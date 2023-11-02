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بعض الأدوية المُستخدمة لمُعالَجة سلس البول

الدواء

كيف يعمل الدواء

ملاحظات

لضعف المصرَّة البولية أو عضلات الحوض (قُصور مخرَج المثانة) الذي يُسبِّبُ سَلس الإجهاد

دولوكزيتين Duloxetine

يُساعدُ على تقوية انقباضات المصرَّة البولية

لم تجرِ دراسته بشكلٍ دقيقٍ مثل العديد من الأدوية الأخرى

لم يحصل على مُوافقةٍ لهذا الاستخدام في الولايات المتحدة

إيميبرامين imipramine (من مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات)

يساعد على تقوية انقباضات المصرَّة البولية ويُرخِّي المثانة ذات النشاط المُفرِط (تأثير مضاد للكولين *)

كما يُستخدَم لمُعالجة فرط نشاط المثانة والسلس الإلحاحيّ أيضًا

وافقت هيئة الغذاء والدواء على استخدامه كعلاجٍ مؤقَّت للتقليل من سلس البول الليليّ (سلس البول) عندَ الأطفال بعمر 6 سنوات وأكبر

سودوإيفيدرين pseudoephedrine ( مُنبه ألفا الإدريناليَّة)

يساعد على تقوية انقباضات المصرَّة البولية

يمكن أن يُسبِّب القلق والأرق، وبالنسبة إلى الرجال، يُمكن أن يُسبِّب عَدم القُدرة على التبوُّل

دواء يُعطى دون وصفة طبيَّة ويُستخدَم بشكلٍ رئيسيّ كمزيلٍ للاحتقان decongestant

لانسِداد مخرج المثانة عند الرِّجال والذي يُسبِّبُ السلس الإلحاحيّ أو سلس الإفاضة

حاصرات ألفا الأدرينالية:

  • ألفوزوسين alfuzosin

  • دوكسازوسين Doxazosin

  • برازوسين Prazosin

  • سيلودوسين silodosin

  • تامسُولوسين Tamsulosin

  • تيرازوسين Terazosin

تُساعِدُ على استرخاء المصرَّة البوليَّة

تميل إلى أن تزيد من سرعة تدفُّق البَول وتُساعِدُ على إفراغ المثانة بشكلٍ كاملٍ أكثر

قد تُخفِّضُ ضغطَ الدَّم أو تُسبِّب التعبَ

مُثبِّطات ردكتاز ألفا 5 5-alpha reductase inhibitors:

  • دوتاستيريد dutasteride

  • فيناستيريد finasteride

تُساعِدُ على انكماش البروستات المُتضخِّمَة

يمكن أن تحتاج إلى أسابيع أو أشهر حتى تُصبِحَ فعَّالةً

تُقلِّل الدافع الجنسي أحيانًا أو تُسهِمُ في خلَل الوَظيفة الانتِصابيَّة

مُثبِّط إنزيم الفسفودايستراز من النوع 5 phosphodiesterase type 5 inhibitor

  • تادالافيل Tadalafil

لا يعلمُ الأطباء بدقَّة كيف يُؤثِّرُ هذا الدَّواء في البروستات المُتضخِّمَة

جرعة منخفضة يجري أخذها يوميًا (كما يُستخدَم أيضًا لمُعالجة خلل الوظيفة الانتصابيَّة)

لمُعالجة فرط نشاط المثانة مع السلس الإلحاحيّ أو سلس الإجهَاد

داريفيناسين darifenacin

يزيدُ من قُدرة المثانة على الامتِلاء ويُقلِّلُ من تشنُّجات عضلات جدار المثانة (تأثيرات مُضادَّة للكولين †)

دايسايكلومين dicyclomine

يعمل على استرخاء العضلات اللاإراديَّة

يزيدُ من قُدرة المثانة على الامتِلاء ويُقلِّلُ من تشنُّجات عضلات جدار المثانة (تأثيرات مُضادَّة للكولين*)

لم تجرِ دراسته بشكلٍ دقيقٍ مثل العديد من الأدوية الأخرى

فيسوتيرودين fesoterodine

يزيدُ من قُدرة المثانة على الامتِلاء ويُقلِّلُ من تشنُّجات عضلات جدار المثانة (تأثيرات مُضادَّة للكولين †)

