقومون بوخز الجلد بإبرَة
البزل النخاعي spinal tap
القناة الشوكية spinal canal
إزالة السَّائِل الشوكيّ عن طريق إبرة يجري إدخالها في الحرقفة hipbone، وذلك للتحرِّي عن شذوذات في هذا السائل
قياس التنفُّس spirometry
الرئتان
اختبار لوظيفة الرئة ينطوي على النفخ في جهاز قياس
اختباراتُ الإجهاد
القلب
اختبار لوظيفة القلب في أثناء الإجهاد باستخدام السير المتحرِّك أو أجهزة تمرين أخرى وتخطيط كهربية القلب (إذا كان الشخص لا يستطيع ممارسة التمارين، يستخدِمُ الأطباءُ دواءً لتحريض تأثيرات التمارين)
بزل الصدر thoracentesis
الحيِّز بين الجنبة أو ما يُسمَّى الغشاء الجنبيّ، وهو غشاء من طبقتين يُغطِّي الرئتين ويُبطِّنُ جدار الصَّدر
إزالة السَّائِل من هذا الحيَّز عن طريق إبرَة للتحري عن الشذوذات
تنظير الصدر thoracoscopy
الرئتان
تفحُّص سطوح الرئة والجنبة والحيِّز الجنبيّ من خلال أنبوب مُعايَنة
قِياسُ الطَّبل
أذنين
قياس المقاومة للضغط (المُعاوَقة impedance) في الأذن الوسطى باستخدام أداة يجري إدخالها في الأذن وأمواج صوتية للمُساعدة على تحديد السبب في ضعف السَّمع
تخطيط الصَّدى
أيّ جزء من الجسم
فحص تصويريّ تُستخدَم فيه الأمواج الصوتية للتحرِّي عن شذوذات بنيويَّة أو وظيفيَّة
تحليل البول
الكلى والمَسالك البولية
تحليل كيميائيّ لعيِّنَةٍ من البول للتحرِّي عن البروتين والسكر والكيتونات ketones وخلايا الدم
تصويرُ الأوردة Venography
والأوردة
دراسة بالأشعَّة باستخدامِ صبغة ظَليلَة للأشعَّة (على غرار تصوير الشرايين) للتحرِّي عن انسدادٍ في وريد