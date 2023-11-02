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بعض الأدوية والموادّ التي تجعل الجلد حسَّاسًا لضوء الشمس

  1. الأدوية المُضادَّة للقلق

    1. الألبرازولام Alprazolam

    2. كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide

  2. المضادَّات الحيوية

    1. الكينولونات Quinolones

    2. السلفوناميدات sulfonamides

    3. التتراسيكلين (وخاصة الدوكسيسيكلين)

    4. تريميثوبريم trimethoprim

  3. مضادَّات الاكتئاب

    1. مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants

  4. الأدوية المُضادة للفطريات

    1. غريزيوفولفين griseofulvin

  5. أدوية السكريantihyperglycemics

    1. أدوية السلفونيل يوريا

  6. الأدوية المُضادَّة للملاريا

    1. الكلوروكين Chloroquine

    2. كينين quinine

  7. مُضادَّات الذهان

    1. فينوثيازينات

  8. أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة

    1. داكاربازين dacarbazine

    2. الفلورويوراسيل fluorouracil

    3. ميثوتريكسات Methotrexate

    4. فينبلاستين Vinblastine

  9. مدرَّات البول

    1. فوروسيميد furosemide

    2. الثيازيدات thiazides

  10. الأدوية المستخدمة في علاج العد

    1. إيزوتريتينوين Isotretinoin

  11. أدوية القلب

    1. أميُودارون Amiodarone

    2. كينيدين quinidine

      الأدوية المُسكِّنة للألم (المسكنات)

      مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة NSAIDs (خُصوصًا بيروكسيكام piroxicam و كيتوبروفين ketoprofen)

  12. المواد المُحسِّسة

    1. مضادَّات البكتيريا المطبقة على الجلد (مثل كلورهيكسيدين chlorhexidine وهيكساكلوروفين hexachlorophene)

    2. قطران الفحم coal tar

    3. العطور

    4. الفوروكومارينات الموجودة في النباتات، مثل الليمون الحامض (اللايم)، والكرفس، والبقدونس

    5. مُستحضراتُ الوِقاية من الشمس

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