لم تجرِ دراسته بشكلٍ دقيقٍ مثل العديد من الأدوية الأخرى

هيوسيامين Hyoscyamine

يزيدُ من قُدرة المثانة على الامتِلاء ويُقلِّلُ من تشنُّجات عضلات جدار المثانة (تأثيرات مُضادَّة للكولين*)

لم تجرِ دراسته بشكلٍ دقيقٍ مثل العديد من الأدوية الأخرى

إيميبرامين imipramine (من مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات)

يساعد على تقوية انقباضات المصرَّة البولية

يزيدُ من قُدرة المثانة على الامتِلاء ويُقلِّلُ من تشنُّجات عضلات جدار المثانة (تأثيرات مُضادَّة للكولين*)

مُفيد خُصوصًا للسلس الليليّ

ميرابيغرون mirabegron (مُنبه بيتا الإدريناليَّة)

يعمل على إرخاء جدار المثانة

قد يزيد من ضغط الدَّم

ذيفان الوشيقية من النوع A OnabotulinumtoxinA

(نوع من ذيفان الوشيقيَّة botulinum toxin)

يعمل على كبح النَّشاط العصبيّ في عضلة المثانة التي تُؤدِّي إلى انقباض المثانة بشكلٍ لاإراديّ

يجري حقنه في جِدار المثانة عبر منظار المثانة الذي يجري إدخاله فيها

يُستخدَم لمُعالَجة سلس البول عند البالغين الذين يُعانون من فرط نشاط المثانة النَّاجم عن اضطراب عَصبيّ (مثل التصلُّب المتعدِّد)، وذلك عندما تكون الأدوية الأخرى غيرَ فعَّالة أو تُسبب الكثير من التأثيرات الجانبيَّة

أوكسي بوتينين Oxybutynin

الكثير من التأثيرات، مثل استرخاء العضلات اللاإراديَّة والتأثيرات المُضادَّة للكولين *، والتي تنطوي على زيادة قدرة المثانة على الامتلاء والتقليل من تشنُّجات عضلات جدار المثانة

قد يكُون أكثر الأدوية فعَّاليةً

مُتوفِّرُ على شكل أقراص ولصاقات جلدية وهُلَام

سوليفيناسين solifenacin

يزيدُ من قُدرة المثانة على الامتِلاء ويُقلِّلُ من تشنُّجات عضلات جدار المثانة (تأثيرات مُضادَّة للكولين †)

تولتيرودين Tolterodine

يزيدُ من قُدرة المثانة على الامتِلاء ويُقلِّلُ من تشنُّجات عضلات جدار المثانة (تأثيرات مُضادَّة للكولين †)

تروسبيوم trospium

يزيدُ من قُدرة المثانة على الامتِلاء ويُقلِّلُ من تشنُّجات عضلات جدار المثانة (تأثيرات مُضادَّة للكولين*)

فيبيغرون Vibegron (مُنبه بيتا الإدريناليَّة)

يعمل على إرخاء جدار المثانة

لا يوجد تأثير واضح على ضغط الدم

لمُعالَجة ضعف عضلات جدار المثانة مع سَلس الإفاضة

بيثانيكول Bethanechol

يُساعدُ على انقباض عضلات جدار المَثانة

غير فعَّال عادةً

يمكن أن يُؤدِّي إلى التبيُّغ flushing ومغص في البطن وزيادة في معدَّل ضربات القلب

يُمكن أن تُؤدِّي * تأثيرات مُضادَّات الكُولين (مثل جفاف الفم والإمسَاك وأحيَانًا تغيُّم الرؤية أو التَّخليط الذهنِي)، إلى الانزعاجِ، خُصوصًا عند البالغين الأكبر سنًا.

† هذه الأدوية لها تأثيرات مُضادَّة للكولين تستهدِفُ جهاز البول، ولذلك تميلُ إلى أن تُؤدِّي إلى تأثيراتٍ مُضادَّة للكولين أقلّ من الأدوية الأخرى ذات نفس التأثيرات.

(FDA) = هيئة الغذاء والدَّواء؛ (OTC) = الأدوية التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ

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