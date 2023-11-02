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بعض الأَسبَاب والسِّمَات الشائعة لنَقص الوَزن اللاإراديّ

السَّبب

السّمات الشائعة*

المقاربة التشخيصية

قُصور الغدَّة الكظريَّة

ألم في البطن وتعب ومناطق داكنة غير طبيعية في الجلد وشعور بخفَّة الرأس

الاختبارات الدموية

اضطراب استعمال الكحول

تاريخ من مُعاقرة الخمرة بإفرَاط

بالنسبة إلى الرِّجال، الاستئناث feminization، مع نقص في كمية النسيج العضليّ ونقص في شعر الإبط ونعومة في الجلد ونموّ الثَّدي

بالنسبة إلى الرجال والنساء، تمدُّد البطن بسبب السائل (استسقاء) وظهور بقع أرجوانية صغيرة على الجلد (الأورام الوعائية العنكبوتية spider angiomas) أحيانًا

فحص الطبيب فقط أحيانًا

اختبارات الكبد

فقدان الشَّهية (القُهام) العصبي ‎Anorexia Nervosa

خَوف في غير موضعه من اكتساب الوزن عندَ النساء الشابات النحيفات أو المراهقات واضطراب في الطمث

فحص الطبيب فقط

السرطان

تعرُّق ليلي وتعب وحُمَّى غالبًا

ألم في العظام ليلاً أو أعرَاض نوعية لأعضاء أخرى أحيانًا

تقييم نوعيّ للأعضَاء

الاكتئاب

حُزن أو تعب أو ضَعف الشهوة الجنسية أو المتعة واضطراب النوم

فحص الطبيب فقط

داء السكَّري من النَّوع الأوَّل (أصِيب به المريض حديثًا أو كان ضبطه سيئًا)

زيادة الشهية

العطش الشديد وزيادة التَّبوُّل

قياس كمية السُّكر (الغلُوكُوز) في الدَّم

الأدوية

  • المخدّرات التي تُسبب الإدمان: الأمفيتامينات والكوكايين والأدوية ذات التأثير الأفيونيَّ

  • المنتجات العشبية والمُنتجات التي تُباع من دُون وصفةٍ طبيةٍ: على سبيل المثال، الصبَّار، والبربرين، والكافيين، والكسكارة cascara، والشيتوزان chitosan، والكروم، والهندباء dandelion، والإيفيدرا (عنب البحر ephedra)، و 5-هيدروكسيتريبتوفان، والغرسنيَّة (الراتنج الصمغيّ garcinia)، والغوارانة guarana، وصمغ الغُوَار guar gum، والغلوكومانان، ومدرات البول العشبية، وأشجار الإيفيدرا ma huang، والبيروفات، ونبتة حشيشة القلب St. John's wort، والمتَّة yerba mate

  • العقاقير الموصوفَة: العقاقير المُضادَّة للفيروس القهقري وعقاقير المعالجة الكيميائية للسرطان والديجوكسين digoxin وإكسيناتيد exenatide وليفودوبا levodopa وليراغلوتيد liraglutide وميتفورمين metformin ومُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة ومثبِّطات مستقبلات السِّيروتونين الانتقائيَّة وتوبيراميت topiramate وزونيساميد zonisamide

تاريخ الاستخدام

فحص الطبيب

التوقف عن استخدام الأدوية في بعض الأحيان

حالات العَدوَى الفطريَّة (في الرئتين أو في أنحاء الجسم)

حمَّى وتعرُّق ليليّ وتَعب وسُعَال وضيق النَّفس

تاريخ من العيش في منطقة تشيع فيها أنواع محددة من الفُطريَّات أو زيارة هذه المنطقة

مستنبتات أو فحص لطخات عادةً

اختِبارات الدم في بعض الأحيان

الاختزاع في بعض الأحيان

التِهاب الشِّريانِ الصدغي ذو الخَلايا العَرطَلَة

صُدَاع أو ألم عَضلي أو ألم في الفكّ عند المضغ أو حُمَّى أو مشاكل في الرؤية عند الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا

الاختبارات الدموية

خزعة للشريان الصدغي في بعض الأحيان

حالات عَدوى بالديدان في السَّبيل الهضميّ

حُمَّى وألم في البَطن وتطبُّل وتكوُّن الغازات flatulence وإسهَال

يَكون المرضى عادةً مقيمين في بلدان نامية أو مسافرين إليها

الفَحص المجهري للبراز

فيروس العَوَز المَناعي البَشَري/الإيدز

حمَّى وضيق النَّفس وسُعَال وتورُّم العُقد اللمفيَّة في أنحاء الجسم وإسهَال وحالات من العَدوَى الفطريَّة

الاختبارات الدموية

مرض الكلية

تورُّم الأطرَاف وتعب وحِكَّة، وفي بعض الأحيان بول رغويّ frothy urine

اختبارات دمويَّة واختبارات بَوليَّة

فقدان حاسة الذوق

عوامل خطر (مثل الخلل الوظيفي في الأعصاب القحفيّة واستخدام أدويَة مُعيَّنة والشيخُوخة) عادةً

فحص الطبيب فقط

سوء الامتصاص

الإسهال وغازات البطن، وأحيانًا إخراج براز دهنيّ أو زيتيّ

فَحص البراز

مشاكل الأسنان

ألم الأسنَان أو اللثة

رائحة فم كريهة أو مَرض اللثة أو فقد أو تسوُّس الأسنان

فحص الطبيب فقط

السَّاركويد

السُّعال وضيق التنفُّس

حُمَّى وتعب وتورُّم العُقد اللمفيَّة في أنحاء الجسم

الأشعّة السينية للصدر

التصوير المقطعيّ المُحوسَب للصدر في بعض الأحيان

الخزعة

عَدوى صمامات القلب (التِهاب الشَّغافِ الجُرثومِيّ)

حمى وتَعرُّق ليلي وآلام في المَفاصِل وضيق النَّفس وتعب

غالبًا عند الأشخاص الذين لديهم اضطرابات في صمامات القلب، أو الذين يستعملون أدويةً عن طريق الحقن الوريدي غالبًا

استنبات الدَّم

تخطيط صَدى القلب Echocardiography

فَرط نشاط الغُدَّة الدرقيَّة

زيادة الشهية

عَدم تحمُّل الحرارة والتعرُّق والارتعاش والقلق وتسرّع نبضات القلب والإسهَال

الاختبارات الدَّموية لتقييم الوظيفة الدرقية

السلّ أو التَدرُّن

حمَّى وتعرُّق ليليّ وسُعَال وسُعَال مُدمَّى

عوامل خَطر أحيانًا (مثل مخالطة أشخاص مصابين بداء السلّ أو السَّكن في ظروف معيشية سيّئة)

زرع البلغم واللطاخة smear منه

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ HIV= فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ NSAIDs = مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة؛ OTC = الأدوية التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ؛ SSRIs = مثبِّطات مستقبلات السِّيروتونين الانتقائيَّة.

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