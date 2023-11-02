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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعض الأدوية المستخدَمة لعلاج عَدوَى الخميرة المهبليَّة

الدواء

الجرعَة

الكريمات أو المواد الهلاميَّة أو التحاميل، متاحة دون وصفة طبِّية*

بوتوكونازول Butoconazole

رهيم مستمر التأثير يَجرِي تطبيقُه مرَّة واحدة

كلوتريمازول

يُطبَّق بشكل رهَيم مرَّةً واحدة يوميًا لمدة 7 إلى 14 يومًا أو لمدَّة 3 أيَّام، اعتمادًا على قوَّته (تركيزه)

ميكونازول

يُطبَّق بشكل رهَيم مرَّةً واحدة يوميًا لمدَّة 7 أيام أو لمدة 3 أيام، اعتمادًا على قوَّته (تركيزه)

كما تتوفَّر التحاميلُ المهبلية مرَّة واحدة في اليوم لمدة 7 أيام، لمدة 3 أيَّام، أو مرة واحدة فقط، اعتمادًا على قوَّته (تركيزه)

تيركونازول Terconazole

تطبيق كريمات لمدة 3 أو 7 أيام، اعتمادًا على قوتها، أو تحاميل بمعدل مرة واحدة يوميًا لمدة 3 أيام، وتكون متاحة بموجب وصفة طبية

تيوكونزول

يُطبَّق بشكل مرهم مرةً واحدة فقط

أدوية تُؤخَذ عن طريق الفم، وهي متاحة بوصفة طبِّية

فلوكونازول fluconazole

قرص واحد يُؤخَذ مرةً واحدة فقط

*متوفر دون وصفة طبية ما لم يذكر خلاف ذلك.

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