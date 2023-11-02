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بعض الإجراءَات التشخيصيَّة

الإجراء

منطقة الجسم أو العَيِّنَة اللتان جرى اختبارهما

الوصف

بزل السلى

السَّائل من الكيس المحيطة بالجنين

تحليل السَّائِل الذي يجري بزله عن طريق إبرة تُدخَل عبر جدار البطن للتحرِّي عن مشكلة عند الجنين

تصوير الشرايين arteriography (تصوير الأوعية angiography)

أي شريان في الجسم، عادةً في الدِّماغ أو القلب أو الكُلَى أو الأبهر أو الساقين

دراسة بالأشعَّة السِّينية باستخدام صبغة ظَليلَة للأشعَّة يجري حقنها عبر أنبوب رقيق (قثطَار) يُمرَّر في الشريان المقصود، وذلك لتحديد انسدادٍ أو عيب في شريان

قياس السَّمع audiometry

أذنين

تقييم القدرة على سماع وتمييز الأصوات في درجاتٍ وأحجام مُحدَّدة باستخدام سمَّاعات الرأس

التسمُّع

القلب

التحرِّي عن أصواتٍ غير طبيعية في القلب باستخدام سمَّاعة الطبيب

دراسة بالأشعَّة السينيَّة مع الباريوم

المريء أو المعدة أو المِعَى أو المُستقيم

دراسة بالأشعَّة السِّينية للتحرِّي عن القرحات أو الأورَام أو شذوذات أخرى

الخزعة

أيّ نسيج في الجسم

إزالة وتفحص عَيِّنَة من النسيج تحت المجهر للتحرِّي عن السرطان أو مشكلة أخرى

قياس ضغط الدم

ذراع عادةً

اختبار لارتفاع او انخفاض ضغط الدَّم، وعادةً باستخدَام كُمّ قابل للنفخ inflatable cuff يجري لفّه حول الذراع

الاختبارات الدموية

أخذ عَيِّنَة من الدَّم من ذراع عادةً

قياس المواد في الدَّم لتقييم وظيفة عُضو والمساعدة على تشخيص ومُراقبة اضطرابات مُختلفة

بزل نقِي العظم

عظم الورك (الحرقفة) أو عظم القصّ

إزالة عَيِّنَة من نِقي العَظم بواسطة إبرة لتفحُّصها تحت المجهر للتحقُّق من شذوذات في خلايا الدم

تَنظير القصبات bronchoscopy

المسالك الهوائيَّة في الرئتين

فحص مُباشر بأنبوب مُعايَنة للتحقُّق من وَرم أو مشكلة أخرى

قثطرة قلبية

القلب

دراسة وظيفة القلب وبنيته باستخدضام قثطار يجري إدخاله في وعاء دمويّ ويمتدّ إلى القلب

أخذ عيِّنةٍ من الزغابات المشيمائيَّة chorionic villus sampling

المَشيمة placenta

إزالة عَيِّنَة لتفحُّصها تحت المجهر والتحقُّق من تشوُّهات عند الجنين

تحليل الصبغيات

الدم

فحص تحت المجهر للتحرِّي عن اضطراب وراثي أو لتحديد جنس الجنين

تنظير القولون

الأمعاء الغليظة

فحص مُباشر بأنبوب مُعايَنة للتحقُّق من وَرم أو مشكلة أخرى

تَنظير المهبل colposcopy

عنق الرحم Cervix

فحص مُباشر لعنق الرحم باستخدام عدسة مكبِّرة

التصوير المقطعي المحوسَب

أيّ جزء من الجسم

دراسة بالأشعَّة السِّينية المُعزَّزة بالحاسُوب للتحرِّي عن تشوُّهات بنيويَّة

اختزاع مخروطي

عنق الرحم Cervix

إزالة وتفحُّص قطعة من النسيج مخروطية الشكل، ويجري هذا عادةً باستخدام عروة سلكيَّة مُحمَّاة heated wire loop أو الليزر

استنبات أو زرع الجلد culture

عينة من أيَّة منطقة من الجسم (سائل مثل الدَّم أو البول عادةً)

استنبات وتفحُّص المكروبات من العينة للتعرُّف إلى عَدوى بكتيرية أو فطريَّة

التوسيع dilation والتجريف curettage

عنق الرحم والرَّحم

فحص عَيِّنَة تحت المجهر للتحقُّق من تشوُّهات في بطانة الرحم باستخدام أداة صغيرة حادَّة (المِكشَطة curet).

