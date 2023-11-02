بعض الأسباب والسمات الشائعة للحمى عند الأطفال
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الحُمَّى الحادة (تستمرُّ 14 يومًا أو أقل)
حالات العدوى التنفُّسيَّة النَّاجمة عن فيروس
سيلان أو احتقان الأنف
التهاب الحلق والسُّعال عادة
تورُّم العُقَد اللِّمفِية في الرقبة أحيانًا، دون حدوث احمرار وشعور بالإيلام
فحص الطبيب
في بعض الأحيان اختبار لمسحة تؤخذ من مخاطية الأنف
حالات عدوى أخرى ناجمة عن فيروس
عند بعض الرُّضَّع أو الأطفال، لا توجد أعراضٌ باستثناء الحُمَّى
فحص الطبيب
الإسهال
التقيؤ في كثيرٍ من الأحيان
احتمال حدوث مخالطة حديثة مع أشخاصٍ مُصابين بالعدوى أو مع بعض الحيوانات أو تناول مواد غذائيَّة أو ماء ملوَّث
فحص الطبيب
فحص واختبار البراز في بعض الأحيان
عدوى الأذن (التهاب الأذن الوسطى)
ألم في إحدى الأذنين (يَصعُبُ اكتشافه عند الرُّضع والأطفال الصغار الذين لا يتكلَّمون)
فركُ أو سحبُ الأذن في بعض الأحيان
فحص الطبيب
حالات عدوى الحلق (التهاب البلعوم pharyngitis)
تورُّم واحمرار الحلق
الشُّعور بالألم عند البلع
فحص الطبيب
إجراء زراعةٌ للحلق أو اختبار جرثومي سريع (يُجرى الاختباران على عَيِّنَة مأخوذةٍ من الجزء الخلفي من الحلق بواسطة مسحة)
عند الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارَهم 3 سنوات
لا توجَد أعراضٌ أخرى
اختبارات الدم
السُّعال والتَّنفُّس السَّريع
الشُّعور بألمٍ في الصِّدر أو بضيقٍ في النَّفَس أو بكليهما
فحص الطبيب
تصوير الصَّدر بالأشعَّة السِّينيَّة عادةً
حالات عدوى جلديَّة (التِهابُ الهَلَل cellulitis)
منطقة جلديَّة حمراء ومؤلمة ومتورِّمة قليلًا
فحص الطبيب
الشُّعور بألم في أثناء التَّبوُّل
وجود دم في البول في بعض الأحيان
الشُّعور بألَم في الظَّهر في بعض الأحيان
عند الرُّضَّع، القيء وضَعف التَّغذية
الاختبارات البوليَّة
التهاب الدِّماغ Encephalitis (عدوى نادرة تُصيبُ الدِّماغ)
الرُّضَّع: تبارز اليوافيخ (المناطق الطرية بين عظام الجمجمة)، أو الخمول، أو صعوبة تهدئتهم
الأطفال الأكبر سِنًّا: الصُّدَاع أو التَّخليط الذِّهنِي أو الخمول
البزل الشوكي (البزل القطني)
التهاب السَّحايا Meningitis (غير شائع)
الأطفال حديثو الولادة: تبارز اليوافيخ (المناطق الطرية بين عظام الجمجمة)، و/أو صعوبة تهدئتهم، و/أو ضَعف التَّغذية، و/أو الخمول
الرُّضَّع: الضِّيق والتَّهيُّج لاسيَّما عند حملهم، و/أو صعوبة تهدئتهم، و/أو ضَعف تغذيتهم، و/أو الخمول
الأطفال الأكبر سِنَّا: الصُّدَاع أو الحساسيَّة للضوء أو الخمول أو القيء أو تيبُّس الرَّقبة الذي يجعل من الصَّعب خفض الذَّقن إلى الصدر
البَزل القَطنِي أو النخاعي
اللقاحات
التَّلقيح الحديث
فحص الطبيب
أدوية محددة
الإضافة الأخيرة لدواءٍ جديد
فحص الطبيب
داء كواساكي Kawasaki disease
الحُمَّى لمدَّة تزيد عن 5 أيَّام
احمرار العيون والشِّفاه واللسان
تورُّم مؤلم في اليدين والقدمين
الطَّفح الجِّلدي في كثيرٍ من الأحيان
تورُّم العُقَد اللِّمفِية في الرَّقبة في بعض الأحيان
فحص الطبيب
اختبارات الدم
تخطيط كَهربيَّة القلب وتخطيط صدى القلب
إجراء اختبارات البول أو تصوير البطن بالأمواج فوق الصوتية أو فحص العين في بعض الأحيان
حُمَّى الرُّوماتيزم الحادَّة
مفاصل متورِّمة ومؤلمة
اكتشاف نفخة جديدة في القلب خلال فحص الطبيب
طّفح جلدي أو حدوث تحدُّبات تحت الجلد في بعض الأحيان
في بعض الأحيان حركات نفضيَّة لا يمكن السيطرة عليها، أو تغيُّرات في السُّلُوك
تاريخ من التهاب الحلق العِقَدي غالبًا
اختبارات الدم
إجراء زَرع للحلق
تخطيط كَهربيَّة القلب وتخطيط صدى القلب
الحُمَّى المزمنة (تستمرُّ لأكثر من 14 يومًا)
حالات العدوى النَّاجمة عن فيروس، مثل:
شعور طويل الأمد بالضَّعف والإيلام
يحدث في بعض الأحيان تورُّمٌ في العُقَد اللِّمفِية في الرَّقبة والتهابٌ في الحلق أو كليهما
تبدُّل لون بياض العينين إلى الأصفر (اليرقان) في بعض الأحيان
اختبارات الدم
الصُّدَاع المُتقطِّع وسيلان واحتقان الأنف
