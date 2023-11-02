بعض الأدوية والموادّ التي تجعل الجلد حسَّاسًا لضوء الشمس
الأدوية المُضادَّة للقلق
الألبرازولام Alprazolam
كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide
المضادَّات الحيوية
الكينولونات Quinolones
السلفوناميدات sulfonamides
التتراسيكلين (وخاصة الدوكسيسيكلين)
تريميثوبريم trimethoprim
مضادَّات الاكتئاب
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
الأدوية المُضادة للفطريات
غريزيوفولفين griseofulvin
أدوية السكريantihyperglycemics
أدوية السلفونيل يوريا
الأدوية المُضادَّة للملاريا
الكلوروكين Chloroquine
كينين quinine
مُضادَّات الذهان
فينوثيازينات
أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة
داكاربازين dacarbazine
الفلورويوراسيل fluorouracil
ميثوتريكسات Methotrexate
فينبلاستين Vinblastine
مدرَّات البول
فوروسيميد furosemide
الثيازيدات thiazides
الأدوية المستخدمة في علاج العد
إيزوتريتينوين Isotretinoin
أدوية القلب
أميُودارون Amiodarone
كينيدين quinidine
الأدوية المُسكِّنة للألم (المسكنات)
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة NSAIDs (خُصوصًا بيروكسيكام piroxicam و كيتوبروفين ketoprofen)
المواد المُحسِّسة
مضادَّات البكتيريا المطبقة على الجلد (مثل كلورهيكسيدين chlorhexidine وهيكساكلوروفين hexachlorophene)
قطران الفحم coal tar
العطور
الفوروكومارينات الموجودة في النباتات، مثل الليمون الحامض (اللايم)، والكرفس، والبقدونس
مُستحضراتُ الوِقاية من الشمس