قياس الامتِصاص المُزدَوج بالأشعَّة السينيَّة dual x-ray absorptiometry

الهيكل العظمي مع التركيز على مناطق محددة، وهي تنطوي عادةً على الورك والعمود الفقريّ والمعصم

دراسة بجرعة منخفضة من الأشعَّة السينيَّة لتحديد ثخانة العظام

تخطيط صَدى القلب Echocardiography

القلب

دراسة بنية ووظيفة القلب باستخدَام الأمواج الصوتيَّة

تخطيط كهربيَّة القلب

القلب

دراسة النشاط الكهربائي للقلب باستخدام أقطاب كهربائية موصولة بالذراعين والساقين والصَّدر

تخطيط كهربية الدِّماغ (EEG)

الدماغ

دراسة الوظيفة الكهربائيَّة للدِّماغ باستخدَام أقطاب كهربائيَّة موصولة بفروة الرأس

تخطيط كهربيَّة العضل Electromyography

العضلات

تسجيل النشاط الكهربائي العضلي باستخدام إبَر صغيرة يجري إدخالها في العضلة

اختبار الفيزيولوجيَّة الكهربية electrophysiologic testing

القلب

اختبار لتقييم مشاكل نظم القلب أو التوصيل الكهربائيّ باستخدَام قثطار يجري إدخاله في وعاءٍ دمويٍّ ويمُدَّد إلى القلب

تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيريّ بالطريق الرَّاجع endoscopic retrograde cholangiopancreatography

السبيل الصفراويّ

دراسة بالأشعَّة السينيَّة للسبيل الصفراويّ من بعد حقن مادة ظليلة واستخدَام أنبوب مُعايَنة مَرِن

التنظير الداخلي

السَّبيل الهضميّ

فحص مُباشر للبنى الدَّاخليَّة باستخدام أنبوب مُعايَنة مرن

مُقايَسة المُمتَزّ المناعيّ المُرتبط بالإنزيم enzyme-linked immunosorbent assay

الدَّم عادةً

اختبار ينطوي على مزج عيِّنة من الدَّم مع مواد يُمكنها تحريض الحساسيَّة (عوامل مُسبِّبة للتحسُّس) أو مع مكرُوبات لاختبار وجود أجسام مُضادَّة مُحدَّدة

التنظيرُ التألُّقي Fluoroscopy

السبيل الهضميّ أو القلب أو الرئتين

دراسة بالأشعَّة السينيَّة المستمرَّة تُمكِّنُ الطبيب من مُعاينة عضو من الدَّاخل في أثناء قيامه بوظائفه

تنظير الرَّحِم

الرحم

فحص مُباشر للرحم من الداخل باستخدام أنبوب مُعايَنة مَرن

التصوير الوريديّ للجهاز البوليّ intravenous urography

الكلى والمَسالك البولية

دراسة بالأشعَّة السِّينية للكلى والسبيل البوليّ من بعد حقن صبغة ظَليلَة للأشعَّة في الوريد

شفط المَفصِل joint aspiration

المَفاصِل، خُصوصًا في الكتفين والمرفقين وأصابع اليَد والوركين والركبتين والكاحلين وأصابع القدمين

إزالة وفحص السَّائِل من الحيِّز داخل المَفاصِل للتحقُّق من كريَّات الدَّم والبلّورات التي تشكَّلت من المعادن، والمكروبات

تنظير البطن

البطن

فحص مُباشَر باستخدام أنبوب مُعاينة يجري إدخاله عبر شقٍّ في البَطن لتشخيص ومُعالَجة المشاكل في البطن

التصوير بالرنين المغناطيسي

أيّ جزء من الجسم

فحص تصويريَّ يُستخدَم فيه مجال مغناطيسيّ قويّ وأمواج راديويَّة للتحقُّق من الشذوذات البنيويَّة

التصوير الشعاعي للثدي

الثَّديين

دراسة بالأشعَّة السِّينية للتحرِّي عن سَرطان الثَّدي

تنظير المنصف mediastinoscopy

الصَّدر

فحص مُباشر لمنطقة الصَّدر بين الرئتين باستخدَام أنبوب مُعاينة يجري إدخاله عبر شقّ صغيرٍ فوق عظم القصّ مباشرةً

تصوير النخاع myelography

العمود الفقري spinal column

دراسة بالأشعَّة السينيَّة العادية أو المُعزَّزة بالحاسُوب للعمود الفقريّ من بعد حقن مادَّة ظليلة للأشعَّة

دراسة التوصيل العصبي nerve conduction

الأعصَاب

اختبار لتحديد سرعة الإشارة العصبيّ باستخدام أقطاب كهربائيَّة أو إبر يجري إدخالها في المسار العصبيّ

اختبار الدَّم الخفيّ occult blood test

الأمعاء الغليظة

اختبار للتحرِّي عن الدَّم في البراز

تَنظير العَين Ophthalmoscopy

العينان

فحص مباشر باستخدَام جهاز محمُول يُصدر ضوءاً إلى داخل العين للتحرِّي عن المشاكل فيها

