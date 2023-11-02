بعض الأسباب العدوائية وخصائص التهاب الحلق
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
ألم خفيف إلى معتدل عادةً في الحلق يترافق بحمى بسيطة، أو لا يترافق بحمى إطلاقاً
سيلان الأنف و/أو السعال عادةً
احمرار البلعوم واللوزتين بدرجة خفيفة إلى شديدة، وقد تغطيهما بقع بيضاء من المفرزات أو القيح
تضخم واحدة أو اثنتين من العُقَد اللِّمفية في الرقبة في بعض الأحيان
فحص الطبيب فقط
التهاب الحلق العقدي
في كثير من الأحيان ألم شديد في الحلق مع حمى
سيلان الأنف أو السعال في حالات نادرة
احمرار شديد جدًّا في الحلق واللوزتين في معظم الحالات، وقد تغطيهما بقع من المفرزات البيضاء أو القيح
تضخم واحدة أو اثنتين من العُقَد اللِّمفية في الرقبة في بعض الأحيان
اختبار عَيِّنَة مأخوذة من الحلق بواسطة مسحة swab
داء كثرة الوحيدات (الناجم عن العدوى بفيروس ابشتاين بار)
آلام متوسطة إلى شديدة غالبًا في الحلق، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وتعب مستمر دون أن تترافق بأعراض زكام
عادة ما يحدث عند المراهقين أو البالغين الشباب الذين لم تسبق لهم الإصابة بداء كثرة الوحيدات
احمرار شديد جدًّا في الحلق واللوزتين في معظم الحالات، وقد تغطيهما بقع من المفرزات البيضاء أو القيح
تضخم العديد من العُقَد اللِّمفية على جانبي الرقبة، وفي بعض الأحيان تضخم الطحال، وهو ما يمكن للطبيب كشفه من خلال الفحص السريري
فحص الدَّم لتحري الأجسام المُضادَّة لفيروس ابشتاين-بار
ألم شديد في الحلق، يترافق مع الحمى، دون وجود أعراض للزكام
يصبح صوت المريض في بعض الأحيان مكتوماً، كما لو قام المريض بوضع جسم ساخن في فمه (صوت "البطاطس الساخنة")
احمرار الحلق واللوزتين بدرجة قليلة إلى شديدة
تورم كبير على جانب واحد من الحلق، وهو ما يُكتشف في أثناء الفحص
عادةً إزالة القيح مع إبرة (بهدف التَّشخيص والعلاج)
تصوير الرقبة المقطعي المحوسب أحيانًا
التهاب لسان المزمار‡(عدوى في لسان المزمار—وهي طية نسيجية صغيرة تغطي فتحة الحنجرة)
ألم شديد في الحلق وصعوبة في البلع تبدأ بشكل مفاجئ
سيلان لعاب وعلامات مرض شديد عند الأطفال غالبًا (مثل ضعف أو غياب التواصل البصري، وعدم قدرة الطفل على التعرف على أبيه وأمه، والتهيج)
أعراض تنفسية في بعض الأحيان (وبشكل أكبر عند الأطفال)، مثل
عدم ظهور أية أعراض مرئية على الحلق في أثناء الفحص باستخدام تنظير الحنجرة (ولكن هذا الفحص قد يكون خطيرًا وقد لا يُنصح به)
يُستخدم تنظير الحنجرة بالألياف البصرية المرنة في معظم حالات الأطفال والكبار الذين يعانون من حالات شديدة (يكون ذلك بإدخال أنبوب مرن رفيع في الحلق لمشاهدة لسان المزماربشكل مباشر)، وهو ما يُجرى في غرفة العمليات
بالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر لديهم جميع علامات التهاب لسان المزمار ولا يبدو بأنهم أشخاص بشكل خطير، يُجرى تصوير شعاعي للرقبة
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.
‡ هذه الأسباب نادرة.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.