يُمكن أن تُؤدِّي * تأثيرات مُضادَّات الكُولين (مثل جفاف الفم والإمسَاك وأحيَانًا تغيُّم الرؤية أو التَّخليط الذهنِي)، إلى الانزعاجِ، خُصوصًا عند البالغين الأكبر سنًا.