اختبار بابا نيكُولا Papanicolaou

عنق الرحم Cervix

فحص تحت المجهر للخلايا التي جرى كشطها من عُنق الرَّحم للتحرِّي عن السرطان

البزل paracentesis

البطن

إدخال إبرة في تجويف البطن لبزل السَّائِل وتفحُّصه

تصوير القنوات الصفراوية عبر الكبد عن طريق الجلد percutaneous transhepatic cholangiography

الكبد والسبيل الصفراويّ

دراسة بالأشعَّة السِّينية للكبد والسبيل الصفراوي من بعد حقن صبغة ظَليلَة للأشعَّة في الكبد

التصوير المقطعي المُحوسَب بالإصدار البوزيتروني Positron emission tomography

الدِّماغ والقلب

فحص تصويريّ تُستخدَم فيه جزيئات تُطلِقُ أشعَّةً (بوزيترونات positrons) للتحرِّي عن الشذوذات في الأداء

اختبارات وظائف الرئة

الرئتان

اختبارات لقياس قدرة الرئتين على احتجاز الهواء ونقله إلى داخل وخارج الجسم، وعلى تبادُل الأكسجين وثاني اكسيد الكربون عندما يقوم الشخص بالنفخ في جهازِ قياس

التَّصوير بالنوكليدات المُشعَّة radionuclide

العديد من الأعضَاء

فحص تصويريّ تُستخدَم فيه جزيئات تُصدِرُ أشعَّةً (نوكليدات مُشعَّة) للتحرِّي عن مشاكل في تدفُّق الدَّم أو البنية أو الوظيفة

اختبارات المُنعَكسات reflex tests

الأوتَار

اختبارات يُستخدَم فيها التنبيه الفيزيولوجيّ (مثل نقرة خفيفة) للتحرِّي عن مشاكل في وظائف العصب

تَصوير الجهاز البوليّ بالطَّريق الرَّاجع

المثانة والحالبان

دراسة بالأشعَّة السينيَّة للمثانة والحالبين من بعد إدخال صبغة ظليلة في الحالب

التنظير السيني

المستقيم والجزء الأخير من المِعَى الغليظ

فحص مُباشر باستخدام أنبوب مُعاينة للتحرِّي عن الأورام أو شذوذات أخرى

اختبارات الحساسية الجلدية

ذراع أو الظهر عادةً

اختبارات للحساسية يقوم فيها الأطباء عن طريق وضع محلول على الجلد يحتوي على عامل يُحتمل أن يُسبب الحساسية، ومن ثمَّ يقومون بوخز الجلد بإبرَة

البزل النخاعي spinal tap

القناة الشوكية spinal canal

إزالة السَّائِل الشوكيّ عن طريق إبرة يجري إدخالها في الحرقفة hipbone، وذلك للتحرِّي عن شذوذات في هذا السائل

قياس التنفُّس spirometry

الرئتان

اختبار لوظيفة الرئة ينطوي على النفخ في جهاز قياس

اختباراتُ الإجهاد

القلب

اختبار لوظيفة القلب في أثناء الإجهاد باستخدام السير المتحرِّك أو أجهزة تمرين أخرى وتخطيط كهربية القلب (إذا كان الشخص لا يستطيع ممارسة التمارين، يستخدِمُ الأطباءُ دواءً لتحريض تأثيرات التمارين)

بزل الصدر thoracentesis

الحيِّز بين الجنبة أو ما يُسمَّى الغشاء الجنبيّ، وهو غشاء من طبقتين يُغطِّي الرئتين ويُبطِّنُ جدار الصَّدر

إزالة السَّائِل من هذا الحيَّز عن طريق إبرَة للتحري عن الشذوذات

تنظير الصدر thoracoscopy

الرئتان

تفحُّص سطوح الرئة والجنبة والحيِّز الجنبيّ من خلال أنبوب مُعايَنة

قِياسُ الطَّبل

أذنين

قياس المقاومة للضغط (المُعاوَقة impedance) في الأذن الوسطى باستخدام أداة يجري إدخالها في الأذن وأمواج صوتية للمُساعدة على تحديد السبب في ضعف السَّمع

تخطيط الصَّدى

أيّ جزء من الجسم

فحص تصويريّ تُستخدَم فيه الأمواج الصوتية للتحرِّي عن شذوذات بنيويَّة أو وظيفيَّة

تحليل البول

الكلى والمَسالك البولية

تحليل كيميائيّ لعيِّنَةٍ من البول للتحرِّي عن البروتين والسكر والكيتونات ketones وخلايا الدم

تصويرُ الأوردة Venography

والأوردة

دراسة بالأشعَّة باستخدامِ صبغة ظَليلَة للأشعَّة (على غرار تصوير الشرايين) للتحرِّي عن انسدادٍ في وريد

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