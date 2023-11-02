بعض الأدوية المستخدَمة لعلاج عَدوَى الخميرة المهبليَّة
الدواء
الجرعَة
الكريمات أو المواد الهلاميَّة أو التحاميل، متاحة دون وصفة طبِّية*
بوتوكونازول Butoconazole
رهيم مستمر التأثير يَجرِي تطبيقُه مرَّة واحدة
كلوتريمازول
يُطبَّق بشكل رهَيم مرَّةً واحدة يوميًا لمدة 7 إلى 14 يومًا أو لمدَّة 3 أيَّام، اعتمادًا على قوَّته (تركيزه)
ميكونازول
يُطبَّق بشكل رهَيم مرَّةً واحدة يوميًا لمدَّة 7 أيام أو لمدة 3 أيام، اعتمادًا على قوَّته (تركيزه)
كما تتوفَّر التحاميلُ المهبلية مرَّة واحدة في اليوم لمدة 7 أيام، لمدة 3 أيَّام، أو مرة واحدة فقط، اعتمادًا على قوَّته (تركيزه)
تيركونازول Terconazole
تطبيق كريمات لمدة 3 أو 7 أيام، اعتمادًا على قوتها، أو تحاميل بمعدل مرة واحدة يوميًا لمدة 3 أيام، وتكون متاحة بموجب وصفة طبية
تيوكونزول
يُطبَّق بشكل مرهم مرةً واحدة فقط
أدوية تُؤخَذ عن طريق الفم، وهي متاحة بوصفة طبِّية
فلوكونازول fluconazole
قرص واحد يُؤخَذ مرةً واحدة فقط
*متوفر دون وصفة طبية ما لم يذكر خلاف ذلك.