تصوير الجيوب بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
خُراجات بَطنيَّة (جيب من القيح داخل البطن)
ألَم في البَطن وغالبًا شعورٌ بالألم عند لمسه
التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن
عدوى المَفصِل (التهاب المَفاصِل الإنتاني)
تورُّم واحمرار وألم المَفصِل
اختبار لعَيِّنَة من السَّائل مأخوذة من المَفصِل بواسطة إبرة
عدوى العظام (التهاب العَظم والنقي)
الشُّعور بألم في العظم المُصاب
حدوث عدوى جلديَّة بالقرب من العظم المُصاب في بعض الأحيان
إجراء مسح للعظام أو تصويرها بالرنين المغناطيسي أو كليهما
استئصال خزعة من العظام للتَّحرِّي عن الجراثيم (زرع)
سماع نَفخَةٌ قَلبِيَّة في بعض الأحيان
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن بكتيريا (زرع الدَّم)
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
داء السُّل (غير شائع)
زيادة أو نقص طفيفان في الوزن
التعرُّق الليلي
السعال
الأشعّة السينية للصدر
الاختبارات الجلدية
احتمال إجراء زراعة لعيِّنة من القَشَع أو اختبارات دمويَّة
الملاريا (يختلف بحسب الموقع الجغرافي)
قشعريرة البرد التي تتلوها الحُمَّى التي قد تتجاوز 40 درجة مئويَّة
التَّعب والانزعاج المُبهَم (توعُّك) والصُّدَاع ووجع الجسم والغثيان
اختبارات الدم
الصُّدَاع وآلام الرقبة في بعض الأحيان
تورُّم وألم في المَفصِل (مثل الركبة) في بعض الأحيان
طفح جلدي بشَكلِ عَينِ الثَّور في موضعٍٍ أو أكثر في بعض الأحيان
تاريخٌ معروفٌ للدغة القُراد في بعض الأحيان
فحص الطبيب
اختِبارات الدم في بعض الأحيان
عقدة لمفاويَّة مؤلمة ومتورِّمة في كثيرٍ من الأحيان
حَدَبة على الجلد في موضع خَدش القطة في بعض الأحيان
اختبارات الدم
ظهور دم في البراز والشُّعور بمغص في البطن وحدوث نَقص في الوَزن و الشَّهيَّة
المعاناة من التهاب المَفاصِل والطَّفح الجلدي وقروح في الفم ومن تمزُّقات في المستقيم في بعض الأحيان
تنظير القولون
يُجرى في بعض الأحيان تصويرٌ مقطعيٌّ محوسَب أو تصويرٌ بالأشعَّة السينيَّة بعد إدخال الباريوم في المستقيم (حقنة الباريوم)
الاضطرابات المفصلية والروماتيزمية الجهازية، مثل:
تورُّم واحمرار المَفاصِل والشُّعور بالإيلام عند لمسها
الطَّفح الجِّلدي في كثيرٍ من الأحيان
الإرهاق في بعض الأحيان
اختبارات الدم
السَّرطان، مثل
زيادة طفيفة في الوزن أو نَقص الوَزن ونَقص الشَّهيَّة
التعرُّق الليلي
احتمال الشُّعور بآلام في العظام
تعداد الدم الكامل
استئصال (شفط) عَيِّنَة من نقِيِّ العِظام لفحصها
إجراء مسحٌ للعظام في بعض الأحيان أو تصوير العظام بالرَّنين المغناطيسي
إجراء تصوير مقطعي للصَّدر أو البطن
مُتلازمات الحُمَّى الدَّوريَّة Periodic fever syndromes، مثل:
الحُمَّى التي تتكرَّر في دوراتٍ يمكن التنبُّؤ بها في كثيرٍ من الأحيان مع فتراتٍ من التَّعافي تفصل بينها
قرحاتُ الفم والتهاب الحَلق وتورُّم العقد اللِّمفَاويَّة في بعض الأحيان
شعورٌ بالألم في الصَّدر أو في البطن في بعض الأحيان
إصابة أفراد الأسرة الذين لديهم أعراضٌ متماثلة أو تمَّ تشخيص إصابتهم بإحدى متلازمات الحُمَّى الدَّوريَّة العائليَّة في بعض الأحيان
فَحص الطَّبيب في أثناء حدوث نوبات الحُمَّى
اختبارات دمويَّة خلال حدوث نوبات الحُمَّى وخلال الفترات الفاصلة بينها
الاختبارات الجينية في بعض الأحيان
تفسيرات خاطئة للتقلُّبات الطبيعيَّة في درجة حرارة الجسم أو الإفراط في تفسير الأمراض الفيروسيَّة البسيطة والمُتكرِّرة عادةً
عدم وجود أعراض أخرى للقلق عادةً
نتائج الفحص طَّبيعيَّة
فحص الطبيب
تسجيل شامل ودقيق للأمراض ودرجات الحرارة بالإضافة إلى وصف الحالة الوظيفيَّة العامَّة للطفل والعائلة
إجراء اختبارات دمويَّة في بعض الأحيان لاستبعاد الأسباب الأخرى وطمأنة الأبوين
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إنَّ السمات المذكورة هنا هي السِّمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.كما تؤدِّي الاضطرابات التي تُسبِّبُ الحُمَّى المزمنة إلى حدوث الحُمَّى خلال الأيَّام 7-10 الأولى.
التصوير المقطعي المُحوسَب؛ مُخَطَّطُ كَهرَبِيَّةِ القَلب؛ التصوير بالرنين المغناطيسي.