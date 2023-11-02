* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إنَّ السمات المذكورة هنا هي السِّمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.كما تؤدِّي الاضطرابات التي تُسبِّبُ الحُمَّى المزمنة إلى حدوث الحُمَّى خلال الأيَّام 7-10 الأولى.