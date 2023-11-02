بعض الأَسبَاب والسِّمَات الشائعة لنَقص الوَزن اللاإراديّ
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
ألم في البطن وتعب ومناطق داكنة غير طبيعية في الجلد وشعور بخفَّة الرأس
الاختبارات الدموية
تاريخ من مُعاقرة الخمرة بإفرَاط
بالنسبة إلى الرِّجال، الاستئناث feminization، مع نقص في كمية النسيج العضليّ ونقص في شعر الإبط ونعومة في الجلد ونموّ الثَّدي
بالنسبة إلى الرجال والنساء، تمدُّد البطن بسبب السائل (استسقاء) وظهور بقع أرجوانية صغيرة على الجلد (الأورام الوعائية العنكبوتية spider angiomas) أحيانًا
فحص الطبيب فقط أحيانًا
اختبارات الكبد
خَوف في غير موضعه من اكتساب الوزن عندَ النساء الشابات النحيفات أو المراهقات واضطراب في الطمث
فحص الطبيب فقط
السرطان
تعرُّق ليلي وتعب وحُمَّى غالبًا
ألم في العظام ليلاً أو أعرَاض نوعية لأعضاء أخرى أحيانًا
تقييم نوعيّ للأعضَاء
حُزن أو تعب أو ضَعف الشهوة الجنسية أو المتعة واضطراب النوم
فحص الطبيب فقط
داء السكَّري من النَّوع الأوَّل (أصِيب به المريض حديثًا أو كان ضبطه سيئًا)
زيادة الشهية
العطش الشديد وزيادة التَّبوُّل
قياس كمية السُّكر (الغلُوكُوز) في الدَّم
الأدوية
تاريخ الاستخدام
فحص الطبيب
التوقف عن استخدام الأدوية في بعض الأحيان
حالات العَدوَى الفطريَّة (في الرئتين أو في أنحاء الجسم)
حمَّى وتعرُّق ليليّ وتَعب وسُعَال وضيق النَّفس
تاريخ من العيش في منطقة تشيع فيها أنواع محددة من الفُطريَّات أو زيارة هذه المنطقة
مستنبتات أو فحص لطخات عادةً
اختِبارات الدم في بعض الأحيان
الاختزاع في بعض الأحيان
صُدَاع أو ألم عَضلي أو ألم في الفكّ عند المضغ أو حُمَّى أو مشاكل في الرؤية عند الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا
الاختبارات الدموية
خزعة للشريان الصدغي في بعض الأحيان
حالات عَدوى بالديدان في السَّبيل الهضميّ
حُمَّى وألم في البَطن وتطبُّل وتكوُّن الغازات flatulence وإسهَال
يَكون المرضى عادةً مقيمين في بلدان نامية أو مسافرين إليها
الفَحص المجهري للبراز
حمَّى وضيق النَّفس وسُعَال وتورُّم العُقد اللمفيَّة في أنحاء الجسم وإسهَال وحالات من العَدوَى الفطريَّة
الاختبارات الدموية
مرض الكلية
تورُّم الأطرَاف وتعب وحِكَّة، وفي بعض الأحيان بول رغويّ frothy urine
اختبارات دمويَّة واختبارات بَوليَّة
عوامل خطر (مثل الخلل الوظيفي في الأعصاب القحفيّة واستخدام أدويَة مُعيَّنة والشيخُوخة) عادةً
فحص الطبيب فقط
الإسهال وغازات البطن، وأحيانًا إخراج براز دهنيّ أو زيتيّ
فَحص البراز
مشاكل الأسنان
ألم الأسنَان أو اللثة
رائحة فم كريهة أو مَرض اللثة أو فقد أو تسوُّس الأسنان
فحص الطبيب فقط
السُّعال وضيق التنفُّس
حُمَّى وتعب وتورُّم العُقد اللمفيَّة في أنحاء الجسم
الأشعّة السينية للصدر
التصوير المقطعيّ المُحوسَب للصدر في بعض الأحيان
الخزعة
عَدوى صمامات القلب (التِهاب الشَّغافِ الجُرثومِيّ)
حمى وتَعرُّق ليلي وآلام في المَفاصِل وضيق النَّفس وتعب
غالبًا عند الأشخاص الذين لديهم اضطرابات في صمامات القلب، أو الذين يستعملون أدويةً عن طريق الحقن الوريدي غالبًا
استنبات الدَّم
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
زيادة الشهية
عَدم تحمُّل الحرارة والتعرُّق والارتعاش والقلق وتسرّع نبضات القلب والإسهَال
الاختبارات الدَّموية لتقييم الوظيفة الدرقية
حمَّى وتعرُّق ليليّ وسُعَال وسُعَال مُدمَّى
عوامل خَطر أحيانًا (مثل مخالطة أشخاص مصابين بداء السلّ أو السَّكن في ظروف معيشية سيّئة)
زرع البلغم واللطاخة smear منه
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ HIV= فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ NSAIDs = مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة؛ OTC = الأدوية التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ؛ SSRIs = مثبِّطات مستقبلات السِّيروتونين الانتقائيَّة.